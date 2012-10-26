اليابان تقدم لزوارها تجربة فريدة تجمع بين جمال التراث الثقافي العريق وحيوية الثقافة المعاصرة، مما يجعلها وجهة مميزة تلبي مختلف الأذواق. فيما يلي نظرة على بعض من أبرز المواقع السياحية التي تعكس هذا المزيج المتناغم.

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شيريتوكو

شيريتوكو

تقع شرقي محافظة هوكايدو وتتطل على البحر، وتم تسجيل ساحلها ضمن لائحة التراث العالمي عام 2005.

في وسط شبه الجزيرة هذه يتربع جبل بركاني المنشأ يخترق البحر الهائج على شكل مَسلّة.

وفي الشتاء تصل الكتل الجليدية العائمة المتكونة في الشمال إلى شواطئ شبه الجزيرة، حيث تعتبر هذه السواحل أقصى منطقة جنوبا في العالم تصل إليها مثل هذه الكميات من الكتل الجليدية.

وفي الخريف تصعد أسماك السلمون عبر أنهار شيريتوكو للتغذى منها الدببة البنية والنسور وغيرها من الكواسر. في هذه الطبيعة البكر مازال بإمكانك مشاهدة دورة الحياة.

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هيرايزومي

تقع ”هيرايزومي“ في محافظة إيواتي. ازدهرت هذه المدينة في فترة هيان (794ـ 1185) كمركز إداري للمنطقة الشمالية الشرقية الخاضعة لجماعة ”فوجيوارا“، وكان لاكتشاف كميات هائلة من الذهب من المناجم المحلية فضلاً في ازدهار هذه المدينة. ويقال أن الرحالة ”ماركو بولو“ قد استوحى من سحر هذه المدينة خلال رحلاته في شمال شرقي اليابان لكتابة (جزيرة الذهب: ”زيبانغو“). ولم يبق من هذه المدينة إلا بعض المعابد والحدائق، وذلك بعد أن قام القائد ”ميناموتو نو يوريتومو“ بتدمير معالم هذه المدينة التي ظلت مزدهرة لحوالي مئة عام. وتعد ”كونجيكيدو“ (قاعة الذهب) الموجودة في معبد ”تشوسونجي“ وحدائق معبد ”موتسووجي“ من المباني والحدائق المتبقية والتي استطاعت، حتى يومنا هذا، الحفاظ على رونقها وجمالها الخلاب. إضغط علی الرابط التالي للتمتع بالمزيد من مشاهد هيرايزومي (المقال بالإنكليزية).

هيرايزومي

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ني كّو

معلم سياحي رائع تزوره أعداد هائلة من السواح وليس ببعيد عن العاصمة طوكيو حيث يقع في محافظة توتشيغي. وفيه الكثير من المواقع التي تستحق المشاهدة مثل معبد توشوغو المسجّل في لائحة التراث العالمي، وشلالات كيغون الغزيرة، وبحيرة تشوزينجي حيث يمكنك الاستمتاع بالمشاهد الخلابة المحيطة بك وأنت على متن أحد القوارب.

ني كو

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منتجع ديزني طوكيو

منتجع ديزني الترفيهي

حيث يمكن ممارسة الألعاب والمبيت وتناول الطعام والتسوق وغيرها الكثير من النشاطات الترفيهية. ويقع المنتجع شرق العاصمة في مدينة أوراياسو التابعة لمحافظة تشيبا، ويمكن الوصول إليه أيضا من مطار ناريتا باستخدام الطريق السريع. ولا يعد منتجع ديزني طوكيو جزءا من شركة ديزني الأمريكية، وقد تم افتتاحها عام 1983.

ويشمل المنتجع عدة أقسام منها ديزني لاند طوكيو حيث يمكن للأطفال والبالغين على حد سواء الاستمتاع بأجمل الأوقات والألعاب، وبالقرب من ديزني لاند طوكيو يمكن التمتع بالألعاب المائية في منتجع ديزني البحري. كما يمكن للراغبين بالمبيت في المنتجع إمضاء الوقت في أحد الفنادق المنتشرة داخل المنتجع.

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أساكوسا

أساكوسا

الطريق الملكي نحو التمتّع بالسياحة في طوكيو ذات التاريخ العريق، هي مكان مذهل حيث يمكنك بعبور شارع ناكاميسي أن تشاهد الجموع أمام معبد سينسو جي أقدم معبد في طوكيو.

وتشتهر أساكوسا بتنوع الملابس والمظلات والطعام وغيرها من الهدايا التقليدية اليابانية.

إضغط الرابط لقراءة المزيد عن أساكوسا (المقال بالإنكليزية).

