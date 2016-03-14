在赴日外国游客人数持续增加的情况下，部分私人住宅或公寓空房作为住宿设施非法出租，由此引发的“民宿(*1)”纠纷急剧增加。目前这些“民宿”均为“黑店”，其经营违反了《旅馆业法》，除安全和卫生之外，防盗方面也存在问题。然而， 2020年东京奥运会为期不远，有人认为“民宿”是补充酒店和旅馆接纳能力不足的有效方式，因此政府开始着手了法规制定工作，以使民宿经营合法化。

中国游客约300名入住出租公寓

2015年11月4日，京都府警察以涉嫌违反《旅馆业法》（未经许可），擅自向中国人出租“民宿”为由，对东京都千代田区的旅行社顾问（52岁）及山形市的旅馆业负责人（48岁）进行了盘问调查，嫌疑一经认定，即将案件材料送交司法机关。

案件涉嫌利用短租公寓开展大规模经营，京都府警察将其视为恶性案件并决定介入调查。据搜查人员介绍，这二人在从7月开始的3个月内，将位于京都市右京区公寓（5层建筑，共44套房间）的36套房屋作为住宿设施，租赁给上海的旅行社组织的赴日游客居住。每天约有30～70人入住，每晚收取住宿费7000日元。

京都府旅馆酒店生活卫生同业工会的有关人员气愤地表示:“与合法的旅馆酒店在同一地区内进行非法经营，这个问题非常严重。”