11月9日，2020年东京奥运会及残奥会组委会做出决定，将回收利用废弃的手机、智能手机、电脑等产品中的金、银材料，制作奥运奖牌。此举的目的，在于凸显“环保奥运”精神，并期望提高国民对构建循环型社会的关心。

得到里约奥运奖牌得主的赞同

这项奖牌计划始于2015年6月。当时，青森县八户市、秋田县大馆市、岩手县一关市三个城市向东京奥运会及残奥会组委会上交的一份提案，建议“将电子废料中回收的金银铜材料有效地用于奖牌制作上”。研究环保材料的一般社团法人The Ecomaterials Forum（茨城县Tsukuba市，会长：原田幸明）于2016年7月使用100%再生黄金，成功制作了符合奥运奖牌规格的“金牌试制品”，并为促成此计划的实现，在网上开始了征求签名活动。

沉睡在家庭和企业中的废弃电子产品，有“都市矿山”之称。因为把它们统统回收起来，可以提取出大量的贵金属及稀有金属。10月21日，爱知县大府市与当地的至学馆大学以及电子产品回收大户ReNet Japan作为共同发起人，成立了“都市矿山奖牌合作促进委员会”。女子摔跤选手吉田沙保里等四名里约奥运奖牌得主参加了记者见面会，呼吁“东京奥运使用再循环金属奖牌”。

大学生们也参加了这次倡议活动。由早稻田大学学生成立的环保非营利组织（NPO）“环境Rodorigues”在东京市内和校园协同进行了签名和回收活动。

弃置家中的手机和电脑

日本在2013年制定了《小型家电回收利用法》，完善了一套回收废弃手机、电脑、数码相机、游戏机等，进行再资源化利用的体系。据环境省、经济产业省统计，日本国内每年废弃的小型家电产品有65万吨。如果能全部实现回收和再循环，那么28万吨有用金属可望实现再利用，其总价值高达844亿日元。

但是，实际上现在的回收率仅有7.7%。据说居民家中废弃不用的手机有2亿部以上，电脑超过3000万台。

而且，现在一部分废弃的电器还落到了没有营业执照的废品回收商手中。他们通常使用的是简陋的设施，无法对这些电子废料进行充分的再循环利用处理，因而特别是在国外（这种处理过程）有造成环境破坏的担忧。