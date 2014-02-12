東京都知事選舉於2014年2月9日投票並開票，獲自民和公明兩黨等支持的原厚生勞動大臣舛添要一（65歲），擊敗了高舉「去核電」旗幟的原首相細川護熙、原日本律師聯合會會長、共產黨和社民黨推舉的宇都宮健兒以及原航空自衛隊幕僚長田母神俊雄，首次當選東京都知事。他是二戰後東京都的第八位知事，任期四年。

此次的東京都知事選舉，是豬瀨直樹原知事因收受醫療法人德州會5,000萬日圓問題而於2013年12月24日引咎辭職而舉行的，共有16人參加競選，展開了為期17天的競選活動。

「去核電」的細川、小泉組合敗北

在這次的東京都知事選舉中，高舉「去核電」旗幟的原首相細川護熙及其支持者原首相小泉純一郎的「兩人組合」極其引人注目。但是，在問題堆積如山的東京，細川陣營僅以一個「去核電」承諾，不足以獲得近三成「無黨派層」（指不支持某個特定政黨的選民群體，獨立選民——譯註）的支持，最後以落敗告終。

舛添提出了東京都行政三大核心政策，即成功舉辦2020年東京奧運、強化防災對策以應對首都直下型地震、充實護理保育僱用等社會保障制度。從各家報社的民意調查可以看出，選民最為重視的，是諸如「醫療、福利政策」「地震等防災對策」「景氣、僱用對策」「防止犯罪、治安對策」等與生活密切相關的問題。曾任厚生勞動大臣的舛添通過宣傳自己的業績，打動了這些選民。

在選舉期間，舛添針對人們關注的核電廠和能源問題，反覆重申「我也一直提倡去核電」，但同時聲稱這是國政層次上的問題，應由國家做出最終判斷，強調有必要更為現實性地對待這個問題。

此次選舉舛添得到了自民、公明兩黨的舉薦。但是，舛添在自民黨淪落為在野黨的2010年曾批自民黨「使命已終結」，退黨並成立了新黨，因而受到了自民黨的開除處分。為此，自民黨內部對推舉舛添存在著不同的意見。特別是原首相小泉的次子、自民黨復興政務官小泉進次郎就明確發表了反對意見，稱：「這是一個在自民黨最艱難的時期放言『自民黨歷史使命已結束』的人，我認為沒有理由支持他。」

舛添要一簡歷

1948年11月29日出生於福岡縣北九州市。1971年6月東京大學法學系政治學專業畢業。同年7月任東京大學助教，之後任巴黎大學現代國際關係史研究所客座研究員、日內瓦高等國際政治研究所客座研究員。1979年4月－1989年6月任東京大學教養系副教授（政治學）。精通英語、法語等。作為國際政治學者，在電視臺擔任評論、解說，博得好評。1989年6月因批評東京大學而退職，成立了舛添政治經濟研究所。還曾擔任本財團（Nippon Communications Foundation）前身Japan echo公司編委（法語版總編）。

1999年東京都知事選舉參選、落選。2001年7月－2013年7月連續兩屆任參議院議員，2007年7月開始出任第一次安倍內閣、福田內閣、麻生內閣的厚生勞動大臣。2010年4月－2013年7月出任新​​黨改革代表。2014年2月在東京都知事選舉中首次當選。

東京都知事選舉主要參選人的得票結果

當選 舛添要一（65​​） 無新：2,112,979票

（自民、公明黨都連推薦） 宇都宮健兒（67） 無新：982,594票

（共產、社民推薦） 細川護熙（76） 無新：956,063票 田母神俊雄（65） 無新：610,865票

※投票率46.14%（上一屆62.6%）