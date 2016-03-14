在赴日外國遊客人數持續增加的情況下，部分私人住宅或公寓空房作為住宿設施非法出租，由此引發的「民宿（民泊）(*1)」糾紛急劇增加。目前這些「民宿」均為「黑店」，其經營違反了《旅館業法》，除安全和衛生之外，防盜方面也存在問題。然而，2020年東京奧運為期不遠，有人認為「民宿」是補充飯店和旅館接納能力不足的有效方式，因此政府開始著手了法規制定工作，以使民宿經營合法化。

中國遊客約300名入住出租公寓

2015年11月4日，京都府警察以涉嫌違反《旅館業法》（未經許可），擅自向中國人出租「民宿」為由，對東京都千代田區的旅行社顧問（52歲）及山形市的旅館業負責人（48歲）進行了盤問調查，嫌疑一經認定，即將案件材料送交司法機關。

案件涉嫌利用短租公寓開展大規模經營，京都府警察將其視為惡性案件並決定介入調查。據搜查人員介紹，這2人在從7月開始的3個月內，將位於京都市右京區公寓（5樓建築，共44房間）的36房間作為住宿設施，租賃給上海的旅行社組織的赴日遊客居住。每天約有30～70人入住，每晚收取住宿費7,000日圓。

京都府旅館飯店生活衛生同業工會的有關人員氣憤地表示:「與合法的旅館飯店在同一地區內進行非法經營，這個問題非常嚴重。」