Kanazawa Shōko, que creó una caligrafía con el carácter de “oración” y la donó al Vaticano, fue invitada a la misa ofrecida por el papa Francisco en noviembre de 2019 en Tokio.

Kanazawa Shōko, una aclamada calígrafa que tiene síndrome de Down, fue una de las 50.000 personas que se acercaron al estadio Tokyo Dome para asistir a la misa que el papa Francisco ofreció durante su visita a Japón. Kanazawa creó una caligrafía con el carácter 祈 (inori; oración o plegaria) como réquiem hacia las víctimas del Gran Terremoto del Este de Japón y los desastres que le sucedieron. Tras donar esta obra de arte a la Ciudad del Vaticano a través de su misión diplomática en Tokio, fue invitada a asistir a la misa del sumo pontífice.

Aunque no pudo reunirse con el papa, la madre de Kanazawa, Yasuko, asegura que su hija sostuvo con firmeza el rosario que recibió del Vaticano mientras rezaba durante la misa.

Desde que debutara como calígrafa a sus 20 años, Kanazawa ha ofrecido numerosas exposiciones y demostraciones en Japón y el resto del mundo. Es asimismo una de las artistas oficiales de los carteles de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

(Fotografía del encabezado: Kanazawa Shōko en la misa ofrecida por el papa Francisco en el estadio Tokyo Dome. Por cortesía de la agencia de Kanazawa Shōko.)