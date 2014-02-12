东京都知事选举于2014年2月9日投票并开票，获自民和公明两党等支持的原厚生劳动大臣舛添要一（65岁），击败了高举“去核电”旗帜的原首相细川护熙、原日本律师联合会会长、共产党和社民党推举的宇都宮健儿以及原航空自卫队幕僚长（相当于空军司令——译注）田母神俊雄，首次当选东京都知事。他是二战后东京都的第八位知事，任期四年。

此次的东京都知事选举，是猪濑直树原知事因收受医疗法人德州会5000万日元问题而于2013年12月24日引咎辞职而举行的，共有16人参加竞选，展开了为期17天的竞选活动。

“去核电”的细川、小泉组合败北

在这次的东京都知事选举中，高举“去核电”旗帜的原首相细川护熙及其支持者原首相小泉纯一郎的“两人组合”极其引人注目。但是，在问题堆积如山的东京，细川阵营仅以一个“去核电”承诺，不足以获得近三成“无党派层”（指不支持某个特定政党的选民群体，独立选民——译注）的支持，最后以落败告终。

舛添提出了东京都行政三大核心政策，即成功举办2020年东京奥运、强化防灾对策以应对首都直下型地震、充实护理保育雇佣等社会保障制度。从各家报社的舆论调查可以看出，选民最为重视的，是诸如“医疗、福利政策”“地震等防灾对策”“景气、雇佣对策”“防止犯罪、治安对策”等与生活密切相关的问题。曾任厚生劳动大臣的舛添通过宣传自己的业绩，打动了这些选民。

在选举期间，舛添针对人们关注的核电站和能源问题，反复重申“我也一直提倡去核电”，但同时声称这是国政层次上的问题，应由国家做出最终判断，强调有必要更为现实性地对待这个问题。

此次选举舛添得到了自民、公明两党的举荐。但是，舛添在自民党沦落为在野党的2010年曾批自民党“使命已终结”，退党并成立了新党，因而受到了自民党的开除处分。为此，自民党内部对推举舛添存在着不同的意见。特别是原首相小泉的次子、自民党复兴政务官小泉进次郎就明确发表了反对意见，称：“这是一个在自民党最艰难的时期放言‘自民党历史使命已结束’的人，我认为没有理由支持他。”

舛添要一简历

1948年11月29日出生于 福岡县北九州市。1971年 6月东京大学法学系政治学专业毕业。同年7月任东京大学助教，之后任巴黎大学现代国际关系史研究所客座研究员、日内瓦高等国际政治研究所客座研究员。1979年4月-1989年6月任东京大学教养系副教授（政治学）。精通英语、法语等。作为国际政治学者，在电视台担任评论、解说，博得好评。1989年6月因批评东京大学而退职，成立了舛添政治经济研究所。还曾担任本财团（Nippon Communications Foundation）前身Japan echo公司编委（法语版总编）。

1999年东京都知事选举参选、落选。2001年7月-2013年7月连续两届任参议院议员，2007年 7月开始出任第一次安倍内阁、福田内阁、麻生内阁的厚生劳动大臣。2010年4月-2013年7月出任 新党改革代表。2014年2月在东京都知事选举中首次当选。

东京都知事选举主要参选人的得票结果

当选 舛添要一（65） 无新：2,112,979票

（自民、公明党都连推荐） 宇都宫健儿（67） 无新：982,594票

（共产、社民推荐） 细川护熙（76） 无新：956,063票 田母神俊雄（65） 无新：610,865票

※投票率46.14%（上一届62.6%）