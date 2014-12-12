Para los amantes de las lenguas de Asia el 12 de diciembre de cada año tiene un significado especial, más allá de ser un chocolate más en el Calendario de Adviento. Desde 1995 ha sido la fecha elegida para el anuncio del Kanji del Año por parte de la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji, el carácter más representativo de los hechos que han tenido lugar durante los últimos 12 meses.

Una elección “impositiva” este año

El kanji ganador de este año ha sido 税 (zei, mitsugi), cuyo significado es “impuesto”. El vigésimo Kanji del Año ha obtenido un total de 8.679 votos, un 5,18 % de los 167.613 votos que componen el total. Las razones para esta elección están claras: el 1 de abril de este año el Gobierno aumentó el impuesto al consumo por primera vez en 17 años, subiéndolo del 5 % al 8 %. Esta medida, pensada para reforzar los ingresos con el fin de abordar las necesidades de la seguridad social del país en el futuro, ha tenido un impacto en el bolsillo de los consumidores, que adelantaron la compra de electrodomésticos, vehículos e inmuebles antes del 1 de abril, y redujeron el gasto tras tener efecto la subida del impuesto. Dos trimestres de crecimiento negativo consecutivos convencieron al primer ministro Abe Shinzō para aplazar la nueva subida, de un 8 % a un 10 %, hasta abril de 2017.

El segundo kanji más votado ha sido 熱 (netsu, atsui), cuyo significado es “fiebre” o “caliente”, con 6.007 votos. Las razones más aparentes para esta elección incluyen el caluroso verano que ha vivido Japón, así como la fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica del ébola, dos enfermedades que utilizan este carácter en su escritura en japonés. El tercer lugar es para 嘘 (kyo, uso), “mentira”, elegido por su conexión con noticias como las del político Nonomura Ryūtarō, que ofreció una extraña rueda de prensa en la que, llorando, intentó explicar sus repetidos viajes a cargo del contribuyente a un resort de aguas termales, o con el caso de la de la científica Obokata Haruko y sus artículos sobre las células STAP, que fueron retirados de la revista Nature, así como con el descubrimiento de que el compositor sordo Samuragōchi Mamoru había utilizado a un “escritor fantasma” o “negro” para sus famosos temas (e incluso la posibilidad de que no tenga problemas auditivos en realidad).

El ritual del Kanji del Año

Es evidente que diciembre debe ser un mes para la mirada retrospectiva, ¿pero por qué en esta fecha concretamente? Tal como ocurre con muchos otros días señalados en Japón, la razón para que se elija esta fecha es un goroawase, un juego de palabras que utiliza las lecturas de los números del mes y el día en japonés para crear una expresión, en esta ocasión con “1212”. Si nos fijamos en las distintas lecturas que en japonés pueden tener estos números, es posible formar la frase “ii ji ichi ji” (良い字一字), es decir, “un buen carácter”.

En contraste con las Palabras del Año, que son escogidas cada noviembre por un jurado de siete miembros de la editorial Jiyū Kokumin Sha, el Kanji del Año es elegido por votación pública, conducida a través de Internet, por correo postal y con un número de urnas de votación en ciertos puntos a lo largo y ancho del país desde comienzos de noviembre.

Mientras que el kanji de este año es fácil de explicar, algunos ganadores de otros años (aquí pueden acceder a una lista completa en japonés) han sido elegidos por una amplia variedad de razones. El ganador de 2005, 愛 (ai), “amor”, estaba presente en el nombre de la Exposición Universal de Aichi, y también fue elegido por la boda de la Princesa Nori (actualmente Kuroda Sayako), si bien es cierto que otra de las razones fue la evidente ausencia de amor vista en terribles crímenes cometidos por menores de edad ese año. En 1997 la elección fue 倒 (tō; taoreru, taosu), “caer” o “derribar”, inspirado por la caída de Yamaichi Securities y otras grandes empresas japonesas al descubrirse su implicación en un fraude, así como el éxito de la selección nacional de fútbol de Japón al derrotar a una serie de duros oponentes en la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol del año siguiente.

Kiyomizudera, el templo de Kioto cuyo sumo sacerdote escribe el kanji ganador cada año, acogerá una retrospectiva especial con los caracteres de los últimos 20 años el viernes 26 de diciembre.



(Fotografía del encabezado: Mori Seihan [izquierda], sumo sacerdote del Kiyomizudera, escribe realiza la caligrafía para el kanji de este año,税. © Jiji.)