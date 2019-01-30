Bien que la plupart du territoire nippon soit encore dans les griffes du général hiver, la Japan Meteorological Corporation, une société privée prestataire de prévisions météorologiques, vient de donner un rappel encourageant que le printemps est tout proche. La première prévision nationale sur la floraison des cerisiers a été annoncée le 10 janvier.

Selon la compagnie, la saison de la floraison des cerisiers va débuter tout d’abord dans la préfecture de Kôchi, où les bourgeons devraient commencer à s’ouvrir le 18 mars, suivie par la préfecture de Fukuoka le 20 mars. Les résidents de Tokyo et de Nagoya devront attendre jusqu’au 22 mars pour admirer les cerisiers en fleurs, alors que les habitants de Kyoto et d’Osaka verront les fleurs apparaître le 25 et le 27 mars respectivement.

Dans les régions des Alpes et plus au nord, le printemps arrive plus tard. La floraison devrait s’ouvrir aux alentours du 2 avril à Kanazawa, du 9 avril à Nagano et à Sendai, du 24 avril à Aomori et du 4 mai à Sapporo.

Cet organisme effectue ses prévisions sur la base des cerisiers Somei Yoshino, la variété de cerisiers à fleurs la plus commune au Japon, dans environ 1 000 points d’observation disséminés sur l’ensemble du pays, en utilisant une équation complexe tenant compte de facteurs comme les températures pendant les périodes de dormance et de croissance.

Selon les prévisions, les températures moyennes ou plus douces que d’ordinaire en hiver enregistrées dans tout le Japon depuis le mois d’octobre dernier pourraient accélérer la saison de la floraison de plusieurs jours dans certaines régions.

Le meilleur moment pour la contemplation, lorsque les arbres sont en pleine floraison, sera une semaine après la première éclosion, pour cette année, probablement à la fin mars à Tokyo et dans les autres villes du Japon de l’est. La meilleure saison pour le hanami dans le Japon de l’ouest débordera jusqu’aux premiers jours d’avril et dans des latitudes plus élevées, elle va se déployer vers le nord, allant de la mi-avril au début mai.

Mais comme tout dépend des éléments, les changements de conditions météorologiques peuvent modifier les perspectives initiales et la Japan Meteorological Corporation a déclaré qu’elle mettrait régulièrement à jour ses prévisions en y intégrant les données les plus récentes.

(Article publié à l’origine en anglais. Photo de titre : cerisiers en fleurs à Chidorigafuchi, à Tokyo)