Эта девушка летает. Не подпрыгивает, а именно парит в воздухе. Сверхъестественный элемент полёта гармонично вписывается в повседневный пейзаж. А вам бы не хотелось оторваться от земли?

Необычные фотографии, представленные вашему вниманию, — это автопортреты художницы Хаяси Нацуми, которой однажды пришла в голову идея запечатлеть себя «в полёте» над землей. Серия снимков, где Нацуми парит в воздухе, называется «Левитация каждый день» (Хондзицу-но фую) и доступна в блоге художницы начиная с января 2011 г. О Нацуми написали многие зарубежные СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», и сейчас основной поток посетителей её блога и страницы в Фейсбук состоит из иностранных пользователей. Более 10 тысяч человек подписано на Твиттер Нацуми, и уже стали появляться интернет-сообщества любителей художественной «левитации». Нацуми говорит, что комментарии типа «Ты сделала мой день!», «Глоток свежего воздуха!» придают ей вдохновения и творческих сил для работы над следующими фотографиями.

Июль 2012 г. В издательстве Сэйгэнся вышел фотоальбом Хаяси Нацуми со снимками, опубликованными ранее в ее блоге «Дневничок хрупкого фотографа» (Ёваёва камэра-уман никки).

Нацуми – ребёнок т. н. «потерянного поколения», как называют в Японии тех, чья юность пришлась на период экономического «застоя» (1990-2000) после коллапса японского финансового пузыря. Не чувствуя особого давления при получении образования, такая молодёжь столкнулась с жёсткой конкуренцией на рынке труда, выйдя во взрослую жизнь. Говорят, что с фотографий Нацуми веет атмосферой её поколения, как бы «зависшего» между консервативными ценностями и свободой мысли. Сама художница видит причину популярности своих работ среди пользователей вне зависимости от пола, возраста и национальности в следующем:

— Я думаю, что всё дело в силе притяжения. Люди говорят на разных языках, живут в разных культурах, но перед гравитацией мы все равны, никуда не денешься. Однако когда смотришь на фотографии «полёта», то кажется, что ты разорвал узы притяжения и сумел таки оторваться от земли. Я публикую эти снимки в своём личном блоге, что создаёт у читателей ощущение, будто такой «летающий» человек действительно существует. Мне радостно, что я могу поделиться ощущением «полёта» с другими.

Нацуми хотела создать в своих работах такую атмосферу, чтобы каждый мог легко представить себя на её месте. Поэтому на всех фотографиях она старается сохранить будничное лицо, не выражающее особых эмоций. Места для съёмок она также выбирает самые обычные. Возможно, именно такая ненавязчивая атмосфера повседневности и привлекла сотни тысяч поклонников со всего мира в её фан-клуб.

Благодарим за помощь в составлении материала компанию «Сэйгэнся».

(Оригинал статьи написан 29 августа 2012 г.)