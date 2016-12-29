9 ноября на заседании Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020 объявили, что медали для Игр будут изготовлены из вторичного золота, серебра и других металлов, полученных в процессе переработки старых мобильных телефонов, смартфонов и компьютеров. Такое решение не только соответствует идее «Игр в гармонии с окружающей средой», но также должно привлечь интерес граждан к вопросам создания безотходного общества.

Медалистки Олимпиады Рио поддержали идею

Кампания по продвижению идеи изготовления медалей из вторичных металлов началась в июне 2015 г., когда три города – г. Хатинохэ префектуры Аомори, г. Одатэ префектуры Акита и г. Итиносэки префектуры Иватэ – обратились в Оргкомитет Токийской Олимпиады и Паралимпиады с предложением «использовать для изготовления медалей извлеченное из вышедшей из употребления бытовой техники вторичное золото, серебро и медь». Общество «Форум экоматериалов» (г. Цукуба, префектура Ибараки, председатель Харада Комэй), занимающееся изучением материалов безопасных для окружающей среды, в июле 2016 г. изготовило состоящий на 100% из переработанного золота «прототип золотой медали», который полностью соответствовал олимпийским критериям. Одновременно Общество инициировало в Интернете сбор подписей в поддержку идеи изготовления медалей из переработанных металлов.

Скапливающиеся в домах и офисах ненужные электронные приборы называют «городской рудой», ведь при утилизации этих приборов из них можно извлечь большой объем драгоценных и редких металлов. Муниципалитет г. Обу префектуры Айти вместе с местным Университетом Сигаккан и крупной компанией по переработке электроники Renet Japan Inc., выступив инициативной группой, 21 октября объявили о создании Комитета по продвижению идеи изготовления медалей из металла «городских рудников». В пресс-конференции, проводимой по случаю создания Комитета, участвовали четыре медалистки в женской вольной борьбе Олимпиады Рио, в том числе Ёсида Саори. Все они обратились с призывом «реализовать на Олимпиаде Токио идею изготовления медалей из переработанных металлов».

На пресс-конференции мэр г. Обу Окамура Хидэто и четыре медалистки в женской вольной борьбе призвали реализовать идею по изготовлению медалей из переработанных металлов (фотография предоставлена Комитетом по продвижению идеи изготовления медалей из металла «городских рудников»).

Кампанию поддержали и студенты. Члены студенческого экологического кружка Университета Васэда «NPO Enviroment Rodorigues» на городских и университетских мероприятиях проводили сбор подписей в поддержку инициативы, а также собирали старую электронику.

Скапливающиеся в домах старые мобильные телефоны и компьютеры

В Японии в 2013 г. был принят «Закон об утилизации мелкой бытовой электроники» и создана система по сбору и переработке вышедших из употребления мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, игровых приставок и т. п. По данным Министерства окружающей среды и Министерства экономики, торговли и промышленности в стране ежегодно выходит из употребления 650 000 тонн мелкой бытовой электроники. Если всю эту электронику собрать и пустить в переработку, то можно получить 280 000 тонн пригодного для дальнейшего использования металла, общая стоимость которого может достигать 84,4 млрд. йен.

Полученный в процессе измельчения и разборки металлический лом с включениями золота, серебра и меди (фотография предоставлена Re-Tem Corp.)

Однако на данный момент утилизируется лишь незначительная доля в 7,7%. Предположительно в домах и офисах все еще хранится более 200 млн вышедших из употребления мобильных телефонов и более 30 млн компьютеров.

Сейчас есть случаи, когда часть вышедшей из употребления техники отдают нелицензированным сборщикам вторсырья. В этом случае в процессе утилизации используют плохое оборудования, что приводит к недостаточной переработке, в особенности опасность нанесения вреда окружающей среде возникает при вывозе вторичного сырья в другие страны.

«Запал», способный изменить отношение к утилизации

Председатель общества «Форум экоматериалов» Харада подчеркивает значимость идеи изготовления медалей из вторичных металлов: «Если сданная в утилизацию техника послужит для изготовления реальной золотой медали, то это в свою очередь послужит источником реального удовлетворения для людей, которые эту технику сдали. Возможность видеть результат собственной деятельности кардинально поменяет отношение людей к переработке вторичного сырья».

Организации по сбору вторсырья в целях предотвращения хищений создали систему, отслеживающую продвижение сданной в рамках закона утилизации вышедшей из употребления мелкой бытовой электроники. «Поэтому можно отследить, на каком заводе во вторичное золото и серебро переработаны сданные каждым конкретным человеком мобильные телефоны и компьютеры, а также узнать, на медали для какого именно вида спорта вторичные металлы были использованы. Кроме того, все это дает возможность продемонстрировать миру японские высокие технологии», – говорит Харада.

На экологической выставке мама с дочкой на стенде кружка «Enviroment Rodorigues» Университета Васэда рассматривают медаль, которая сделана из вторичного металла. Район Минато г. Токио, 8 октября 2016 г.

На Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г. серебряные и бронзовые медали на 30% состояли из вторичного металла, однако о наличии переработанного золота в составе золотых медалей упоминаний нет. По данным общества «Форум экоматериалов», на изготовление всех медалей Токийских Олимпийских и Паралимпийских Игр потребуется 9,6 кг золота, 1,2 тонны серебра и 700 кг меди. Предварительно подсчитано, что для получения 9,6 кг вторичного золота потребуется утилизировать 320 тыс. мобильных телефонов или 50 тыс. компьютеров.

Автор материала: Исии Масато (редакционный отдел nippon.com)

Фотография к заголовку: На фоне плаката с информацией об истории золотых медалей студентка из кружка «Enviroment Rodorigues» Университета Васэда демонстрирует изготовленный из вторичного металла прототип золотой медали.

(Статья на японском языке опубликована 8 ноября 2016 г.)