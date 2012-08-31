Esta persona está flotando y parece que no va a tomar tierra. El título de la obra describe a la perfección la acción de su protagonista pues no está saltando, está levitando. Un espacio irreal y sin gravedad se inserta en los paisajes de la realidad cotidiana. Venga, te invitamos a que disfrutes contemplando esta sorprendente experiencia.

Estas fotos de levitaciones son autorretratos de la artista Hayashi Natsumi en las que se ha fotografiado a sí misma sin tocar con los pies el suelo para insinuar que está “andando por las nubes”. Bajo el título de La levitación del día, empezó a publicarlas en su blog yowayowa kamera ūoman nikki (El diario de una fotógrafa debilucha) a partir de enero de 2011, blog que sigue actualizando hoy en día.

Diversos medios de comunicación de todo el mundo como el New York Times hablan de ella a menudo y actualmente la gran mayoría de comentarios en su blog y en su página de Facebook provienen del extranjero. Su número de seguidores de Twitter supera ya las 10.000 personas e incluso ha aparecido una comunidad de fans en Internet. "Me alegraste el día", "Me he relajado mucho mirando la foto" son algunos de los comentarios habituales que dejan sus seguidores. La artista a su vez nos ha dicho que "La energía que me dan mensajes como estos la empleo para crear las siguientes obras”.

Hayashi pertenece a la última etapa de la versión japonesa de la Lost Generation(*1) (generación perdida). Una generación que tras ser sometida al sistema educativo de la Yutori kyōiku(*2) (educación relajada) tuvo que enfrontarse a la incorporación al mundo laboral con una severa competencia para ganar un empleo, pues la escasez de puestos de trabajo era grave. Algunas personas perciben en sus obras el aroma particular de esta generación que flota en un espacio situado entre lo conservador y la liberal. La propia artista nos explica el origen de una empatía capaz de extenderse superando las barreras de nacionalidad, género y edad: “Yo creo que estriba en la gravedad. Existen muchas barreras, como por ejemplo la del idioma; sin embargo la gravedad es una cosa que nos afecta a todos por igual y de la que no nos podemos escapar. El único instante en el que te puedes liberar de ella es cuando te fotografías levitando; en ese momento no pasa nada si no tocas el suelo con los pies. El poder desarrollar todo esto en forma de diario me posibilita poder compartir las imágenes con los demás y que la gente se imagine que esa persona existe de verdad. Está resultando ser una experiencia muy interesante”.

Para facilitar que cualquier persona se pueda adentrar en las obras utiliza el recurso de evitar localizaciones específicas para sus fotografías, además de aparecer ella misma con un semblante inexpresivo. Es muy posible que las reacciones de empatía que se están extendiendo por todo el mundo hacia su obra se vean sustentadas por esa atmósfera tan despreocupada que no alberga ninguna intencionalidad persuasiva.

(Traducido al español del original en japonés)