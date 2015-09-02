Una megalópolis con un ambiente tranquilo

En 2015 Tokio ha sido elegida como la ciudad más habitable del mundo y Kioto como el mejor destino turístico en los rankings publicados por revistas internacionales que han ofrecido un más que bienvenido impulso a la imagen de Japón.

La revista británica Monocle publicó en su número de junio de 2015 su estudio anual sobre la calidad de vida en las principales ciudades del mundo. Tokio ha encabezado esta lista por primera vez desde que esta encuesta comenzase hace nueve años, subiendo un puesto desde el segundo lugar que ocupó en 2014. La capital japonesa ha sido elogiada por su “paradoja definitoria de un tamaño sobrecogedor y al mismo tiempo una sensación de paz y tranquilidad”, así como por ser la ciudad más segura del mundo. Otro de los puntos fuertes citados incluyen sus enlaces directos por aire y mar con 127 ciudades del mundo y su respeto al medio ambiente, destacando que un 19,5 % de las personas van a trabajar cada día en bicicleta.

Este ranking está basado en factores como el índice de criminalidad, las infraestructuras relacionadas con la salud, educación, el medio ambiente, y el acceso a bibliotecas públicas. Además de fijarse en las estadísticas, la revista envía a corresponsales para que experimenten directamente factores de habitabilidad más intangibles como el compromiso con la cultura, la hora de cierre de los bares, el precio de un buen almuerzo, y la proximidad con el mar, lagos y montañas. Monocle publica que es posible comprar un buen almuerzo en Japón por 7,5 euros, o alrededor de 1.000 yenes, mientras que en Londres, París y otras ciudades europeas solo podríamos comprar un sándwich en un supermercado o una cafetería por ese precio. La depreciación del yen ha ayudado a hacer de Tokio una ciudad más competitiva en este tipo de comparaciones.

Viena era la principal competidora de Tokio, con Berlín, Melbourne y Sídney también entre los cinco primeros. Fukuoka y Kioto también aparecieron entre las 25 ciudades más habitables en los puestos 12 y 14 respectivamente. Las ciudades europeas dominan buena parte del ranking, con un total de 15 de ellas en la lista, mientras que los Estados Unidos están representados únicamente por Portland, en Oregón, y otras regiones no aparecen en absoluto. A pesar de su fama mundial, Nueva York y Londres no entraron entre las 25 primeras.

Ranking de Monocle de las ciudades más habitables del mundo (Junio de 2015)

1 Tokio 14 Kioto 2 Viena 15 París 3 Berlín 16 Madrid 4 Melbourne 17 Auckland 5 Sídney 18 Lisboa 6 Estocolmo 19 Hong Kong 7 Vancouver 20 Ámsterdam 8 Helsinki 21 Hamburgo 9 Múnich 22 Ginebra 10= Zúrich 23 Oslo 10= Copenhage 24 Barcelona 12 Fukuoka 25 Portland 13 Singapur

Kioto, nuevamente votada como la mejor ciudad del mundo

En julio los lectores de la revista estadounidense Travel + Leisure eligieron Kioto como la mejor ciudad del mundo por segundo año consecutivo. La revista, que leen fundamentalmente ciudadanos de norteamérica, parece haber seleccionado a esta ciudad por su oferta de santuarios y templos, muchos de ellos fundados hace más de un milenio, y por el encanto de su cocina tradicional, incluyendo la gastronomía vegana shōjin ryōri servida originalmente en templos budistas.

El número de visitantes extranjeros que acuden a Kioto continúa aumentando y la cifra total de pernoctaciones se ha duplicado en una década hasta alcanzar los 1,13 millones en 2013, superando la marca del millón por primera vez. Desde 2012, la antigua capital ha impulsado servicios de wi-fi gratuito para los turistas internacionales en cientos de lugares desde paradas de autobús y estaciones de metro, hasta tiendas de 24 horas y edificios públicos. También ha introducido un centro de asistencia telefónica para los huéspedes extranjeros que funciona en varios idiomas durante 24 horas en los hoteles tradicionales ryokan de la ciudad.

Charleston, en Carolina del Sur, quedó segunda en esta lista, seguida de Siem Reap (cerca del templo de Angkor Wat en Camboya), Florencia y Roma. Las ciudades fueron seleccionadas según seis factores, incluyendo las atracciones turísticas, la cultura, la gastronomía y la hospitalidad de sus residentes.

Ranking de Travel + Leisure de las mejores ciudades del mundo como destino turístico (Julio de 2015)

1 Kioto 2 Charleston 3 Siem Reap 4 Florencia 5 Roma 6 Bangkok 7 Cracovia 8 Barcelona 9 Ciudad del Cabo 10 Jerusalén