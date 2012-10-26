這個人，有飄然於世之感。不著邊不落地的飄浮感，猶如標題所示，不是「Jump（跳躍）」，而是「Levitation（飄浮）」。現實中的生活場景融入到無重力的非現實空間中去，會出現怎樣的情形呢？讓我們在這裏感受一下這種不可思議的體驗吧。

這些飄浮照片的主角都是「腳不著地」的林Natsumi小姐本人。她從2011年1月開始，在自己的部落格「yowayowa camera woman日記（yowayowacamera.com）」中開設了「今天的飄浮（Today's Levitation）」專題，不斷發布更新照片。紐約時報等全球各種傳媒曾多次對其進行報道，如今，部落格和臉書（Facebook）上的留言大多來自海外粉絲。推特（twitter）的粉絲人數已超過1萬人，甚至出現了飄浮寫真迷的社交網站。粉絲紛紛表示——「You made my day」「心靈得到了撫慰」。林回覆說「看到大家的感想，很受鼓舞，我在繼續拍攝新作品」。

林是日本迷失的一代(*1)的最後一批年輕人中的一員。這一代人接受的是寬鬆教育，進入社會後又遭遇了嚴峻的就業難問題。有的人甚至從她的作品中感受到了游離在保守與自由之間的這一代人所特有的氣質。而對於這種超越國家、性別和年齡層的廣泛共鳴，她本人是這樣看待其中原因的。

（圖片說明）2012年7月。將「yowayowa camera woman日記」中的作品匯總成冊的寫真集《今天的飄浮》（青幻舍出版）

「我想大概是重力吧。儘管世上存在語言不通等各種障礙，但重力在任何地方都是相同的，人類無法擺脫它的束縛。在這種情況下，只有在（飄浮）照片中才存在那種擺脫了重力、雙腳不用著地的狀態。當我在日記中展現了這些東西以後，大家可以在腦中遐想著這樣的超人，一起共同關注作品，這或許就成為了一種十分有趣的體驗吧。」

據說，為了讓所有人都能融入作品，她始終保持面無表情，拍攝地點也避開那些為人所知的場所。或許正是這種「想像空間」營造出的寬鬆氛圍，在世界各地的讀者中間產生了共鳴。