Публикацию рекомендуется отозвать

Весть о революционном открытии в области стволовых клеток, совершенном исследовательской группой из Центра биологии развития института RIKEN под руководством Обокаты Харуко, в январе нынешнего года взбудоражила весь мир. Однако вскоре после сенсационной публикации в адрес исследователей одно за другим стали поступать обвинения в ее недостоверности. По этому поводу в НИИ RIKEN была собрана Комиссия для расследования обвинений в нарушениях, прозвучавших в связи с публикацией о получении стволовых клеток STAP. 1 апреля Комиссия подытожила результаты своих расследований. На пресс-конференции в Осаке, на которой присутствовал и руководитель института RIKEN, нобелевский лауреат по химии Ноёри Рёдзи, были подтверждены два из шести обвинений, прозвучавших в адрес Обокаты: в публикации были обнаружены подтасовка данных и фальсификация изображений.

Комиссия рекомендовала официально отозвать публикацию, заявив, однако, что главный вопрос – о самом существовании клеток STAP – остается открытым, потому что в данном случае он не являлся предметом расследования. По словам Комиссии, в институте RIKEN будут проводиться опыты по воспроизведению STAP, по результатам которых будут сделаны последующие публичные заявления относительно того, существуют эти клетки на самом деле или нет.

Две публикации о клетках STAP появились в британском научном журнале Nature 30 января нынешнего года – вскоре после объявления институтом RIKEN о получении этих клеток. В предоставленном Обокатой и её коллегами описании процесса получения говорилось: «Поместив клетки в агрессивную слабокислую среду и тем самым подвергнув их химическому стрессу, нам удалось получить новые плюрипотентные стволовые клетки...» Неудивительно, что такое заявление взволновало ученых-биологов по всему миру как переворачивающее общие представления о перепрограммировании клеток. Однако ни одной лаборатории до сих пор пока не удалось успешно повторить описанных опытов, что породило сомнения, как в Японии, так и за её пределами, относительно опубликованных результатов, а также достоверности публикации в целом.

Недостоверность подтверждена частично

В своем последнем докладе Комиссия подтвердила справедливость двух обвинений в адрес публикации: 1. Изображения клеток, якобы полученных революционным путем, полностью схожи с теми, которые Обоката использовала значительно раньше – в своей докторской диссертации (подтасовка данных) 2. Изображения фрагментов ДНК являются смонтированными (фальсификация изображений).

Что же касается остальных четырех претензий, а именно: 1. методика проведения эксперимента частично совпадает с зарубежными исследованиями 2. описанный порядок процедур эксперимента частично расходится с фактическим 3. на изображениях, использованных в публикации, клетки STAP местами неестественно искажены 4. изображения клеток плаценты, которые, как утверждается, относятся к разным экспериментам, слишком похожи друг на друга и т. п., то Комиссия пришла к выводу, что факты нарушений в этих случаях недостаточно подтверждены.

Далее, Комиссия признала, что ответственность за оба выявленных нарушения лежит на Обокате. В отношении директора Центра биологии развития Сасаи Ёсики и профессора университета Яманаси Вакаямы Тэрухико, являвшихся соавторами публикации, Комиссия отметила, что хотя они и не были признаны виновными в данных нарушениях, тем не менее, именно на них лежит большая доля ответственности за случившееся. Очевидно, что допущенные нарушения явились следствием их небрежного отношения к своей обязанности проверить данные перед тем, как отсылать публикацию в научный журнал.

Обоката несогласна

8 апреля Обоката Харуко официально оспорила доклад Комиссии, заявив, что то, что по внутренним правилам института RIKEN при других обстоятельствах расценивалось бы как безобидная оплошность, было несправедливо и незаконно представлено как нарушения в исследовании. Также исследователь выразила твердое несогласие с тем, что из-за неправомерных выводов, сделанных Комиссией, все результаты ее исследования, включая и само получение клеток STAP, могут быть отвергнуты как сфабрикованные.

На следующий день, 9 апреля, Обоката впервые за два месяца появилась перед публикой – на пресс-конференции в Осаке. В своем обращении к общественности она принесла публичные извинения по поводу недостатка опыта и своей невнимательности к деталям, которые повлекли за собой столь суровые последствия. Однако она подчеркнула, что эти недочеты никоим образом не дают оснований для заявления о нарушениях, сделанного Комиссией, и настаивала на том, что получение клеток STAP в результате исследовательской работы её группы есть подтвержденный достоверный факт. В ответах на вопросы репортеров Обоката утверждала, что ей удалось получить клетки STAP более 200 раз; что у неё есть и другие лабораторные журналы (на настоящий момент только два были предоставлены институту в процессе подготовки публикации); что она остается верной области своих исследований и готова продолжить работу над клетками STAP в любом институте, который предоставит ей такую возможность.

RIKEN принял обжалование Обокаты и заявил, что оно будет проработано в соответствии с уставом организации. «Дело о клетках STAP» еще далеко от своей развязки, однако уже сейчас оно вызвало широкий резонанс, и наблюдатели начали активно бить тревогу в отношении молодых исследователей, которые пренебрегают рабочей этикой, а также институтов, которые слишком зациклены на создании сенсации. Также выражаются опасения, что данный инцидент нанесет большой урон общей репутации научного сообщества Японии в мире, поставив под сомнение качество проводимых здесь исследований. Так или иначе, но вскрывшая проблемы информационная буря, вызванная этим случаем, стихнет еще не скоро.

(Оригинал публикации на японском от 3 апреля 2014 г. Обновлено на английском 9 апреля)

Верхнее фото: Jiji Press