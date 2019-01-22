Хотя в большей части Японии всё ещё стоят холода, Японская метеорологическая корпорация дала отрадный прогноз – похоже, что весна не за горами. 10 января осакская компания опубликовала свой первый национальный прогноз цветения японской вишни и подняла настроение поклонникам сакуры по всей Японии.

Согласно прогнозу, сезон цветения стартует в префектуре Коти, где бутоны начнут раскрываться 18 марта, а затем – 20 марта в префектуре Фукуока. Жители городов Токио и Нагоя смогут начать празднование цветения 22 марта, а жители Киото и Осаки увидят его 25 и 27 марта соответственно.

В более холодных альпийских и северных регионах весна наступит позже. Предполагается, что цветение начнётся около 2 апреля в Канадзаве, 9 апреля в Нагано и Сэндае, 24 апреля в Аомори и 4 мая в Саппоро.

Компания делает свои прогнозы по состоянию вишнёвых деревьев сорта сомэй-ёсино, наиболее распространённого сорта сакуры в Японии, примерно на 1000 контрольных площадках по всей стране, используя сложную формулу, которая учитывает такие факторы, как температура в период покоя и периоды роста.

Согласно прогнозу, более тёплые, чем обычно, зимние температуры по всей стране, наблюдавшиеся с октября, могут ускорить период цветения на несколько дней в некоторых районах.

Лучший для любования сезон, когда деревья будут в полном цвету, скорее всего, наступит в конце марта в Токио и других городах восточной Японии. Пик сезона ханами в западной части Японии будет в первые несколько дней апреля, а в более высоких широтах он будет продвигаться на север, начиная с середины апреля до начала мая.

Само собой, изменение погодных условий может изменить первоначальный прогноз, и корпорация сообщает, что будет регулярно обновлять свой прогноз для отражения последних данных.

Фотография к заголовку: В Тидоригафути, Токио, цветут сакуры