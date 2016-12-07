El 9 de noviembre de 2016 el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos anunció que las medallas de Tokio 2020 se fabricarán utilizando oro, plata y otros metales reciclados de teléfonos móviles, smartphones y computadoras. Además de transmitir la imagen de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos respetuosos con el medio ambiente, se espera que las medallas fabricadas con materiales reciclados generen un gran interés público en el papel del reciclaje entre la sociedad.

Medallas de “minería urbana”

La campaña para utilizar medallas recicladas comenzó en junio de 2015 cuando tres ciudades —Hachinohe en la prefectura de Aomori, Ōdate en la prefectura de Akita e Ichinoseki en la prefectura de Iwate— enviaron al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio una propuesta para utilizar oro, plata y bronce recuperados de pequeños electrodomésticos desechados para hacer medallas. En julio de 2016 Eco Materials Forum, una asociación con sede en Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, que investiga materiales respetuosos con el entorno, produjo un prototipo de medalla de oro creada solo a partir de oro reciclado que cumple con las especificaciones para las medallas olímpicas. Al mismo tiempo, lanzó una petición a través de internet para pedir al comité organizador que adoptara esta idea.

Los viejos aparatos electrónicos que han caído en desuso en los hogares y en las oficinas son considerados como “minas urbanas” debido a su potencial como fuentes de una gran cantidad de metales raros y valiosos si son reciclados. El 21 de octubre la ciudad de Ōbu en la prefectura de Aichi, junto a la Universidad Shigakkan y la empresa de reciclaje de materiales electrónicos Renet Japan Inc., inauguraron el Comité para la Cooperación en las Medallas de Minerales Urbanos. En la conferencia de prensa para anunciar la creación de este comité, cuatro luchadoras que lograron una medalla en los Juegos de Río de Janeiro, incluyendo a Yoshida Saori, abogaron por esta causa.

Okamura Hideto, alcalde de la ciudad de Ōbu, con cuatro luchadoras que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en una rueda de prensa en la que hicieron un llamamiento para el uso de medallas recicladas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Fotografía por gentileza del Comité para la Cooperación en las Medallas de Minerales Urbanos.)

También hubo estudiantes universitarios involucrados en esta causa. Environment Rodorigues, un grupo ecologista sin ánimo de lucro gestionado por estudiantes de la Universidad de Waseda, ha recogido firmas así como productos usados en eventos en Tokio y en el campus. El trabajo de los participantes en esta campaña fue recompensado tras la decisión por el comité de utilizar las medallas recicladas.

Los teléfonos móviles y computadoras en desuso siguen desaprovechados

La Ley de Promoción del Reciclaje de Desechos Electrónicos Pequeños y Electrodomésticos, promulgada en 2013, puso en marcha un sistema para recolectar y reciclar productos desechados como teléfonos móviles, computadoras, cámaras digitales y videoconsolas. De acuerdo con unas estadísticas del Ministerio del Medioambiente y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, cada año 650.000 toneladas de pequeños electrodomésticos alcanzan el fin de su vida útil en Japón. Si todos estos electrodomésticos fuesen recogidos y reciclados, podrían ser reutilizadas 280.000 toneladas de metal con un valor total de 84.400 millones de yenes.

En este montón de pedazos de metal triturado y clasificado hay oro, plata y bronce. (Fotografía por cortesía de Re-Tem Corp.)

Pero la actual tasa de recuperación es un triste 7,7 %. Se cree que hay más de 200 millones de teléfonos móviles y 30 millones de computadoras acumulando polvo en casas y oficinas.

Algunos de estos electrodomésticos antiguos terminan en manos de recolectores de residuos no autorizados. Los materiales recuperados por estas personas a veces no son sometidos a los suficientes procesos de reciclaje en instalaciones inadecuadas, lo que hace aumentar la preocupación sobre el daño medioambiental que provocan, especialmente en el extranjero.

Una transformación de la actitud respecto al reciclaje

“Si los electrodomésticos que se envían a reciclar son realmente reutilizados como material para las medallas de oro, la gente estará contenta de haberlos reciclado”, afirma el presidente del Foro de Ecomateriales Harada Kōmei. “Los resultados visibles de las propias acciones hacen que la gente cambie su actitud respecto al reciclaje”. Es ahí, destaca, donde el proyecto cobra sentido.

Para prevenir el robo, los artículos eléctricos y electrónicos recolectados bajo la Ley de Promoción del Reciclaje tienen una trazabilidad plena. Las plantas de reciclaje ofrecen información actualizada sobre el estado de los artículos, por lo que “es posible conocer qué planta ha reciclado su teléfono móvil o computadora para extraer el metal y en qué medalla de qué disciplina de los Juegos Olímpicos será usado”. Esta es una forma extraordinaria de demostrar el potencial tecnológico de Japón ante el mundo, insiste Harada.

Una madre y su hija miran cómo se fabrica una medalla a partir de material reciclado en el stand de Environment Rodorigues durante una feria medioambiental el 8 de octubre de 2016, en Minato, Tokio.

Las medallas de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 contenían aparentemente un 30 % de material reciclado, pero no se ha mencionado si había oro reciclado en las medallas de oro. El Foro de Ecomateriales estima que serán necesarios 9,6 kilogramos de oro, 1,2 toneladas de plata y 700 kilogramos de bronce para crear las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Para obtener la totalidad de los 9,6 kilogramos de oro de materiales reciclados harían falta alrededor de 320.000 teléfonos móviles o 50.000 computadoras.

(Escrito por Ishii Masato de Nippon.com y traducido al español. Fotografía del encabezado: un miembro de Environment Rodorigues, de la Universidad de Waseda, sostiene un prototipo de medalla de oro creado a partir de materiales reciclados junto a un póster de las medallas olímpicas a lo largo de los años.)