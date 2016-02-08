Поток туристов из-за рубежа неуклонно растёт, и происходит всё больше инцидентов, связанных с незаконной сдачей туристам пустующих квартир и жилых комнат в частных домах. Сейчас появляются так называемые «теневые гостиницы», открытые вопреки законам о гостиничном бизнесе, не соответствующие нормам безопасности и санитарным нормам, и в них бывают проблемы с преступностью. С другой стороны, частное жильё может помочь восполнить нехватку гостиничных номеров в условиях близящейся Олимпиады в Токио 2020 года, и правительство приступило к созданию правил, позволяющих использовать такое жильё для размещения туристов.

Китайские туристы в многоквартирном доме

В ноябре полиция Киото допросила консультанта токийской туристической компании и директора рёкана (гостиницы в японском стиле) в г. Ямагата по подозрению в незаконной сдаче жилья в многоквартирных домах иностранным туристам в г. Киото. По данным следствия, они с июля 2015 года арендовали на три месяца 36 квартир в 44-квартирном доме и сдавали их по цене около 7000 йен в сутки туристам шанхайской туркомпании. Ежедневно там останавливалось от 30 до 70 человек.

Таких нелицензированных гостиниц становится всё больше, и в гостиничной индустрии растёт беспокойство о здоровье и безопасности людей, живущих рядом с этими заведениями, а также о собственных доходах. Служащие Ассоциации гостиниц и рёканов г. Киото (на англ. яз.) говорят, что работа нелицензированных гостиниц в тех же районах, где находятся обычные гостиницы, является серьёзной проблемой.

Интернет открывает новые возможности

В таких больших городах, как Токио и Осака, происходит много инцидентов, связанных со сдачей туристам жилья в дорогих многоквартирных домах. Бывает, что владельцы, приобретающие жильё с целью вложения денег, сдают его в качестве «теневой гостиницы», а иногда сдают туристам платные «гостевые комнаты», которые изначально предназначены для гостей жильцов. И в том, и в другом случаях плохие манеры постояльцев приводят к тому, что возмущённые жильцы сообщают о теневом гостиничном бизнесе в городские службы или в полицию.

В качестве фактора, стимулирующего рост количества таких гостиниц, можно упомянуть Интернет, благодаря которому туристам, желающим снять жильё, несложно связаться с владельцами пустующего жилья. Согласно данным американской компании Airbnb, которая предоставляет услуги знакомства владельцев и желающих снять жильё, за последний год количество японских предложений выросло в пять раз и достигло 16 000.

Японские законы, впрочем, не предусматривают возможности такого нелицензированного бизнеса. Они до мелочей регламентируют устройство гостиниц, которые должны иметь регистрационную стойку и книгу регистрации постояльцев, а также противопожарное оборудование в каждой комнате. Даже т. н. минсюку, «народные гостиницы», должны получать разрешение от местных властей.

Туристический бум и нехватка гостиниц

Туристов из-за рубежа прибывает всё больше, и в крупных японских городах начинает ощущаться дефицит гостиничных номеров. Считается, что трудности с заказом номеров начинаются при заполненности гостиниц на 80%, и такая ситуация в больших городах уже становится обычной. В августе 2015 года гостиницы в Токио были заполнены на 83,6%, и ещё больше в Осаке – на 90,4%. Ввиду того, что Токио готовится принимать Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, власти обеспокоены возможной нехваткой жилья для зрителей.

По данным Исследовательского института Мидзухо, к 2020 году количество иностранных туристов, приезжающих в Японию, может достичь 25 млн человек в год, и в 11 префектурах, в том числе в Токио, Осаке, Киото и Фукуоке, ожидается нехватка около 10 000 гостиничных номеров. Иногда можно услышать, что снятие запрета на сдачу частного жилья в качестве гостиниц способно коренным образом изменить ситуацию, и многие туристические компании ищут жильё в Токио в надежде на ослабление ограничений и расширение бизнеса за счёт таких гостиниц.

«Особый район частных гостиниц»

В октябре открылось правительственное совещание по запросам о формировании «особых районов». Например, в токийском районе Ота, расположенном возле аэропорта Ханэда, было решено позволить сдавать в качестве гостиничных номеров жильё площадью не менее 25 кв. м и соответствующее ряду других условий.

На этом совещании премьер-министр Абэ Синдзо поддержал создание таких «особых районов» как первый шаг в реформах ограничительных правил, проводимых для того, чтобы иностранные гости провели своё время в Японии с большим удобством и комфортом.

В октябре в преф. Осака принято постановление о регистрации жилых помещений в качестве гостиничных номеров, если предприниматель проверяет паспорта гостей, жильё имеет не менее 25 кв. м жилой площади, имеет кухню и оборудовано кондиционером, и гости останавливаются на срок не менее семи дней. В декабре администрация токийского района Ота приняла аналогичные правила. При этом всё равно ряд вопросов остаётся пока нерешённым – к примеру, кто должен проверять паспорта, и насколько велик будет спрос на проживание не менее семи дней?

Чтобы снизить количество проблем с такими гостиницами, в ноябре министерство здравоохранения и министерство туризма начали обсуждение правил безопасности и санитарных норм, которые будут опубликованы в течение 2016 года.

Ожидаемое количество зарубежных туристов в Японии 20 млн человек в 2015 г.

25 млн человек в 2020 г. Загруженность гостиниц в августе 2015 г. Средняя по стране 70,2%

Токио 83,6%

Осака 90,4% Количество предложений из Японии на сайте Airbnb Увеличилось за год в 5 раз до 16 000 Условия для сдачи частного жилья в качестве гостиниц в преф. Осака 1) Проверка паспортов

2) Жилая площадь не менее 25 кв. м, наличие кухни и кондиционера

3) Проживание не менее семи дней

Фотографии Мураками Наохиса (редколлегия Nippon.com)

Фотография к заголовку: Китайские туристы на Гиндзе в Токио, 14 июня 2015 г.

(Статья на японском языке опубликована 14 декабря 2015 г.)