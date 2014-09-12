В этом разделе мы расскажем о некоторых наиболее живописных и популярных местах. Здесь будут также упомянуты места, являющиеся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, такие, как Хираидзуми, и места, символизирующие наиболее современную Японию, например, токийский район Акихабара, известный огромным количеством магазинов электроники и бытовых электроприборов.

Сиретоко

Побережья полуострова Сиретоко, расположенного на крайнем северо-востоке северного острова Хоккайдо, в 2005 году были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его центральная часть – вулканического происхождения, а побережье состоит из крутых и обрывистых скал. Зимой к его берегу прибиваются плавучие глыбы льда, которые приближаются к самому южному побережью мира, а осенью Вы можете увидеть лососей, плывущих по рекам против течения, что делает остров благоприятным местом для таких животных, как леопард и орлан-белохвост. В Сиретоко у Вас есть возможность стать свидетелем действия пищевой цепи, как морской, так и наземной.

Хираидзуми

Местность Хираидзуми относится к префектуре Иватэ – одной из шести префектур, входящих в состав региона Тохоку к северо-востоку от острова Хонсю. Хираидзуми был процветающим политическим и культурным центром рода Фудзивара на протяжении почти ста лет, пока Минамото-но Ёритомо не разрушил его в 1189 году. К счастью, до сегодняшнего дня сохранились все прекрасные сооружения и великолепные сады, являющиеся плодами мысли буддийской школы Дзёдо (Буддизма Чистой Земли): Кондзикидо, или Золотой зал, в храме Тюсондзи, сад храма Моцудзи. Хираидзуми был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году. Получить более детальную информацию и увидеть Хираидзуми Вы сможете, посмотрев наше видео «Всемирное наследие Хираидзуми».

Никко

Никко – одно из наиболее посещаемых мест в Японии. Эта местность, расположенная в префектуре Тотиги, в двух часах пути от столицы страны, хранит множество памятников, очень привлекательных для туристов, некоторые из которых являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, таких, как Тосё-гу. Путешественники также едут в Никко, чтобы увидеть синтоистский храм Футарасан-дзиндзя, водопад Кэгон-но-таки и озеро Тюзендзико, где Вы можете арендовать весельную лодку и сполна насладиться видами местности.

Токийский Диснейленд

Токийский Диснейленд – тематический парк, расположенный в прибрежном городе Ураясу префектуры Тиба, куда можно добраться непосредственно из Международного аэропорта Нарита. Это был первый Диснейленд, построенный за пределами Соединенных Штатов, и, хотя он не принадлежит компании Walt Disney Company, организация, управляющая парком, получила лицензию от этой компании. Токийский Диснейленд привлекает как детей, так и взрослых многочисленными аттракционами, ресторанами и магазинами. Кроме того, с 2001 у Вас есть возможность насладиться еще большим количеством представлений и аттракционов, в большинстве водных, в парке аттракционов Tokyo DisneySea.

Асакуса

Асакуса – не только место, которое обязан посетить каждый уважающий себя турист; с периода Эдо (1603-1867) это – один из самых людных районов столицы Японии, благодаря центру Ситамати и древнему району Токио. Главная местная достопримечательность – древнейший храм города Сэнсодзи. Самый известный вход в этот район – священный Каминаримон, Врата Грома, через которые можно попасть на улицу Накамисэ-дори, полную магазинов, торгующих храмовыми сувенирами. Многие путешественники прибывают в Асакусу, чтобы посетить ее многочисленные рестораны и торговые центры, некоторые из которых имеют давнюю историю; этот район делает также привлекательным его близость к знаменитой телевизионной башне Tokyo Skytree. Вы сможете насладиться видами Асакусы и ее окрастностей, прочтя серию статей «прогулки по Токио: Асакуса» и статью о телевизионной башне «Как росло небесное дерево - Tokyo Sky Tree».

Акихабара

Вне всякого сомнения, этот район известен на весь мир не только благодаря большому количеству магазинов электроники и бытовой электротехники, но и благодаря тому, чтоб он стал Меккой японской поп-культуры, представленной, в первую очередь, манга и аниме.

Рынок Цукидзи

Главный центральный столичный оптовый рынок Токио, известный как Рыбный рынок Цукидзи, - одно из основных мест закупки продовольствия, как для столицы, так и для всего мира, о чем можно судить по объемам продаж. Этот рынок известен по всему земному шару, в первую очередь, благодаря распродаже тунца, проходящей там ежедневно; кроме множества видов рыбы и морепродуктов, на рынке Цукидзи имеется огромный выбор свежих продуктов, таких, как фрукты, овощи, яйца и т.д.

Гора Фудзи

Этот действующий вулкан – самая высокая точка Японии, достигающая 3 776 метров. Гора Фудзи является частью Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу с 1936 года (тогда носившего название «Национальный парк Фудзи-Хаконэ»), а в 1952 году была внесена в список наиболее живописных мест Японии, и в 2011 году – в список исторических мест Японии (оба списка были составлены Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий). Сегодня местные власти добиваются признания горы Фудзи в качестве одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Желаете насладиться видами Фудзи, не выходя из дома? – добро пожаловать в раздел фото нашего сайта Гора Фудзи Юкио Ояма.

