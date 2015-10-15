Les deux villes japonaises ont été élues en tête des villes préférées du monde, Tokyo pour sa facilité à vivre, et Kyoto pour le tourisme. De belles surprises pour les Japonais, de voir des médias étrangers annoncer récemment l’un après l’autre leur appréciation.

Tokyo, pour sa sécurité et son calme

Le magazine britannique Monocle a publié en juin 2015 les résultats de son enquête annuelle sur la « qualité de vie » dans les grandes villes du monde. Pour la première fois depuis les débuts de cette enquête, Tokyo atteint la première place (elle était 2e en 2014). Ce qui est surtout apprécié à Tokyo, c’est son calme et sa sécurité, alors même qu’il s’agit d’une immense métropole. Tokyo est incontestablement vantée pour être la métropole la plus sûre du monde. Parmi les autres avantages de Tokyo : le fait d’être reliée à 127 destinations internationales par voie aérienne ou maritime, et son aspect « eco-friendly », quand un grand nombre d’employés vont travailler en vélo (19,5% d’après l’enquête).

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Pour établir ce classement, le magazine a également pris en compte des paramètres comme le taux de criminalité et la qualité des infrastructures de santé, l’éducation, l’environnement naturel et le nombre de bibliothèques publiques. Tokyo obtient d’excellents résultats sur la plupart de ces critères, sur la foi de données statistiques, mais aussi de rapports d’enquêteurs sur place qui sont venus vérifier « l’engagement pour la culture », l’heure de fermeture des bars, le coût et la qualité gastronomique des déjeuners faciles, ou la proximité de la mer ou de la montagne, pour ce qui est des aspects « intangibles » de la qualité de la vie. « On peut prendre un délicieux déjeuner pour 7,50 euros à Tokyo ! » s’exclame le magazine.

Mis à part Tokyo en 1e place, on trouve deux autres villes japonaises dans les 25 premières du classement international, à savoir : Fukuoka à la 12e place, et Kyoto à la 14e.

Classement des villes du monde les plus agréables à vivre (Monocle, juin 2015)

1 Tokyo 14 Kyoto 2 Vienne (Autriche) 15 Paris (France) 3 Berlin (Allemagne) 16 Madrid (Espagne) 4 Melbourne (Australie) 17 Auckland (Nouvelle-Zélande) 5 Sydney (Australie) 18 Lisbonne (Portugal) 6 Stockholm (Suède) 19 Hong Kong 7 Vancouver (Canada) 20 Amsterdam (Pays-Bas) 8 Helsinki (Finlande) 21 Hambourg (Allemagne) 9 Munich (Allemagne) 22 Genève (Suisse) 10 Zurich (Suisse) 23 Oslo (Norvège) 11 Copenhague (Danemark) 24 Barcelone (Espagne) 12 Fukuoka 25 Portland (USA) 13 Singapour

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Kyoto, destination touristique mondiale préférée

D’autre part, dans le numéro de juillet 2015, les lecteurs du magazine américain de voyages Travel+Leisure ont élu pour la seconde année consécutive Kyoto à la 1e place de leurs destinations touristiques mondiales préférées. Le cœur du lectorat de Travel+Leisure est constitué de Nord-Américains aisés. Six aspects étaient amalgamés pour établir ce classement, parmi lesquels l’intérêt des sites touristiques, la culture, la cuisine ou l’attitude des autochtones.

Kyoto est sans conteste d’une richesse sans égale en ressources touristiques telles que temples bouddhistes et sanctuaires shintô, une histoire de plusieurs siècles, une culture gastronomique extrêmement variée et riche, incluant une tradition végétarienne très développée. Tous ces points sont sans aucun doute très attractifs pour les visiteurs étrangers.

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Le nombre de touristes étrangers à Kyoto est en constante augmentation, et a même doublé en 10 ans, avec 1,13 millions de visiteurs en 2013. Depuis 2012, la ville de Kyoto a mis en place un service Wi-Fi gratuit pour les étrangers (jusqu’à trois heures par personne) dans 649 lieux : arrêts de bus, stations de métro, supérettes et établissements publics, ainsi qu’un service de renseignements pour les visiteurs étrangers qui résident dans un hôtel ou une auberge de la ville grâce à un centre d’appel multi-langue ouvert 24h/24, renforçant ainsi son système d’accueil des étrangers.

Lors d’une conférence de presse, M. Kadokawa, le maire de Kyoto a déclaré : « Cette nomination deux années consécutives de Kyoto en tête du classement des destinations touristiques mondiales est une preuve de l’excellente évaluation de l’ensemble du Japon. » En 2014, le nombre de touristes étrangers qui sont venus au Japon a atteint un nombre record d’environ 13 millions de visiteurs. La baisse du yen et l’extension des exemptions de taxe pour les étrangers participent également à l’attractivité du Japon. Le record devrait de nouveau être battu en 2015.

10 destinations touristiques mondiales préférées (Travel+Leisure, juillet 2015)

1 Kyoto 2 Charleston (USA) 3 Siem Reap (Cambodge) 4 Florence (Italie) 5 Rome (Italie) 6 Bangkok (Thaïlande) 7 Cracovie (Pologne) 8 Barcelone (Espagne) 9 Cape Town (Afrique du Sud) 10 Jérusalem (Israël)

Tokyo et Kyoto, deux métropoles de plus en plus appréciées par les visiteurs du monde entier. Une bonne opportunité de souligner l’attractivité et le charme du Japon tout entier.

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(Photo : Carrefour de Shibuya à Tokyo)