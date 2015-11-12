東京——「巨大都市，治安良好，環境安靜」

最近，海外媒體相繼發表的排行結果顯示，東京和京都分別在宜居和觀光上名列世界第一，令日本人略有意外之感。

英國資訊雜誌《Monocle》於2015年6月發表了世界主要城市「生活品質」年度調查結果，自9年前開始實施這一調查以來，東京首次名列榜首（前年度第二）。雜誌高度評價「東京雖然是一個讓人吃驚的巨大都市，但治安良好，環境安靜」，是「世界上最安全的城市」。另稱，東京和世界上127個城市之間開通了直飛航班，很多人騎車上班（據該雜誌數據，為19.5%），在「環保」方面也得到了好評。

「Monocle」在排名過程中，設定了犯罪率、醫療設施、教育、自然環境和公共圖書館數量等評價標準，東京在其中許多項目中都獲得了很高的評價。此次排名除統計數據外，還派遣了調查人員，對各個城市的生活舒適度，「文化活動的參與意識」、酒吧關門時間、方便美味的午餐價格、距離山海的遠近等無形宜居度也進行了實地調查。雜誌稱「在東京花7.5歐元（1,000日圓左右）就能吃到美味午餐」，而近幾年由於受到日圓貶值歐元升值的影響，在巴黎等歐洲大城市，1,000日圓最多只能在便利商店或咖啡館買到一份三明治。

排名第二的城市是維也納（前年度第六），柏林第三（前年度第十四），雪梨獲得第五位（前年度第十一），在排名前25座城市中，日本除東京以外，還有福岡（第十二位）和京都（第十四位）；歐洲則占了壓倒性多數，有15個城市；美國只有波士頓1個城市。而入選前25名的城市中，無一來自中南美、中東和非洲，而且，紐約和倫敦這樣的大都市也不在其列。

「Monocle」世界宜居城市排行榜（2015年6月）

1 東京 14 京都 2 維也納 15 巴黎 3 柏林 16 馬德里 4 墨爾本 17 奧克蘭（紐西蘭） 5 雪梨 18 里斯本 6 斯德哥爾摩 19 香港 7 溫哥華 20 阿姆斯特丹 8 赫爾辛基 21 漢堡 9 慕尼黑 22 日內瓦 10 蘇黎世 23 奧斯陸 11 哥本哈根 24 巴塞隆納 12 福岡 25 波特蘭 13 新加坡

京都連續兩年成為美國雜誌排行榜最受歡迎旅遊城市

美國著名的旅遊雜誌《Travel + Leisure（悅旅）》根據讀者投票，於7月發表了「2014年世界人氣觀光都市排名」，京都連續兩年排名第一，該雜誌的讀者主要是北美地區的富裕階層，京都不僅有許多千百年歷史的寺廟神社，擁有豐富的旅游資源，「精進料理」（日式素齋——譯註）等傳統美食文化更為京都增添了魅力，使其成廣受各方遊客喜愛的旅遊地。

到京都旅遊的外國人呈不斷增加趨勢，住宿遊客人數相比10年前實現了翻番，2013年達到113萬人，首次超過百萬。京都市自2012年起為了加強針對外國遊客的旅遊服務，在公車、地鐵站、便利商店和公共設施等649個場所，設置了免費Wi-Fi服務（每次限3小時），還成立了24小時多語種電話呼叫中心，為外國投宿遊客提供方便。

排名第二的城市是美國的查爾斯頓（Charleston），吳哥古蹟所在地的柬埔寨暹粒市排名第三，佛羅倫斯和羅馬擠進前五。這個排名榜是該雜誌從受歡迎旅遊景點、文化、美食、當地居民等6個項目中，根據讀者的評價進行統計後決定的。

京都市市長門川大作在東京的記者會上說，京都市連續兩年排名第一，表明整個日本得到了高度讚揚。因受日圓貶值影響，以及外國遊客免稅範圍的進一步擴大，訪問日本的外國遊客人數2014年創歷史最高，約達1,300萬人，2015年還有進一步增加的趨勢。

日本的兩個代表性城市東京和京都，受到世界的好評，可以說大力宣傳整個日本魅力的好時機已經到來。

《Travel + Leisure（悅旅）》雜誌2015年7月發表的「2014年世界人氣觀光都市排名」

1 京都 2 查爾斯頓 3 暹粒 4 佛羅倫斯 5 羅馬 6 曼谷 7 克拉科夫（波蘭） 8 巴塞隆納 9 開普敦 10 耶路撒冷

撰文：編輯部 村上直久標題圖片：東京澀谷的交叉路口