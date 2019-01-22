Aunque Japón continúa envuelto en el frío abrazo del invierno, la Corporación Meteorológica de Japón ofreció un caluroso recordatorio de que la primavera está a la vuelta de la esquina. El 10 de enero esta empresa situada en Osaka publicó su primer pronóstico de la floración de los cerezos en el país, dando aliento a los amantes del sakura en todo Japón.

La empresa apunta que la época de floración de los cerezos se dejará ver primero en la prefectura de Kōchi, donde las flores comenzarán a abrirse alrededor del 18 de marzo, seguida por la prefectura de Fukuoka el 20 de marzo. Los habitantes de Tokio y Nagoya tendrán que esperar para celebrar sus banquetes bajo los cerezos hasta el 22 de marzo, y los de Kioto y Osaka podrán contemplar estas flores a partir del 25 y el 27 de marzo respectivamente.

En las regiones alpinas y septentrionales la primavera llegará más tarde. Se pronostica que la floración tendrá lugar el 2 de abril en Kanazawa, el 9 de abril en Nagano y Sendai, el 24 de abril en Aomori y el 4 de mayo en Sapporo.

La empresa realiza estas predicciones basándose en los cerezos somei-yoshino—la variedad de cerezo más extendida de Japón— en unos 1.000 lugares de observación de todo el país. Para ello utiliza una compleja fórmula que tiene en cuenta factores como las distintas temperaturas durante los periodos de letargo y de crecimiento.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas medias y más cálidas de lo habitual que se han vivido en el país desde octubre podrían acelerar el período de floración varios días en algunas zonas.

El mejor momento para contemplar los cerezos, cuando estén plenamente florecidos, llegará probablemente a finales de marzo en Tokio y otras ciudades del este de Japón. En el oeste del país el momento álgido para el hanami se extenderá hasta los primeros días de abril, y en latitudes más altas llegará más tarde y se alcanzará entre mediados de abril y comienzos de mayo.

Al igual que otras cuestiones que dependen de los elementos, no obstante, las variaciones en los patrones climáticos pueden alterar este primer pronóstico, y la Corporación Meteorológica de Japón asegura que actualizará con regularidad su información para reflejar los últimos datos.

(Fotografía del encabezado: cerezos en Chidorigafuchi, Tokio.)