Для любителей японского языка 12 декабря имеет особенное значение, ведь именно в этот день выбирают «иероглиф года». С 1995 года Ассоциация проверки иероглифической грамотности Японии, которая также регулярно проводит экзамен на знание иероглифов Кандзи кэнтэй, в храме Киёмидзу-дэра в Киото выбирает один иероглиф, который лучше прочих ассоциируется с наиболее запоминающимися событиями уходящего года.

Налоги в этом году

Победителем в этом году стал иероглиф 税 (дзэй; мицуги), со значением «налог». За этот иероглиф было отдано 8 679 голосов, или 5,18% от общего количества в 167 613 голосовавших. Причины этого выбора очевидны — с 1 апреля этого года правительство подняло потребительский налог с 5% до 8%; повышение налога произошло впервые за 17 лет. Эта мера была направлена на финансирование социальных расходов в будущем, и повлияла на доходы японцев, оказав определённое влияние на экономику страны, вызвав всплеск покупок техники, транспортных средств и жилья перед 1 апреля, и спадом потребительских расходов после. Два квартала отрицательного роста экономики подряд заставили правительство премьер-министра Абэ отложить до октября 2017 года новое повышение налога до 10%, которое планировалось на апрель 2015 года.

Вторым по популярности был иероглиф 熱 (нэцу; ацуй), «жаркий, горячий», за него отдали 6 007 голосов. Возможно, причиной этого была жаркая погода прошлым летом, а также вспышка лихорадки денге в Токио и эпидемия геморрагической лихорадки Эбола в Африке (см. «エボラ出血熱 — Эбора сюккэцу нэцу»); обе болезни по-японски записываются с этим иероглифом. На третьем месте был иероглиф 嘘 (кё:; усо), «ложь», который избрали за громкие скандалы с политиком Нономурой Рютаро, закатившим на пресс-конференции истерику по поводу использования им бюджетных средств (см. «号泣会見 — Гокю кайкэн»), с биологом Обокатой Харуко, в чьих статьях о STAP-клетках были обнаружены подтасовки, и композитором Самураготи Мамору, который долгое время притворялся глухим, и его даже называли «японским Бетховеном», а многие произведения для него писал совершенно другой человек (см. «ゴーストライター — Госуторайта»).

Ежегодный ритуал написания иероглифа года

Понятно, почему иероглиф года выбирают в декабре, ведь это – последний месяц года. Но с чем связан выбор именно этой даты, 12 декабря? Как и в случае со многими событиями, которые хотят приурочить к какой-нибудь дате, используют игру слов гороавасэ (語呂合わせ), то есть способ передачи слов, ассоциирующихся с событием, через цифры. В данном случае дата «1212», то есть 12 декабря, при обыгрывании возможных чтений числительных, может прочитываться почти как ий дзи ити дзи (良い字一字) – «один хороший иероглиф».

В отличие от «Самых популярных слов года», которые в ноябре выбирает комиссия издательства «Дзию Кокуминся», состоящая из семи человек, «иероглиф года» выбирают всеобщим голосованием, организованным через Интернет, почтовые открытки и урны для голосования, установленные по всей стране с начала ноября.

Выбор иероглифа «налог» в этом году легко объясним, в то время как в прошлые годы часто иероглифы выбирали по целому ряду причин (полный список иероглифов прошлых лет смотрите здесь). В 2005 году был выбран иероглиф 愛 (ай), «любовь», связанный с названием префектуры Айти, где проходила выставка Экспо-2005, а также перекликающийся со свадьбой принцессы Нори (сейчас – Курода Саяко) и «недостатком любви», в котором усматривали причины громких жестоких преступлений того года. Выбор иероглифа 倒 (то:; таорэру, таосу), «падать, ронять, валить» в 1997 году был связан с банкротством компании Yamaichi Securities и других крупных фирм, и вместе с тем на него повлияли неудачи футбольной команды Японии в отборочных матчах на Чемпионат мира, состоявшийся в 1998 году.

В храме Киёмидзу-дэра в Киото, где традиционно проходит церемония написания иероглифа года, когда настоятель храма пишет его на большом листе бумаги, до 26 декабря будет проходить выставка, посвящённая иероглифам последних 20 лет.

Фотография вверху страницы: Мори Сэйхан, настоятель храма Киёмидзу-дэра, пишет иероглиф 税 © Jiji.

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 12 декабря 2014 г.)