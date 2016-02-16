El número de turistas extranjeros que visitan Japón continúa aumentando de forma constante, y con ello las incidencias relacionadas con los alojamientos en viviendas de particulares; esto es, apartamentos o casas privados alquilados sin el permiso correspondiente en los que los visitantes de otros países se alojan como si se tratara de un establecimiento hostelero ordinario. Además de constituir una infracción de la Ley de Hostelería, estos hoteles clandestinos plantean problemas relacionados con la seguridad, la higiene y la prevención de la delincuencia. Sin embargo, existen voces que consideran que estos alojamientos se presentan como un método eficaz de satisfacer la falta de hoteles con vistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Por ello, el Gobierno nipón ha comenzado a trabajar en una serie de reglas encaminadas a su reconocimiento.

Unos 300 turistas chinos se alojan en apartamentos de alquiler

El 4 de noviembre de 2015, la Policía de Kioto interrogó a un asesor de una agencia de viajes del distrito tokiota de Chiyoda, de 52 años, y un director del sector hostelero de la ciudad de Yamagata, de 48 años, por una supuesta infracción de la Ley de Hostelería. Al parecer, gestionaban un servicio de alojamiento en viviendas de particulares para turistas chinos sin el permiso correspondiente. Una vez confirmadas las sospechas, los agentes enviarán los documentos correspondientes a la Fiscalía.

Los investigadores descubrieron que se había generado un negocio a gran escala a partir de apartamentos cuyo arrendamiento debía ser de corta estadía, algo que constituía una mala práctica. Según fuentes cercanas a la pesquisa, las dos personas interrogadas habían alquilado de julio a septiembre 36 viviendas de un edificio de cinco plantas con 44 unidades habitacionales situado en distrito de Ukyō, en Kioto, para ofrecerlas como alojamiento a los turistas de los viajes organizados por una agencia de Shanghái. El número de personas que se hospedaban en ellos al día iba de las 30 a las 70 y estas pagaban 7.000 yenes por noche.

Una persona vinculada a la Asociación de Hostelería de Kioto se queja de que el problema en torno a este alojamiento reside en que funciona de forma ilegal en una zona en la que existen establecimientos hoteleros que cuentan con el permiso correspondiente.

Anuncios en Internet y oferta de las habitaciones para huéspedes de rascacielos de viviendas

También se han dado muchos problemas en torno a alojamientos en viviendas de particulares en rascacielos de grandes ciudades como Tokio y Osaka. Algunos propietarios que han adquirido un apartamento como inversión lo utilizan como hotel clandestino en el que pueden alojarse turistas. Incluso hay quienes alquilan las habitaciones para invitados de las que disponen algunos de estos edificios; se trata de zonas de uso común que los inquilinos pueden utilizar previo pago de la tarifa correspondiente. Estos casos han salido a la luz a raíz de problemas como la mala conducta de los huéspedes; el resto de propietarios se queja e informa a las autoridades sanitarias y a la Policía.

Entre las razones que explican por qué está aumentando rápidamente el número de alojamientos en viviendas de particulares se puede citar la facilidad con la que los arrendadores –los propietarios de apartamentos y otros bienes inmuebles– y los arrendatarios –los turistas– pueden ponerse en contacto gracias a Internet. Según el portal estadounidense Airbnb, en el que se presentan este tipo de alojamientos, la cifra de viviendas del archipiélago nipón que aparecen registradas en su página web se ha multiplicado por cinco este último año y alcanza las 16.000. Sin embargo, la legislación japonesa no reconoce, de entrada, este negocio que carece de los permisos correspondientes. La Ley de Hostelería regula al detalle aspectos como dónde colocar la recepción de los alojamientos, la obligación de llevar un registro de huéspedes, el número de habitaciones y la instalación de dispositivos para la protección contra incendios que garanticen una estancia segura. Incluso en el caso de que se quiera abrir un minshuku, una casa de un particular en la que se ofrece alojamiento y comida a modo de pensión o posada, es necesario disponer del permiso de las autoridades locales.

Escasez de habitaciones de hotel por el aumento del número de turistas que visitan Japón

En agosto de 2015 la ocupación hotelera en Tokio fue del 83,6 %; en Osaka, del 90,4 %. En ambos casos el dato superó por un amplio margen el 80 %, que es cuando se considera complicado realizar una reserva. Existe preocupación en torno a la escasez de alojamiento de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Según el Instituto de Investigación Mizuho, si continúa el ritmo de crecimiento actual, el número de turistas extranjeros que visitarán Japón en 2020 llegará a los 25 millones. El ente estima que en Tokio, Osaka, Kioto, Fukuoka y otras siete ciudades del país faltarán aproximadamente 10.000 habitaciones de hotel. Hay quienes exigen que se levante la prohibición que pesa sobre los alojamientos en viviendas de particulares como clave para solucionar esa escasez. En la capital japonesa se espera que se relajen las normas a este respecto, y son muchas las agencias de viajes que están buscando bienes inmuebles que ofrecer como alojamientos.

Establecer zonas especiales para alojamientos en viviendas de particulares

El Gobierno ha comenzado a tomar medidas al respecto. Durante una reunión del Comité Consultivo para la Creación de Zonas Especiales Estratégicas que tuvo lugar en octubre, se acordó reconocer los alojamientos en viviendas de particulares que cumplieran ciertas condiciones en el distrito tokiota de Ōta, cercano al Aeropuerto de Haneda. Uno de los requisitos es que su extensión supere los 25 m2. En otras palabras, se designó una zona especial para este tipo de alojamientos.

En esa reunión, el primer ministro Abe Shinzō afirmó que la creación de zonas especiales estratégicas significaba un avance de la reforma normativa. Además, señaló que es necesario facilitar una estancia más cómoda y agradable a quienes visiten Japón.

El Gobierno de Osaka también designó una zona especial. En octubre estableció las condiciones para el reconocimiento de los alojamientos en viviendas de particulares, a saber: 1) pedir el pasaporte a los turistas. 2) los bienes inmuebles deben tener una extensión superior a los 25 m2 y disponer de cocina y de aire acondicionado con frío y calor. 3) la estancia ha de exceder los siete días. Sin embargo, son muchos los problemas en torno a estas condiciones, como quién comprobará los pasaportes y si existe mucha demanda de alojamientos que ofrezcan estancias superiores a siete días.

Con el objetivo de disminuir los problemas una vez se reconozcan los alojamientos en viviendas de particulares, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar y el del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo formaron en noviembre un grupo de expertos para dialogar sobre la elaboración de normas relacionadas con la seguridad y la higiene de estos lugares. Publicarán un informe al respecto en 2016.

Estimación del número de turistas extranjeros en Japón 2015 20 millones

2020 25 millones Ocupación hotelera en agosto de 2015 Media nacional 70,2 %

Tokio 83,6 %

Osaka 90,4 % Bienes inmuebles en territorio japonés registrados en el portal de alojamientos en viviendas de particulares Airbnb En el último año la cantidad ha aumentado cinco veces y alcanza los 16.000 Condiciones para el reconocimiento de los alojamientos en viviendas de particulares en Osaka 1) pedir el pasaporte a los turistas. 2) los bienes inmuebles deben tener una extensión superior a los 25 m2 y disponer de cocina y de aire acondicionado con frío y calor. 3) la estancia ha de exceder los siete días.

Texto: Murasaki Naohisa, de la redacción de Nippon.com

Imagen de la cabecera: Turistas extranjeros en Ginza, Tokio, el 14 de junio de 2015 tras haber realizado numerosas compras en un establecimiento que vende electrodomésticos japoneses libres de impuestos.