Горы Кии

Три священных места (Ёсино-Омине, храм Кумано и Коя-сан) и паломнические маршруты гор Кии (Кумано санкейдо, Омине окугакемичи и Коя-сан ичимичи), проходящие по префектурам Вакаяма, Миэ и Нара, являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2004 года. Памятники и леса, расположенные в этой местности – свидетели более 1200 лет истории Японии.

Мемориал мира в Хиросиме

Мемориал мира в Хиросиме, также известный как Купол Гэмбаку или Купол атомного взрыва, находится в городе Хиросима, где произошли известные трагические события: на этот город 6 августа 1945 года была сброшена первая в мире атомная бомба. ЮНЕСКО описывает этот памятник, с 1996 года занесенный в список объектов Всемирного наследия, как «символизирующий не только гибельные последствия применения самой яростной и разрушительной рукотворной силы за всю историю человечества, но и воплощение страстного желания достичь мира во всем мире и полностью запретить атомное оружие». Каждый год тысячи туристов из Японии и других уголков мира прибывают в этот город, чтобы посетить этот и другие памятники в Мемориальном парке мира Хиросимы.

Ицукусима

Остров Мияздима (официальное название – остров Ицукусима) известен тем, что там находится один из трех прекраснейших пейзажей Японии. Остров, периметр которого составляет приблизительно 30 километров, отделен от острова Хонсю, главного острова Японского архипелага, проливом, ширина которого в самой узкой части достигает лишь 500 метров, в районе Оно-Сето внутреннего моря Сето. На этом острове, название которого произошло от глагола itsuku, использующегося для описания акта очищения тела и ума перед посвящением себя служению богам, расположена гора Мисэн (535 метров). Эта гора с древних времен почитается как священная земля. Считается, что храм, посвященный некоторым женским божествам, «отвечающим» за безопасность на море, был построен в 539 году императрицей Суйко. Тем не менее, это место не получило национальной известности, пока Тайра но-Киёмори, выдающийся член рода Тайра и основатель Ицикусимы, не реконструировал храм приблизительно в 1168 году. Оставшуюся часть сведений по истории острова Вы найдете в статьях «Замедленная съемка» о синтоистском святилище Ицикусимы и [360°] Мияздима, один из трех красивейших пейзажей Японии, где представлено также множество фотографий и видеозаписей этого великолепного объекта Всемирного наследия.

Якусима

Остров Якусима – одна из зон Японии с наибольшим количеством осадков, зарегистрированным на протяжении года. Хотя остров расположен в умеренном поясе, благодаря наличию 2000-метровые гор, мы можем наблюдать климатические явления, свойственные субтропическому и субполярному климатическим поясам. Объект Всемирного наследия занимает примерно 21%, поверхности Якусимы, или 107,47 квадратных километров. На острове в изобилии произрастает якусуги, местная разновидность кедра.

Замок Химэдзи

Этот Замок, с 1993 года включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - одно из прекраснейших мест Японии. Замок известен также как Сирасаги, что переводится как «белая цапля» и связано с цветом фасада здания. Его сооружение в 1346 году приписывают феодалу Акамацу Саданори, хотя на самом деле замок был построен в 1580 году другим феодалом, Тоётоми Хидэёси, а гораздо позже, в период Эдо (1603-1867), был расширен до своих современных размеров. Несмотря на ущерб, нанесенный природными катаклизмами, а также военными действиями по время Второй мировой войны, на сегодняшний день сохранились главная башня, башенки и ворота и некоторые другие элементы сооружения.

Киото и Нара

Город Нара был столицей Японии в течение периода Нара, между 710 и 794 годами. После этого Киото взял на себя функции метрополии, которые сохранял до 1868 года. По этой причине 40% национальных богатств и важнейшее культурное наследие Японии сконцентрировано в этих двух городах. В первом из них расположены храмы Тодайдзи, где находится огромная статуя Будды (Дайбуцу, гигантский Будда), и Хорю-дзи, древнейшее деревянное сооружение мира. В городе Нара Вы сможете увидеть такие храмы, как «Золотой павильон», Киёмидзу-дера и Кеннин-джи.

Сиракава-го и Гокаяма

Исторические поселки Сиракава-го (префектура Гифу) и Гокаяма (префектура Тояма) являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1995 года. Оба поселка состоят из домиков с покатыми крышами, какие обычно бывают у хижин; стиль, в котором они построены, называется гассё-дзукури. Сиракава-го и Гокаяма – места, сохранившие красоту, характерную для сельских районов Японии. В статье [360°] Сиракава-го, «белый» объект Всемирного наследия Вы найдете больше информации и фото этих чудес традиционной японской архитектуры.

Горы Сираками

Эта горная область, протянувшаяся по территории префектур Аомори и Акита, имеет высоту в1000 метров и площадь в 130 000 гектаров. Данные горы, являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года, — последние следы девственного леса умеренной зоны, где обитают такие животные, как черный медведь. Это – удивительное место, практически не измененное деятельностью человека.

Окинава

В этой самой южной префектуре Японского архипелага расположены многочисленные достопримечательности, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, такие, как замок Сюри, древняя резиденция императорской семьи Окинава, построенная в 1429 году. Со времен Второй мировой войны и до 1972 года эти острова находились под контролем Соединенных Штатов; даже в наши дни на территории страны находится множество баз вооруженных сил. Остров Окинава расположен в тропической климатической зоне, что делает его идеальным местом для проведения отпуска.