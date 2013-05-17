En esta sección presentamos algunos de los lugares turísticos con más encanto de todo Japón. Figuran, entre ellos, espacios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, como Hiraizumi, o que simbolizan el Japón más moderno, como el barrio tokiota de Akihabara, conocido por albergar multitud de tiendas de electrónica y electrodomésticos.

Shiretoko

La península de Shiretoko, situada en el extremo noreste de la septentrional isla de Hokkaidō, y sus costas son Patrimonio de la Humanidad desde 2005. Su parte central es de origen volcánico, y su litoral está formado por escarpados acantilados. En invierno, llegan hasta ella témpanos flotantes que alcanzan la costa más meridional del mundo, mientras que en otoño los salmones nadan a contracorriente por sus ríos, lo que los convierte en presas para animales como el oso pardo y el pigargo europeo. En Shiretoko, uno puede convertirse en testigo del funcionamiento de la cadena alimenticia marina y terrestre.

Hiraizumi

La localidad de Hiraizumi pertenece a la prefectura de Iwate, una de las seis que constituyen la región de Tōhoku, en el noreste de la isla de Honshū. Hiraizumi fue, durante aproximadamente un siglo, un próspero centro político y cultural del clan Fujiwara, hasta que el guerrero Minamoto no Yoritomo decidió destruirla en 1189. Afortunadamente, a día de hoy alberga todavía bellas construcciones y hermosos jardines representativos del pensamiento de la secta budista Jōdo (budismo de la Tierra Pura) como el Konjikidō, o Pabellón de Oro, en el templo de Chūsonji, y el jardín del templo de Mōtsūji. Hiraizumi es Patrimonio de la Humanidad desde 2011. Se puede obtener más información e imágenes de Hiraizumi en nuestro video: “Patrimonio de la Humanidad Hiraizumi”.

Nikkō

Nikkō es uno de los lugares más visitados de todo Japón. Esta localidad, situada en la prefectura de Tochigi, a unas dos horas de la capital nipona, alberga numerosos monumentos de interés turístico, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad, como el santuario de Tōshō-gū; los viajeros llegan también a Nikkō atraídos por el templo sintoísta de Futarasan-jinja, la cascada de Kegonno-taki y el lago Chūzenji-ko, en el que se pueden alquilar botes de remo desde los que admirar las vistas de la zona.

Tokyo Disneyland

Tokyo Disneyland es un parque temático situado en la ciudad costera de Urayasu, en la prefectura de Chiba, al que se puede acceder directamente desde el Aeropuerto Internacional de Narita. Se trata del primer Disneylandia construido fuera de Estados Unidos, si bien no lo administra Walt Disney Company, aunque la empresa que lo gestiona cuenta con una licencia de ésta. Tokyo Disneyland gusta tanto a niños como a adultos por sus numerosas atracciones, restaurantes y tiendas. Además, desde el año 2001, se puede disfrutar de más espectáculos y atracciones, en su mayoría acuáticas, en el contiguo parque de atracciones Tokyo DisneySea.

Asakusa

Además de haberse convertido en una zona de parada obligatoria para todo turista que se precie, Asakusa es, desde el período Edo (1603-1867), uno de los lugares más concurridos de la capital de Japón, considerado el centro neurálgico de shitamachi, el antiguo barrio popular de Tokio. Su principal atractivo es el templo Sensōji, el más antiguo de la ciudad. La entrada más famosa a este lugar sagrado es la de Kaminari-mon, la Puerta del Trueno, desde la que se accede a una calle llena de tiendas de recuerdos que precede al templo, la denominada nakamise. Son muchos los visitantes que acuden a Asakusa también por sus numerosos restaurantes y comercios, algunos con una larga historia y tradición, y por su cercanía a la famosa torre Tokyo Skytree. Para 'saborear' Asakusa y sus alrededores, se puede ver este artículo sobre el festival Sanja, celebrado en Asakusa. También hemos publicado sendos artículos sobre shitamachi y Tokyo Skytree.

Akihabara

Sin duda alguna, Akihabara es famoso en todo el mundo no sólo por albergar una gran cantidad de tiendas de electrónica y electrodomésticos, sino también por haberse convertido en la meca de la cultura popular japonesa, encabezada por el manga y el anime.

Lonja de Tsukiji

El Mercado Mayorista Central Metropolitano de Tokio, comúnmente conocido como Mercado de pescado de Tsukiji, es una de las principales plazas de abastos de la capital y la mayor del mundo en lo que a volumen de ventas se refiere. Esta lonja es famosa en todo el mundo, especialmente por la subasta de atunes que se celebra allí a diario, si bien en Tsukiji se puede adquirir, además de todo tipo de pescados y mariscos, una gran variedad de productos frescos tales como frutas y verduras, huevos, etc. No obstante, en noviembre de 2016 está planeado el traslado de este mercado a la zona de Toyosu.

Monte Fuji

Este volcán activo es el pico más alto de Japón, con una altura de 3.776 metros. Además de formar parte del Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu desde su establecimiento en 1936 (denominado entonces Parque Nacional de Fuji-Hakone), el Monte Fuji figura desde 1952 en la Lista de Lugares de Japón de Interés Pictórico Especial, y desde 2011 en la Lista de Lugares Históricos de Japón, elaboradas ambas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Además, en 2013 ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los que quieran admirar las vistas del Fuji desde sus casas, pueden recurrir a nuestra sección de diapositivas El Monte Fuji de Ōyama Yukio.

Montes de Kii

Los tres Sitios sagrados (Yoshino-Omine, Kumano Sanzan y Kōyasan) y rutas de peregrinación (Kumano sankeidō, Omine okugakemichi y Kōyasan ichimichi) de los Montes Kii, que se extienden por las prefecturas de Wakayama, Mie y Nara, son Patrimonio de la Humanidad desde julio de 2004. Los monumentos y bosques de la zona son un testimonio de más de 1.200 años de tradición e historia de Japón.

