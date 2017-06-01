11月9日，2020年東京奧運帕運組委會做出決定，將回收利用廢棄的手機、智慧手機、電腦等產品中的金、銀材料，製作奧運獎牌。此舉的目的，在於凸顯「環保奧運」精神，並期望提高國民對構建迴圈型社會的關心。

得到里約奧運獎牌得主的贊同

這項獎牌計畫始於2015年6月。當時，青森縣八戶市、秋田縣大館市、岩手縣一關市3個城市向東京奧運帕運組委會上交的一份提案，建議「將電子廢棄物中回收的金銀銅材料有效地用於獎牌製作上」。研究環保材料的一般社團法人The Ecomaterials Forum（茨城縣Tsukuba市，會長：原田幸明）於2016年7月使用100%再生黃金，成功製作了符合奧運獎牌規格的「金牌試製品」，並為促成此計畫的實現，在網上開始了徵求簽名活動。

沉睡在家庭和企業中的廢棄電子產品，有「都市礦山」之稱。因為把它們統統回收起來，可以提取出大量的貴金屬及稀有金屬。10月21日，愛知縣大府市與當地的至學館大學以及電子產品回收大戶ReNet Japan作為共同發起人，成立了「都市礦山獎牌合作促進委員會」。女子角力選手吉田沙保里等4名里約奧運獎牌得主參加了記者見面會，呼籲「東京奧運使用再迴圈金屬獎牌」。

大學生們也參加了這次倡議活動。由早稻田大學學生成立的環保非營利組織（NPO）「環境Rodorigues」在東京市內和校園協同進行了簽名和回收活動。