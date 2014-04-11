勸告撤回論文

針對獨立行政法人理化學研究所（簡稱理研，理事長：野依良治）「發生與再生科學綜合研究中心」的研究小組領導小保方晴子在2014年1月發表了有關新型萬能細胞「STAP細胞」論文後所引發的各種質疑，該研究所的調查委員會於4月1日公布了最終調查結果報告。對中期報告中的六項疑點，該報告確認其中二項存在「捏造和竄改」。

調查委員會表明了今後的方針，稱將向小保方等論文作者「勸告正式撤回論文」。不過對於最為關鍵的STAP細胞是否存在問題，由於不屬於此次調查的對象，因此沒有作出結論。調查委員會將在理化學研究所著手STAP細胞的製作實驗，並公布最終驗證結果。

STAP細胞論文發表在2014年1月30日出版的英國《自然》雜誌上。「只要將細胞放在酸性溶液中加以刺激，就能製作出新的萬能細胞……」，這一研究成果被認為是一項顛覆了細胞生物學常識的重大發現，震驚了全世界的科學家。但是，此後不但沒有任何科學家成功重現STAP細胞，國內外研究人員甚至對STAP論文本身也提出了諸多質疑。

認定存在兩項「不當」

調查委員會的最終調查報告核實了二項「不當」學術行為。其一，是顯示由STAP細胞分化形成的組織圖片，酷似於小保方在博士論文中使用的實驗照片，屬於捏造行為；第二，是遺傳基因的解析圖片，存在拼貼合成其他實驗圖片的痕跡，屬於竄改行為。

有關其他四項疑點，即①實驗手法的表述與部分國外論文酷似、②部分實驗手法與實際程序不符、③STAP細胞圖片存在不自然的歪曲、④來自不同實驗的胎盤照片酷似，調查結果認為不存在「不當」行為。

而且，調查委員會指出，認定的二項「不當」學術行為是小保方個人的責任，論文共同執筆人——該研究中心副主任笹井芳樹、山梨大學教授若山照彥等研究人員沒有過失。但同時指出，不能忽視笹井、若山兩人疏於數據確認這一事實，「雖無過失，但從​​所處地位和經驗來考量，他們負有招致此次學術研究不當行為的重大責任」。

小保方將提出不服申訴

就最終報告中認定的兩項不當學術行為，小保方反駁稱「『無惡意的錯誤』不屬於理研規章中的『不正當研究』行為範疇，儘管如此，仍被定為竄改和捏造，我對此無法接受」，表示有意向理研提出不服申訴。她還進一步表示說，「如此下去，會招致人們對發現STAP細胞本身是捏造這樣的誤解，我無論如何都無法接受。」

圍繞STAP論文，最初傳媒爭相大報特報這一「劃時代」的發現，之後各種質疑甚囂塵上，最後落到被所屬單位認定為「不正當研究」這種不光彩的結局。STAP細胞是否存在還沒有得到證實，但此次風波卻為各方帶來了影響。不少專家對不甚完備的日本年輕科研人員的研究倫理體系、研究機構過度的成果至上主義等問題敲響了警鐘；還有人擔憂日本基礎科學研究在世界上的可信度或將大打折扣，可以說，STAP細胞論文問題給日本留下了有待解決的重大課題。

〈追記4月9日，小保方召開記者會〉「STAP細胞確實存在」

4月9日，小保方在兩名律師陪同下在大阪市內的飯店舉行了記者會，對萬能細胞論文造假的調查結果進行了反駁和釋疑。

記者會一開始，小保方首先道歉說：「由於我的怠慢、無知和不成熟，導致人們對STAP細胞論文產生諸多疑問，並讓大家深感困惑，我對此表示由衷的歉意。」針對迄今沒有人能夠成功製作出STAP細胞的問題，她回答說：「我已成功製作了200多次。論文論述的是STAP現象的產生，並不是為了說明STAP細胞製作的具體步驟條件。」對於調查委員會提出的撤回論文的勸告，小保方雖然承認論文中存在過失和漏洞，但對撤回論文面露難色，稱「撤回論文是向世界宣告結論有誤，這樣的做法是不正確的。」

對理研最終調查報告所裁定的有關STAP論文的兩項「捏造、篡改等學術不正」結論，同席的律師予以了反駁，稱「實驗結果本身不存在問題（STAP是確實存在的），應屬於論文刊載方法的問題，而不是竄改」。

此外，對於調查報告中裁定的捏造問題，即論文中顯示由STAP細胞分化形成的組織的圖片剪貼自小保方的博士學位論文這一點，小保方解釋稱：「這不是基於學位論文而來的圖片，而是使用了實驗室中PPT上的圖片。」對用錯圖片一事，她說：「對此我也在反省檢討自己，但這不是捏造。在我意識到這個錯誤後，也向英國的《自然》雜誌做了說明。」

有關實驗記錄，調查委員會指出，在三年時間裏小保方的實驗記錄只有2本。對此，小保方澄清說：「調查委員會要我提交實驗記錄時，手頭只有2本；我是可以憑此充分追踪研究過程的，由於我一直在哈佛大學等好幾間實驗室反覆進行實驗，所以有關記錄也分置在各處，至少有4、5本。」

標題圖片：就新型萬能細胞「STAP細胞」論文問題，理化學研究所的研究小組組長小保方晴子召開記者會（2014年4月9日於大阪市內某飯店，攝影：時事通信社）