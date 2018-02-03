IC交通卡用途广泛，乘坐电车或巴士、在便利店购物或使用投币式储物柜时都能派上用场。把装有IC交通卡的包袋或钱包在检票机的读卡器上碰触一下就能通过，实在是个方便的好东西。

一刷即可通行，方便快捷

日本东京的新宿车站平均每天的乘客人数约360万人，堪称世界第一。

在市中心地区，像新宿这样人山人海的车站，由于使用IC交通卡（可充值、非接触式智能卡）进出车站平均只需2秒钟，因此大大改善了人流阻塞问题。

在以城市为中心的公共交通系统中，运用最广的IC交通卡是JR东日本公司2001年11月开始启用的“Suica”（中文称西瓜卡或企鹅卡——译注），来自南极的阿德利企鹅是它的卡通标识。放在钱包或包袋里的Suica，进出站的时候不需要取出，只要在读卡器上刷一下就能通行。这种非接触型IC卡通信技术“Felica”是索尼公司研发成功的，JR东日本公司采用了这一系统，并进行了进一步的独自开发，于是就有了今天的“Suica”。

Suica和后来发行的各种IC交通卡，具有月票或车票预付功能，通过检票口时在读卡器上轻轻触碰一下即可，进站时检票机屏幕上显示月票或车费余额，出站时车费被自动扣除。Suica可在JR各车站的票务柜台“绿色窗口”或自动售票机购买，之后可随时通过各车站的自动补票机或售卡机、自动售票机进行充值，反复使用，一次最多可充值2万日元。购卡时需支付500日元押金，在退卡时退款。

一张IC卡，走遍全日本

各种IC交通卡

截止到2013年3月底，相对于全国1.2亿人口，日本全国78家铁路公司共计发行的IC交通卡达25种8700万张。Suica和首都地区的地铁公司、私营铁路公司、公交汽车公司发行的“PASMO”、JR西日本公司发行的“ICOCA”等十种IC交通卡（发行数量8000万张以上）自2013年3月23日开始，可在全国跨公司跨地区通用，适用范围覆盖了铁路和公交汽车公司，全国约9000家车站中，有近一半车站仅凭一张IC交通卡就能畅通无阻。

JR公司最初计划发行“东京车站开业100周年纪念Suica（2014年）”约15万张，但申请购买的人数大大超出超预期，一时造成混乱，最后改变方针，为满足所有申请者的需求，发行了499.1万张。

截至2015年4月，有十个县尚未提供全国通用交通卡服务。国土交通省正在努力推进此项服务的开展，并力争于2020年东京奥运会开幕之前在全国各都道府县得到普及交通卡通用服务。

用途广泛的IC交通卡

可用Suica在自动售货机上购买饮料

现在，主要的IC交通卡都具备电子货币功能，在家电商场、超市、药妆店、书店、车站外的便利店和饮食店消费乃至乘坐出租车，都可用IC交通卡结账，它可以作为电子货币在日本全国有二十万家以上店铺使用。

另外，一部分手机和智能手机在下载了应用软件后，即可当作IC交通卡使用，成为“手机Suica”。进站时用手机刷检票机的读卡器，或用手机在自动售货机上购买饮料，这些都已经是日本随处可见的场景了。

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