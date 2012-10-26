这个人，有飘然于世之感。不着边不落地的飘浮感，犹如标题所示，不是“Jump（跳跃）”，而是“Levitation（漂浮）”。现实中的生活场景融入到无重力的非现实空间中去，会出现怎样的情形呢？让我们在这里感受一下这种不可思议的体验吧。

这些漂浮照片的主角都是“脚不着地”的林Natsumi小姐本人。她从2011年1月开始，在自己的博客“yowayowa camera woman日记（yowayowacamera.com）”中开设了“今天的漂浮（Today’s Levitation）”专题，不断发布更新照片。纽约时报等全球各种媒体曾多次对其进行报道，如今，博客和FACEBOOK上的留言大多来自海外粉丝。推特（twitter）的粉丝人数已超过1万人，甚至出现了漂浮写真迷的社交网站。粉丝纷纷表示——“You made my day”“心灵得到了抚慰”。林小姐回复说“看到大家的感想，很受鼓舞，我在继续拍摄新作品”。

林是日本迷失的一代(*1)的最后一批年轻人中的一员。这一代人接受的是宽松教育，进入社会后又遭遇了严峻的就业难问题。有的人甚至从她的作品中感受到了游离在保守与自由之间的这一代人所特有的气质。而对于这种超越国家、性别和年龄层的广泛共鸣，她本人是这样看待个中原因的。

（图片说明）2012年7月。将“yowayowa camera woman日记”中的作品汇总成册的写真集《今天的漂浮》（青幻舍出版）

“我想大概是重力吧。尽管世上存在语言不通等各种障碍，但重力在任何地方都是相同的，人类无法摆脱它的束缚。在这种情况下，只有在（漂浮）照片中才存在那种摆脱了重力、双脚不用着地的状态。当我在日记中展现了这些东西以后，大家可以在脑中遐想着这样的超人，一起共同关注作品，这或许就成为了一种十分有趣的体验吧。”

据说，为了让所有人都能融入作品，她始终保持面无表情，拍摄地点也避开那些为人所知的场所。或许正是这种“想象空间”营造出的宽松氛围，在世界各地的读者中间产生了共鸣。