مدينة ضخمة مع شعور بالهدوء

تم اختيار طوكيو لتكون المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم وكيوتو باعتبارها أفضل وجهة للسفر في ترتيب المجلة الدولية الأخيرة والتي أعطت دفعة وعززت وضع اليابان.

وقد كشفت مجلة ”مونوكول“ الإنكليزية في استطلاعها السنوي طبعة يونيو/ حزيران ٢٠١٥ عن جودة الحياة في المدن الكبرى في العالم وفق عدة معايير أن طوكيو هي الأفضل على مستوى العالم من حيث جودة الحياة. وقد تصدرت طوكيو القائمة للمرة الأولى منذ بدء الاستطلاع قبل ٩ سنوات، حيث تقدمت للمركز الأول بعد أن كانت في المركز الثاني العام الماضي. وقد نالت العاصمة اليابانية الإشادة بفضل ”الشعور بالسلام والهدوء وسط صخب الحياة في طوكيو“، فضلا عن كونها المدينة الأكثر أمانا في العالم. وتشمل نقاط القوة الأخرى المذكورة الخطوط الجوية والبحرية المباشرة مع ١٢٧ مدينة حول العالم والحفاظ على البيئة، كما أشارت المجلة إلى أن ١٩.٥٪ من سكان المدينة يستخدمون الدراجات الهوائية.

ويستند هذا التصنيف على عدة عوامل مثل معدل الجريمة، البنية التحتية للصحة، التعليم، البيئة الطبيعية، والوصول إلى المكتبات العامة. وبالإضافة إلى النظر في الإحصاءات، أرسلت المجلة مراسلين لتجربة هذه العوامل غير الملموسة على أرض الواقع كالتزام تجاه الثقافة، وقت نهاية عمل البارات، سعر وجبة غداء جيدة، قربها من البحار، البحيرات، والجبال.

وقد كتبت مونوكول أنه من الممكن شراء وجبة غداء جيدة في اليابان بسعر ٧.٥ جنيه استرليني أو حوالي ١٠٠٠ ين، بينما في لندن وباريس وغيرها من المدن الأوروبية الكبرى يمكنك بهذا المبلغ فقط الحصول على شطيرة من السوبر ماركت أو المقهى. وقد ساعد انخفاض سعر صرف الين لجعل طوكيو أكثر قدرة على المنافسة في هذا النوع من المقارنات.

وقد حلت فيينا في مركز الوصيف لطوكيو ثم يأتي بعدها كل من برلين، ملبورن، سيدني ليشكلوا بذلك الخمسة مراكز الأولى في التصنيف. كما جاءت مدينة فوكوؤكا وكيوتو أيضا من بين الـ ٢٥ مدينة الأكثر ملاءمة للعيش في المرتبة الثانية عشرة والرابعة عشرة على التوالي. وكانت المدن الأوروبية هي المهيمنة بشكل خاص، حيث احتلت ١٥ مركزا في التصنيف، في حين لم يمثل الولايات المتحدة في التصنيف سوى بورتلاند، أوريغون، وبعض المناطق لا تظهر على الإطلاق. وقد غابت نيويورك ولندن عن القائمة التي تضم أفضل ٢٥ مدينة في العالم من حيث جودة الحياة على الرغم من الشهرة العالمية التي تتمتعان بها.

ترتيب مونوكول للمدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم (يونيو/ حزيران ٢٠١٥)

١ طوكيو ١٤ كيوتو ٢ فيينا ١٥ باريس ٣ برلين ١٦ مدريد ٤ ملبورن ١٧ أوكلاند ٥ سيدني ١٨ لشبونة ٦ ستوكهولم ١٩ هونغ كونغ ٧ فانكوفر ٢٠ أمستردام ٨ هلسنكي ٢١ هامبورغ ٩ ميونيخ ٢٢ جنيف ١٠ زيوريخ ٢٣ أوسلو ١٠ كوبنهاغن ٢٤ برشلونة ١٢ فوؤكوكا ٢٥ بورتلاند ١٣ سنغافورة

اختيار كيوتو مرة أخرى كأفضل مدينة في العالم

اختيرت مدينة كيوتو من قبل قراء مجلة أمريكية تغطي موضوعات السفر والترفيه في شهر يونيو/ حزيران كأفضل مدينة في العالم للعام الثاني على التوالي. ويبدو أن قراء المجلة وهم بشكل أساسي من أغنياء أمريكا الشمالية قد اختاروا المدينة لما بها من أضرحة والمعابد والتي يعود تاريخ إنشاء الكثير منها لأكثر من ألف عام، وجاذبية النداء من المأكولات التقليدية المحلية التي تتميز بها كيوتو، بما في ذلك الأكلات البوذية النباتية التي تقدم في المعابد البوذية.

وقد واصل عدد الزوار الأجانب إلى مدينة كيوتو في الزيادة بشكل مطرد وتصاعدي، حيث تضاعف المجموع الكلي السنوي لعدد الزوار الذين يقضون ليلة خلال عقد من الزمان ليصل إلى ١.١٣ مليون في عام ٢٠١٣، متجاوزا بذلك حاجز المليون لأول مرة في التاريخ. ومنذ عام ٢٠١٢ تقوم العاصمة القديمة لليابان بتدعيم وتعزيز خدمة الواي فاي المجانية للسياح الأجانب في مئات المواقع من محطات الحافلات ومحطات المترو إلى الكومبيني والمرافق العامة. كما أدخلت مركز اتصال متعدد اللغات على مدار ٢٤ ساعة لمساعدة الضيوف الأجانب في النزل اليابانية التقليدية في المدينة ”ريوكان“.

وحلت مدينة تشارلستون التابعة لولاية ساوث كارولينا الثانية في المركز الثاني في الاستطلاع، تليها سيام ريب - التي تقع بالقرب من مجمع معبد أنغكور وات في كمبوديا - فلورنسا، وروما. وقد ساهمت ٦ عوامل هامة في التصنيف الذي حصلت عليه تلك الدول، بما في ذلك مناطق الجذب السياحي، الثقافة، الغذاء، والضيافة من قبل السكان المحليين.

وقال عمدة مدينة كيوتو كادوكاوا دايساكو في مؤتمر صحفي في طوكيو ”إن اختيار كيوتو على قمة التصنيف يظهر تقديراً كبيراً لليابان ككل“. فقد زار اليابان ١٣ مليون سائح أجنبي خلال عام ٢٠١٤ بفضل ضعف الين وزيادة نطاق الإعفاءات الضريبية للمتسوقين الأجانب. ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع مرة أخرى في عام ٢٠١٥، وتأمل صناعة السياحة أن الاهتمام بطوكيو وكيوتو سوف يساعد أيضا في جذب الزوار لاستكشاف أماكن أخرى في البلاد.

ترتيب أفضل مدن العالم كوجهات سياحية وفقا لمجلة السفر والترفيه الأمريكية (يوليو/تموز ٢٠١٥)

١ كيوتو ٢ تشارلستون ٣ سيام ريب ٤ فلورنسا ٥ روما ٦ بانكوك ٧ كراكوف ٨ برشلونة ٩ كيب تاون ١٠ القدس

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم موراكامي ناؤهيسا من nippon.com، والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تقاطع سكرامبل الشهير بحي شيبويا، طوكيو)