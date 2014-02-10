Masuzoe Yōichi, el exministro de Trabajo, Salud y Bienestar Social de 65 años respaldado por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Kōmeitō, ha sido elegido como nuevo gobernador de Tokio en las elecciones celebradas el pasado 9 de febrero de 2014, quedando por delante de Utsunomiya Kenji respaldado por el Partido Comunista de Japón y el Partido Socialdemócrata; del ex primer ministro Hosokawa Morihiro y su apuesta por acabar con la energía nuclear; y del exgeneral de aviación en las Fuerzas de Autodefensa de Japón Tamogami Toshio. Es el octavo gobernador que tendrá Tokio desde la posguerra, para un mandato de cuatro años. La participación en estas elecciones ha sido del 46,14 %, 16 puntos menos que en las pasadas elecciones (62,6 %), y las terceras elecciones en la historia con menor porcentaje de participación.

En esta ocasión, se trata de unas elecciones anticipadas a causa de la retirada del anterior gobernador, Inose Naoki, que se vio obligado a dimitir tras descubrirse que este había aceptado 50 millones de yenes a modo de préstamo de la gestora de hospitales Tokushukai. A estas elecciones han concurrido 16 candidatos que han tenido 17 días para presentar sus políticas ante la ciudadanía.

Hosokawa y Koizumi no convencieron con el lema “nucleares cero”

En esta campaña electoral, la alianza de los ex primeros ministros Hosokawa Morihiro (Nihon Shintō, o NPJ) y Koizumi Jun’ichirō (PLD) bajo el lema “nucleares cero” recibió una gran atención. No obstante Hosokawa no logró convencer suficientemente al menos a un 30% de los votantes indecisos al concentrar su campaña en ese único lema, “nucleares cero” (datsu genpatsu), entre muchos otros problemas que afronta el gobierno metropolitano.

En cambio, Masuzoe centró su campaña en tres pilares fundamentales: garantizar el éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, las medidas para la prevención de desastres, por ejemplo, en caso de que un terremoto afecte a Tokio, y varias políticas de bienestar social como el cuidado de ancianos, el cuidado de los niños y el empleo. Las encuestas en los periódicos reflejaron también que las principales preocupaciones de los votantes estaban estrechamente relacionadas con la vida diaria, como “las políticas de bienestar social y la atención médica”, “las medidas de prevención de desastres como los terremotos”, “las medidas económicas y para el empleo” y “las medidas de seguridad y de prevención de delitos” entre otras. Masuzoe aprovechó su experiencia como ministro de Trabajo, Salud y Bienestar Social para ganarse a la opinión pública.

En cuanto al problema de las nucleares, Masuzoe manifestó durante la campaña electoral que “seguiré defendiendo las desnuclearización”, aunque finalmente dio prioridad a ofrecer una respuesta realista al tratarse de una cuestión de ámbito nacional.

En estas elecciones Masuzoe ha recibido el respaldo de la coalición de partidos gobernantes de la nación, el PLD y el Kōmeitō. No obstante hay que recordar que cuando en 2010 el PLD pasa a la oposición, Masuzoe se aleja de su formación declarando que la misión del PLD había terminado, y que es posteriormente expulsado del mismo tras fundar el Shintō Kaikaku (Nuevo Partido para la Reforma). Por este motivo también se han oído voces discrepantes dentro del propio PLD contra el apoyo a la candidatura de Masuzoe. Las críticas del segundo hijo del ex primer ministro Koizumi y parlamentario, Koizumi Shinjirō, han sido especialmente duras cuando ha mostrado su repulsa al respaldo de Masuzoe por parte del PLD en Tokio, afirmando que “no hay ningún razón para apoyar a una persona que manifestó que ‘la misión histórica del partido había terminado’ en el momento en el que el PLD estaba afrontando su etapa más difícil”.

Perfil del gobernador Masuzoe Yōichi

Masuzoe Yōichi nace en la ciudad de Kitakyūshū, en la prefectura de Fukuoka, el 29 de noviembre de 1948. En junio de 1971 se licencia en Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. En julio del mismo año, es asistente en la Universidad de Tokio. Posteriormente es investigador invitado en el Instituto de Historia de Relaciones Internacionales Contemporáneas de la Universidad París, investigador invitado en el Instituto de Postgrado de Política Internacional de Ginebra, y profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Tokio entre abril de 1979 y junio de 1989. Es estudioso de la política internacional con aptidudes en inglés y francés, y ha aparecido numerosas veces en televisión como comentarista y tertuliano. En junio de 1989 se retira de la Universidad de Tokio después de criticar su estructura, y funda su propio Instituto de Investigación Política y Económica. Ha sido miembro del consejo de redacción en el área de francés de nippon.com, en la etapa en la que la publicación era conocida como Japan Echo.

En 1999 presenta por primera vez su candidatura al gobierno de Tokio, pero sale derrotado. Entre julio de 2001 y julio de 2013 es uno de los miembros de la cámara alta durante dos legislaturas, siendo elegido en julio de 2007 por segunda vez para ocupar un escaño en dicha cámara, y desempeñando las funciones de ministro de Trabajo, Salud y Bienestar Social bajo el primer mandato de Abe Shinzō, Fukuda Yasuo y Aso Taro. Desde abril de 2010 y hasta julio de 2013 ha sido el líder del partido Shintō Kaikaku (Nuevo Partido para la Reforma). En febrero de 2014 obtiene la victoria en las elecciones a gobernador de Tokio.

(Traducido al español del original en japonés)

Resultados de las elecciones a gobernador de Tokio

Candidato Electo Masuzoe Yōichi

(65 años) 2.112.979 votos

(respaldo: PLD y Kōmeitō) Utsunomiya Kenji

(67 años) 982.594 votos

(respaldo: Partido Comunista de Japón y Partido Socialdemócrata) Hosokawa Morihiro

(76 años) 956.063 votos Tamogami Toshio

(65 años) 610,865 votos

*El porcentaje de voto ha sido del 46.14 %