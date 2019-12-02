Канадзава Сёко, мастер каллиграфии с синдромом Дауна, написала иероглиф «Молитва» и преподнесла его в подарок Ватикану, после чего её пригласили на мессу, которую Папа Франциск провёл в Токио.

Канадзава Сёко, известный мастер каллиграфии с синдромом Дауна, была среди 50 000 человек, которые пришли на стадион Токио Доум, чтобы увидеть, как папа Франциск проводит мессу во время своего визита в Японию.

Как дань памяти жертв Великого восточно-японского землетрясения и последующих стихийных бедствий Канадзава изобразила иероглиф 祈 (инори, «молитва»). Она пожертвовала это произведение искусства Ватикану через его дипломатическое представительство в Токио, и её пригласили на мессу.

С Папой она не встречалась, но её мать Ясуко сказала, что Сёко во время мессы молилась, крепко сжимая чётки, полученные от Ватикана.

С момента дебюта в качестве профессионального каллиграфа в возрасте 20 лет Канадзава активно участвует в выставках и мероприятиях в Японии и по всему миру. Она также является официальным художником плакатов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио.

Фотография к заголовку: Канадзава Сёко во время мессы Папы Франциска в Токио (предоставлено агентством Канадзавы Сёко)

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