Cúpula de la Bomba Atómica

El Memorial de la Paz de Hiroshima, llamado también Cúpula Genbaku o Cúpula de la Bomba Atómica, se encuentra en la ciudad de Hiroshima, que ha pasado a la historia tristemente por haber sido objetivo de la primera bomba atómica detonada en el mundo el 6 de agosto de 1945. Patrimonio de la Humanidad desde 1996, la UNESCO la describe en su lista diciendo que "no sólo es un símbolo descarnado y recio de la fuerza más destructiva creada por el hombre en toda su historia, sino también una encarnación de los anhelos de paz mundial y de una supresión definitiva de todas las armas nucleares". Cada año, miles de turistas de Japón y de otros rincones del planeta se acercan a Hiroshima para ver este y otros muchos monumentos conmemorativos del Parque Memorial de la Paz de Hiroshima.

Itsukushima

La isla de Miyajima, denominada formalmente isla de Itsukushima, es conocida por constituir uno de los tres paisajes más bonitos de Japón. Con un perímetro de aproximadamente 30 kilómetros, está separada de la isla de Honshū, la principal del archipiélago nipón, por tan sólo 500 metros en la parte más estrecha, la de Ōno-Seto, en el Mar Interior de Seto. Esta isla, cuyo nombre vendría del verbo itsuku, empleado para referirse al acto de purificar el cuerpo y la mente antes de consagrarse al servicio de los dioses, alberga también el Monte Misen (535 metros). Toda ella en su conjunto es considerada tierra santa, y por tanto venerada desde tiempos antiguos. Se piensa que el santuario, consagrado a varias deidades femeninas encargadas de velar por la seguridad en el mar, fue construido en el año 593 por la emperatriz Suiko. No obstante, no alcanzó fama nacional hasta que Taira no Kiyomori, distinguido miembro del clan Taira y ferviente creyente de Itsukushima, lo reconstruyó alrededor de 1168. El resto de la historia de la isla y de su santuario se puede leer en los artículos “Time lapse” del santuario sintoísta de Itsukushima y [360°] Miyajima, uno de los tres paisajes más bonitos de Japón, en los que además hay numerosas imágenes y un vídeo de este maravilloso Patrimonio de la Humanidad.

Yakushima

La isla de Yakushima es una de las zonas de Japón que más precipitaciones registra a lo largo del año. Aunque se encuentra en una región templada, el contar con 2.000 metros de montañas hace que se observen en ella fenómenos climatológicos propios de zonas subtropicales y subpolares. Aproximadamente un 21% de la superficie de Yakushima; esto es, 107,47 km² es Patrimonio de la Humanidad. Abunda en yaku-sugi, una especie local de cedro.

Castillo de Himeji

Este castillo, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, es uno de los más bonitos de Japón. Se le conoce también como Shirasagi, la garza blanca, en referencia al color de su fachada. Su construcción, en el año 1346, se le atribuye al señor feudal Akamatsu Sadanori, aunque fue reconstruido en 1580 por otro señor feudal, Toyotomi Hideyoshi, y ampliado más tarde, en el período Edo (1603-1867), hasta las dimensiones que presenta en la actualidad. A pesar de los daños sufridos por desastres naturales y durante la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad se conservan su torre principal, torretas y puertas, entre otros elementos.

Kioto y Nara

Kiyomizudera

La ciudad de Nara fue capital de Japón durante el período Nara, comprendido entre los años 710 y 794. Posteriormente, Kioto asumió las funciones de metrópoli hasta 1868. Por ello, un 40% de los tesoros nacionales y el Patrimonio Cultural Importante de Japón se concentra en ambas localidades. De la primera, destacan el templo de Tōdaiji, que alberga una enorme figura de bronce de Buda (Daibutsu, Gran Buda), y el de Hōryū-ji, la construcción de madera más antigua del mundo, mientras que en la segunda sobresalen el Pabellón de Oro y los templos de Kiyomizudera y Kenninji.

Shirakawa-gō y Gokayama

Las aldeas históricas de Shirakawa-gō, en la prefectura de Gifu, y las de Gokayama, en la prefectura de Toyama, son Patrimonio de la Humanidad desde 1995. Ambas están formadas por casas con tejados inclinados de chamiza, el denominado estilo gasshō-zukuri, y constituyen zonas en las que se conserva la belleza característica de los paisajes rurales de Japón. El artículo [360°] Shirakawa-gō, un Patrimonio de la Humanidad “blanco” recoge más información e imágenes de estas maravillas de la arquitectura tradicional japonesa.

Zona montañosa de Shirakami

Esta zona montañosa, que se extiende por las prefecturas de Aomori y Akita, tiene una altura de 1.000 metros y una superficie de 130.000 hectáreas. Patrimonio de la Humanidad desde 1993, conserva los últimos vestigios del bosque virgen de zona templada y sirve de hábitat a especies animales como el oso negro. Se trata de un lugar que permanece prácticamente inalterado por la mano del hombre, algo extraño en nuestro planeta.

Okinawa

Esta prefectura, la más meridional del archipiélago nipón, alberga numerosos lugares turísticos que a su vez son Patrimonio de la Humanidad, entre ellos el Castillo de Shuri, antigua residencia de la familia real de Okinawa construida en 1429. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas islas estuvieron bajo control de Estados Unidos hasta 1972; a día de hoy, existen todavía allí muchas bases de las fuerzas armadas de este país. Okinawa presenta un clima tropical y abunda en playas, por lo que se ha convertido en un destino ideal para las vacaciones.