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أكيهابارا

المعروفة باسم المدينة الكهربائية وتتواجد فيها أحدث التقنيات. وتوجد فيها العديد من مقاهي الرسوم المتحركة (الأنيمي) وغيرها الكثير من مظاهر الثقافة الشعبية، حيث غدت قبلة محبي الأنيمي من كل بقاع العالم. ويقال أنه لا توجد تقنية كهربائية ليست موجودة في أكيهابارا.

أكيهابارا

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سوق تسوكيجي

يوجد في العاصمة طوكيو ١١ سوقا مركزيا للأغذية الطازجة، وأحد هذه الأسواق هي سوق تسوكيجي المتخصصة بالمأكولات البحرية والتي تعرف باسم مطبخ طوكيو، وهذه السوق هي الأكبر في العالم وتشتهرعلى وجه الخصوص بمزادات أسماك التونة الحمراء. وفي السنوات الأخيرة تزايد اهتمام السياح الاجانب بزيارة هذه السوق، ودرءا لاحتمال وقوع مشاكل بين تجار السوق والسواح لا بدّ للسواح من التقيد ببعض القوانين المحددة من قبل السوق.

سوق تسوكيجي

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جبل فوجي

هو بركان ناشط تبلغ أعلى نقطة فيه 3776 وهو أعلى جبل في اليابان، وقد غدا اسمه يعني اليابان. ويزور جبل فوجي والمنطقة المحيطة به كل عام نحو 100 مليون سائح ليعدّ المنتجع السياحي الأكبر في اليابان (حديقة فوجي هاكونة إيزو الوطنية). تتعدد في المنطقة المناظر من البحر والجبل والبحيرات وينابيع المياه الساخنة. وتسلق جبل فوجي ممكن في فصل الصيف. ويمكن استخدام السيارة أو الحافلات للوصول إلى منتصف الطريق نحو قمة الجبل، ومن هناك يمكن متابعة السير على الأقدام، أو يمكن الاكتفاء بهذا الحد لمن يواجه صعوبة في السير أكثر نحو القمة. إضغط هنا للتمتع بمنظر جبل فوجي (المقال بالإنكليزية) الجذاب.

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منطقة كي الجبلية

تمتد هذه المنطقة على 3 محافظات هي واكاياما، ميي، نارا. وهي تحوي 3 مواقع مقدسة هي (يوشينوياما أوميني Yoshino-yama، كومانو سانزان Kumano san-zan، كوياسان Kōya-san) ومسالك مقدسة (مسلك كومانو المقدس Kumano Kodō، مسلك أوميني أوكو-جاكي Ōmine oku-gake-michi، طريق كوياسانتشو المحجّر Kōyasan chōishi-michi) مصنفة ضمن لائحة التراث العالمي (لائحة التراث الثقافي) منذ تموز/ يوليو عام 2004. وتعكس الأثار والمناظر الطبيعية في هذه الجبال المقدسة تاريخا استمر لأكثر من 1200 عام، وتمثل استمرار التقاليد على طول تلك الفترة.

مسلك كومانو المقدس

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نصب السلام التذكاري في هيروشيما

يحكي هذا النصب ويلات وأهوال القنبلة الذرية التي تم إسقاطها على مدينة هيروشيما (هذا البناء تم تركه على حاله بعد أن دُمر في انفجار القنبلة الذرية). وقد تم إدراج هذا النصب ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي لليونسكو على أمل إيصال وصية للعالم أجمع مضمونها (كي لا تتكرر هذه الفاجعة)، حيث يدعى باسم (التراث السلبي في مواقع التراث العالمي). وقد تم توسييع المنطقة المحيطة تحت اسم (متنزه نصب السلام) ليستقبل الكثير من الزوار سنويا من حول العالم.

نصب السلام التذكاري في هيروشيما

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معبد إيتسوكوشيما ( أو مياجيما)

إيتسوكوشيما

كانت الجزيرة التي يوجد فيها المعبد مقصدا للعبادة منذ وقت طويل، ويعود تاريخها حسب الإساطير لعهد الامبراطور سويكو عام 593. وبني المعبد الحالي في 1168 في نهاية عهد ”هييان“ من قبل تايرا نو كيوموري .

والجزيرة هي إحدى ”عجائب اليابان الثلاث“ التي تضم أيضا كل من أمانوهاشيداتي وماتسوشيما. ويمكن هنا مشاهدة الغزلان اليابانية البرية، والتمتع بتمايز الفصول الأربعة الرائع على مدار العام. إضغط هنا لرؤية المزيد عن إيتسوكوشيما (المقال بالعربية).

