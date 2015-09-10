Безопасный и тихий мегаполис

В последнее время жители Японии не успевают удивляться высокой оценке своих городов в международных рейтингах. В 2015 году Токио был признан лучшим в мире городом для проживания, Киото – самым гостеприимным для туристов. В июне 2015 года английский журнал Monocle Magazine опубликовал результаты ежегодного исследования качества жизни в крупнейших городах мира. Впервые за 9 лет существования данного рейтинга Токио вышел на первое место, улучшив свой показатель на 1 пункт по сравнению с прошлым годом. Токио был охарактеризован как «парадоксальное сочетание огромных, захватывающих дух размеров с ощущением спокойствия и тишины». Иными словами, Токио признан «самым безопасным городом в мире». Также было отмечено удобство прямого авиасообщения, связывающего столицу Японии со 127 городами мира, высокий процент пользующихся велосипедами в качестве средства передвижения на работу и обратно (по данным журнала – 19,5%), и прочие признаки «экологичного» города.

В конкурсе учитывались такие критерии, как уровень преступности, инфраструктура, образование, природная среда и количество публичных библиотек, по многим из которых Токио был оценен по достоинству. При составлении рейтинга принимались во внимание не только статистические данные, но и результаты выездных проверок на местах: корреспонденты журнала оценивали уровень вклада в культуру, время закрытия баров, цены доступных и вкусных обедов, близость к морю и горам и другие критерии «нематериального» комфорта. В рейтинге отмечается, что в Токио можно вкусно пообедать всего за 7,5 евро (около 1000 йен). Действительно, колебания валютных курсов, дешёвая йена и дорогой евро привели к тому, что за 1000 йен в Лондоне, Париже и других крупных европейских городах можно приобрести разве что сэндвичи в кафе, в то время как в Токио – полноценный комплексный обед.

Второе место в рейтинге занимает Вена, третье – Берлин, четвёртое – Мельбурн, замыкает первую пятёрку «взлетевший» с 11 места Сидней. В списке 25 самых удобных городов мира, помимо Токио, фигурируют Фукуока и Киото, однако в целом преобладают европейские города. Единственным упоминающимся в списке американским городом оказался Портленд (Орегон), а представители Центральной и Южной Америки, Центрального Востока и Африки отсутствуют полностью. В список лидеров не попали и такие популярнейшие мегаполисы, как Нью-Йорк и Лондон.

Рейтинг самых удобных для проживания городов мира по версии журнала Monocle (июнь 2015 г.)

1 Токио (2) 14 Киото 2 Вена (6) 15 Париж 3 Берлин (14) 16 Мадрид 4 Мельбурн 17 Окленд (Новая Зеландия) 5 Сидней (11) 18 Лиссабон 6 Стокгольм 19 Гонконг 7 Ванкувер 20 Амстердам 8 Хельсинки 21 Гамбург 9 Мюнхен 22 Женева 10 Цюрих 23 Осло 11 Копенгаген 24 Барселона 12 Фукуока 25 Портленд 13 Сингапур

Прим.: в скобках указано место в рейтинге 2014 г.

Киото – любимый город туристов из США

В первой десятке самых популярных туристических городов мира, определяющейся с помощью голосования читателей известного американского журнала «Travel+Leisure» и опубликованной в июле 2015 г., Киото занимает первое место уже в течение двух лет подряд. Основные читатели журнала – состоятельные слои населения Северной Америки. Судя по всему, американские гости по достоинству оценили богатство туристических ресурсов древней столицы Японии, включая буддийские и синтоистские храмы с тысячелетней историей, буддийскую вегетарианскую кухню сёдзин-рёри и множество других элементов традиционной японской культуры. Поток посещающих Киото иностранцев неуклонно увеличивается, и в 2013 году показатель останавливавшихся в Киото на ночлег туристов из-за рубежа впервые преодолел планку в миллион человек (1,13 млн человек, т. е. в 2 раза больше, чем 10 лет назад). Со своей стороны, Киото принимает меры для обеспечения комфортного пребывания иностранных гостей. Например, с 2012 года в 649 точках города (автобусные остановки, станции метро, круглосуточные магазины комбини, общественные заведения и пр.) туристам предоставляется бесплатный Wi-Fi (1 подключение – до 3 часов подряд), для останавливающихся на ночлег в традиционных японских гостиницах рёкан открыта круглосуточная многоязычная телефонная линия.

На втором месте туристического рейтинга оказался Чарлстон (Южная Каролина), на третьем – Сиемреап (Камбоджа) – город, в котором находятся храмовые комплексы Ангкора. За ним следует Флоренция, замыкает первую пятёрку Рим. Рейтинг – это отражение мнений читателей журнала, оценивающих каждый город по 6 критериям, включая привлекательность достопримечательностей, культуру, кухню и гостеприимство местных жителей.

На состоявшейся в Токио пресс-конференции мэр города Киото Кадокава Дайсаку заявил, что «повторное избрание Киото в качестве лидера рейтинга свидетельствует о высокой оценке всей Японии». В 2014 году, на фоне таких благоприятных факторов, как дешёвая иена и расширение перечня товаров беспошлинной торговли, поток посетивших Японию иностранных туристов достиг исторического максимума – 13 миллионов человек. В 2015 году ожидается дальнейшее увеличение этого показателя.

Высокая оценка двух столиц Японии, древней и современной, – отличный шанс для привлечения внимания мировой общественности к достоинствам всей Японии в целом.

10 лучших городов для туризма по версии журнала Travel∔Leisure (июнь 2015)

1 Киото 2 Чарлстон 3 Сиемреап 4 Флоренция 5 Рим 6 Бангкок 7 Краков (Польша) 8 Барселона 9 Кейптаун 10 Иерусалим

Автор статьи: Мураками Наохиса (редколлегия Nippon.com)

Фотография к заголовку: Токийский перекрёсток Сибуя

(Статья на японском языке опубликована 25 августа 2015 г.)