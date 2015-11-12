东京——“巨大都市，治安良好，环境安静”

最近，海外媒体相继发表的排行结果显示，东京和京都分别在宜居和观光上名列世界第一，令日本人略有意外之感。

英国信息杂志《Monocle》于2015年6月发表了世界主要城市“生活品质”年度调查结果，自9年前开始实施这一调查以来，东京首次名列榜首（前年度第二）。杂志高度评价“东京虽然是一个让人吃惊的巨大都市，但治安良好，环境安静”，是“世界上最安全的城市”。另称，东京和世界上127个城市之间开通了直飞航班，很多人骑车上班（据该杂志数据，为19.5%），在“环保”方面也得到了好评。

“Monocle”在排名过程中，设定了犯罪率、医疗设施、教育、自然环境和公共图书馆数量等评价基准，东京在其中许多项目中都获得了很高的评价。此次排名除统计数据外，还派遣了调查人员，对各个城市的生活舒适度，“文化活动的参与意识”、酒吧关门时间、方便美味的午餐价格、距离海山的远近等无形宜居度也进行了实地调查。杂志称“在东京花7.5欧元（1000日元左右）就能吃到美味午餐”，而近几年由于受到日元贬值欧元升值的影响，在巴黎等欧洲大城市，1000日元最多只能在便利店或咖啡馆买到一份三明治。

排名第二的城市是维也纳（前年度第六），柏林第三（前年度第十四），悉尼获得第五位（前年度第十一），在排名前25座城市中，日本除东京以外，还有福冈（第十二位）和京都（第十四位）；欧洲则占了压倒性多数，有十五个城市；美国只有波士顿一个城市。而入选前25名的城市中，无一来自中南美、中东和非洲，而且，纽约和伦敦这样的大都市也不在其列。

“Monocle”世界宜居城市排行榜（2015年6月）

1 东京 14 京都 2 维也纳 15 巴黎 3 柏林 16 马德里 4 墨尔本 17 奥克兰（新西兰） 5 悉尼 18 里斯本 6 斯德哥尔摩 19 香港 7 温哥华 20 阿姆斯特丹 8 赫尔辛基 21 汉堡 9 莫尼黑 22 日内瓦 10 苏黎世 23 奥斯陆 11 哥本哈根 24 巴塞罗那 12 福冈 25 波特兰 13 新加坡

京都连续两年成为美国杂志排行榜最受欢迎旅游城市

美国著名的旅游杂志《Travel + Leisure（悦旅）》根据读者投票，于7月发表了“2014年世界人气观光都市排名”，京都连续两年排名第一，《悦旅》的读者主要是北美地区的富裕阶层，京都不仅有许多千百年历史的寺庙神社，拥有丰富的旅游资源，“精进料理”（日式素斋——译注）等传统美食文化更为京都增添了魅力，使其成广受各方游客喜爱的旅游地。

到京都旅游的外国人呈不断增加趋势，住宿游客人数相比十年前实现了翻番，2013年达到113万人，首次超过百万。京都市自2012年起为了加强针对外国游客的旅游服务，在公交车、地铁站、便利店和公共设施等649个场所，设置了免费Wi-Fi服务（每次限三小时），还成立了24小时多语种电话呼叫中心，为外国投宿游客提供方便。

排名第二的城市是美国的查尔斯顿，吴哥窟遗址所在地的柬埔寨暹粒市排名第三，佛罗伦萨和罗马挤进前五。这个排名榜是《悦旅》杂志从受欢迎旅游景点、文化、美食、当地居民等六个项目中，根据读者的评价进行统计后决定的。

京都市市长门川大作在东京的记者招待会上说，京都市连续两年排名第一，表明整个日本得到了高度评价。因受日元贬值影响，以及外国游客免税范围的进一步扩大，访问日本的外国游客人数2014年创历史最高，约达1300万人，2015年还有进一步增加的趋势。

日本的两个代表性城市东京和京都，受到世界的好评，可以说大力宣传整个日本魅力的好时机已经到来。

《悦旅》杂志2015年7月发表的“2014年世界人气观光都市排名”

1 京都 2 查尔斯顿 3 暹粒 4 佛罗伦萨 5 罗马 6 曼谷 7 克拉科夫（波兰） 8 巴塞罗那 9 开普敦 10 耶路撒冷

撰文：编辑部 村上直久标题图片：东京涩谷的交叉路口