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ياكوشيما

يوجد في اليابان وصف لهذه الجزيرة يقول (في الشهر تمطر 35 يوما) تعبيرا عن غزارة الأمطار فيها، حيث يبلغ متوسط الأمطار في الجزيرة 4000 ملم سنويا ليصل إلى ما بين 8000 و10000 ملم سنويا في المناطق الجبلية، ويكثر فيها شجر ياكوساغي الصنوبري العملاق. وتعتبر الجزيرة منطقة شبه استوائية، وفي المناطق الجبلية التي يقرب ارتفاعها من 2000 يغدو المناخ قطبيا بشكل استثنائي. وفي عام 1993 تم تسمية مساحة تبلغ 107.47 كم2 أي ما يعادل 21٪ من المساحة الإجمالية للجزيرة كجزء من التراث الطبيعي العالمي.

ياكوشيما

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قصر هيميجي

قصر هيميجي

تم إدراج هذا القصر الفريد ضمن لائحة التراث العالمي منذ العام 1993. ويعتقد أن أول من قام ببناء القصر هو سادانوري أكاماتسو عام 1346 وقام خلافائه من بعده من فترة المقاطعات المتحاربة (سن غوكو جيداي) إلى فترة أزوتشي موموياما (1573-1603) بتطويره وتوسيعه.

أما الجزء الرئيسي المتبقي حاليا فقد تم بناؤه في النصف الأول من القرن 17.

ورغم أن معظم القصور في اليابان قد دُمرت إثر الكوارث الطبيعية والقصف الجوي الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن قصر هيميجي ببرجيه الكبير والصغير قد بقي على حاله دون أضرار.

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كيوتو – نارا

كانت نارا العاصمة القديمة لليابان (710-794) ومن ثم كيوتو التي استمرت كعاصمة لمدة تزيد عن الألف عام (794-1868)، وهاتان العاصمتان القديمتان تشكلان مركز الثقافة والتقاليد اليابانية الأصيلة، وهما موقعان لا بد من زيارتهما. وتشتهر نارا أيضا بتماثيل بوذا الضخمة في معبد تودايجي الذي يعتبر أكبر مبنى خشبي يضم تمثالا لبوذا في العالم وكذلك معبد هوريوجي في قرية إيكاروغا الواقع جنوب نارا، وهو يعتبر أقدم مبنى خشبي ما زال قائما إلى يومنا هذا. أما في كيوتو فهناك مواقع كثيرة أشهرها هو السرادق الذهبي (كينكاكوجي). وكذلك لا يمكن نسيان معبدا كينينجي (المقال بالعربية) وكيوميزو ديرا (المقال بالعربية).

كيوميزو ديرا

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شيراكاواغو وغوكاياما

شيراكاواغو

في قرية شيراكاواغو (منطقة شيراكاوا-محافظة غيفو) وقرية غوكاياما (منطقة نانتو- محافظة توياما) التين سميتا كجزء من لائحة التراث العالمي الثقافي عام 1995.

هنا يمكن للزائر مشاهدة المنازل التقليدية اليابانية بأسقفها المائلة ذات الشكل الفريد من نوعه في العالم، والتي اعتاد المزارعون في كل أنحاء اليابان على تربية دودة القزّ (دودة الحرير) فيها.

إضغط هذا الرابط للتعرف عن كثب على شيراكاواغو (المقال بالإنكليزية).

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منطقة شيراكامي الجبلية

منطقة جبال شيراكامي التي تمتد على محافظتي أوموري وآكيتا يشار إليها عادة بالمساحة الهائلة التي تعادل 130 ألف هكتار. وفي عام 1993 تم اعتماد سلسلة الجبال هذه ضمن لائحة التراث العالمي. وتعتبر الغابة البكر الممتدة على مساحات هائلة من هذه السلسلة واحدة من أكبر الغابات في العالم.

منطقة شيراكامي الجبلية

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أوكيناوا

المحافظة 47 في اليابان وتضم مواقع من التراث العالمي. وفيها يوجد قصر شوري جو (Shuri-jō) الذي يعود إلى عهد أسرة ريوكيو (حكمت أوكيناوا منذ عام 1429). وبالإضافة إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية يوجد 48 جزيرة مأهولة وعدد كثير من الجزر غير المأهولة. ويقترب مناخها من الاستوائي المعتدل مما يجعل هذه الجزر موقعا للعديد من المنتجعات والشواطئ الخلابة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم وضع جزيرة اوكيناوا تحت السيطرة الأمريكية حتى عام 1972 لتعود بعدها إلى الوطن الأم. واليوم ما تزال فيها قواعد عسكرية (المقال بالعربية) تابعة للجيش الأمريكي.

أوكيناوا

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