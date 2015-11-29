Las tarjetas IC en Japón nacieron ligadas fundamentalmente al transporte, pero hoy se pueden utilizar para comprar en las tiendas de 24 horas, para pagar en las consignas, en las máquinas de vending y en muchos otros sitios. Estas tarjetas se pueden llevar en la cartera o en una bolsa pequeña, y solo se necesita acercarlas a un panel de contacto para pagar con ellas.

“Touch and go”, una tarjeta IC para utilizar el transporte de forma más fluida

La estación de Shinjuku es la más transitada del mundo con alrededor de 3,6 millones de usuarios al día. Pero incluso en las estaciones del centro de la capital japonesa, que están siempre rebosantes de pasajeros, las personas circulan de manera fluida y sin problemas y tardan apenas 0,2 segundos en entrar y salir de la puerta de acceso al andén. Esto es gracias al uso generalizado de las tarjetas IC de transporte.

El servicio de la primera tarjeta IC de transporte fue puesto en marcha como una novedad en las zonas urbanas en noviembre de 2001 con la tarjeta Suica que comenzó a ofrecer JR Higashi Nihon. La popular mascota de esta tarjeta es un pingüino adelaida que llegó del continente antártico a Tokio. Estas tarjetas se pueden utilizar sin necesidad de sacarlas de la cartera o el bolso, solo acercándolas a un panel que utiliza una tecnología de comunicación sin contacto para las tarjetas IC desarrollada por Sony y conocida como “FeliCa”. JR Higashi Nihon desarrolló aún más este sistema al utilizarlo introduciendo la tarjeta Suica.

Mobile Suica, un sistema de pago integrado en el teléfono móvil.

Las tarjetas Suica y otras tarjetas IC que han aparecido posteriormente permiten pagar por adelantado la tarifa de varios meses para una ruta concreta, o ser “cargadas” con dinero por adelantado para poder utilizarlas como tarjetas monedero o de prepago. Al pasar la puerta de entrada al andén y acercar la tarjeta por el panel podemos comprobar si funciona nuestro abono de transporte y cuánto dinero nos queda en la tarjeta, y al salir y volver a pasar la tarjeta podemos comprobar de manera automática cuánto hemos gastado en el trayecto y cuánto dinero queda. Estas tarjetas se pueden adquirir en la midori no madoguchi de las estaciones de la JR, y se pueden cargar en las máquinas para hacer el ajuste de tarifa que hay a la salida de los andenes o en las máquinas para comprar billetes y tarjetas en la entrada de las estaciones, por lo que pueden ser utilizadas de forma repetida. Estas tarjetas pueden ser cargadas con un máximo de 20.000 yenes. Al adquirirlas es necesario dejar un depósito de 500 yenes que se reintegra cuando el usuario devuelve la tarjeta.

Sobre las máquinas para cargar las tarjetas, la mascota de la tarjeta ICOCA de JR Nishi Nihon, un ornitorrinco.

Una misma tarjeta IC para todo el país

Para finales de marzo de 2013, 78 operadores ferroviarios de todo el país ya ofrecían 25 tipos de tarjetas, y habían vendido aproximadamente 87 millones de tarjetas IC de transporte para las 120 millones de personas que componen Japón. A partir del 23 de marzo de 2013 las tarjetas Suica, PASMO (líneas de ferrocarril privadas, metro, autobús del área de Tokio), ICOCA (JR Nishi Nihon), entre otras 7 variedades, pueden utilizarse en todo el país en múltiples servicios, lo que alcanza a más de 80 millones de las tarjetas en funcionamiento. Esto incluye todos los ferrocarriles y autobuses, pudiendo utilizar una misma tarjeta en al menos la mitad de las 9.000 estaciones que hay en todo Japón.

Tarjetas IC de transporte.

En 2014 se anunció la venta de 15.000 tarjetas Suica conmemorativas del centenario de la apertura de la Estación de Tokio, pero el número de personas interesadas en comprarlas fue tan abrumador que finalmente tuvieron que cambiar los planes y sacar a la venta algo más de 4,9 millones de ellas para todo el que quería una.

Solo hay diez prefecturas en las que aún no es posible utilizar las mismas tarjetas IC que sirven para el resto de Japón (en abril de 2015): Aomori, Akita, Fukui, Tottori, Shimane, Tokushima, Ehime, Kōchi, Miyazaki y Okinawa. No obstante, el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo se ha puesto como meta antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 para que el servicio común de las tarjetas IC se extienda a todo el territorio nacional.

Las tarjetas IC, también útiles en las tiendas

Una máquina de vending en la que es posible pagar con la tarjeta IC.

En marzo de 2004 se inauguró el servicio de monedero electrónico de la tarjeta Suica con el que es posible realizar compras en las tiendas de 24 horas, en las máquinas expendedoras y en restaurantes dentro de las estaciones, entre otros establecimientos, con la tarjeta IC.

Hoy las tarjetas IC más utilizadas disponen también de la función de monedero electrónico y pueden ser usadas también fuera de las estaciones en tiendas de electrodomésticos, supermercados, droguerías, librerías, tiendas de 24 horas, restaurantes, taxis, etc. Más de 200.000 establecimientos en todo Japón permiten utilizar estas tarjetas para realizar las compras.

En algunos teléfonos móviles y smartphones es posible también utilizar el servicio de Mobile Suica descargando una aplicación. Este servicio permite a los usuarios utilizar su teléfono como una tarjeta IC. Hoy día es muy habitual ver a muchos japoneses utilizar sus teléfonos móviles o smartphones para tomar el transporte o comprar una bebida en máquinas de vending.

Puede que en un futuro próximo el dinero en efectivo deje de ser necesario gracias a las tarjetas de crédito y a las tarjetas IC. Aunque el dinero en efectivo sigue dominando en las compras en Japón, un país con fama de ser seguro que se ha convertido en un paraíso para el dinero físico, puede que las ventajas que ofrecen las tarjetas IC consigan transformar la forma en la que los japoneses hacen sus compras diarias.

SUICA (JR Higashi Nihon) (en inglés)

PASMO (para la región de Kantō) (en inglés)

KITACA (JR Hokkaidō) (en inglés)

TOICA (JR Tōkai) (en inglés）

Hayakaken (Metro de Fukuoka) (en inglés）

ICOCA (JR Nishi Nihon) (en japonés)

manaca (Ferrocarril de Nagoya) (en japonés)

PiTaPa (para la región de Kansai) (en japonés)

SUGOCA (JR Kyūshū) (en japonés)

nimoca (Ferrocarril Nishi Nippon) (en japonés)

Una Tarjeta IC Suica Danny Choo