El 1 de diciembre la editorial Jiyū Kokumin Sha anunció su veredicto sobre las “palabras de 2014”. Este año han compartido el galardón dos expresiones: Dame yo. Dame dame. Una frase que puede traducirse como “De ningún modo. No, no.” y que ha catapultado al éxito al duo cómico Nippon Erekiteru Rengō con apariciones en televisión este año; y shūdanteki jieiken, el “derecho a la autodefensa colectiva”, que ha aparecido por segunda vez consecutiva en la lista de expresiones nominadas. Este año han sido dos las expresiones que han compartido el premio, y no cuatro como ocurrió en 2013 marcando un récord. (El 20 de noviembre compartimos la lista de las 50 palabras nominadas en 2014, por si desean ver qué otras candidatas había al premio.)

Los siete miembros del comité, también responsables de reunir la extensa lista de palabras nominadas, explicaron las razones de su elección. El rector de la Universidad Seigakuin, Kang Sang-jung, afirmó que “En 2013 fueron nominadas muchas expresiones llamativas”, y describió la edición de 2014 como “una en la que la palabra shūdanteki jieiken, complicada y formada por varios kanji, ha logrado hacerse un hueco en el vocabulario de todo el mundo”. Este comentario fue apoyado por el director creativo de la campaña Yanai Michihiko: “No cabe duda de que este año hemos tenido menos palabras en comparación con 2013, pero al fin y al cabo esto significa que tenemos que volver la vista atrás y ver que así ha sido el año 2014”.

El periodista Torigoe Shuntarō, por su parte, conectó las dos palabras ganadoras afirmando: “el derecho a la autodefensa colectiva es un concepto que va a transformar el futuro cercano de Japón... pero este año, cuando una mayoría de japoneses están oponiéndose al Abenomics y al Gobierno de Abe Shinzō en su intención de aprobar una ley de secretos de estado, interpretar la Constitución para permitir la autodefensa colectiva, reactivar los reactores nucleares, y mover la base de los marines estadounidenses en Futenma a Henoko, en Okinawa, ¿qué otra cosa pueden decir los votantes si no es ‘De ningún modo. No, no.’”

Las ganadoras

ダメよ～ダメダメ — Dame yo. Dame dame. Esta pegadiza frase, que significa “De ningún modo. No, no.”, ha sido popularizada por el dúo femenino de comediantes Nippon Erekiteru Rengō. Estas humoristas han alcanzado la fama con sketches en los que Hashimoto Koyuki, vestida de forma llamativa y muy maquillada, utiliza esta expresión para rechazar las constantes sugerencias románticas de su compañera, Nakano Sōko, que aparece vestida y maquillada como un caballeroso hombre mayor.

Hashimoto Koyuki (izquierda) y Nakano Sōko han obtenido el galardón por su pegadiza frase. (© Jiji)



集団的自衛権 —Shūdanteki jieiken. Otra palabra que se repite de la lista del año anterior, el “derecho a la autodefensa colectiva”, que hace referencia a la capacidad de Japón para participar en operaciones de combate para servir de apoyo a sus aliados si estos son atacados. La interpretación tradicional del Artículo 9 de la Constitución japonesa no lo permite, pero una resolución del 1 de julio por parte del gabinete de Abe ha sentado las bases para una nueva interpretación que permitiría al país llevar a cabo este tipo de acciones.

La nueva interpretación de la Constitución puede permitir que las Fuerzas de Autodefensa de Japón desempeñen un papel más proactivo a nivel internacional. (© Jiji)

El resto de las palabras del Top 10

ありのままで — Ari no mama de. “Tal como soy”. Esta frase aparece en el estribillo de la versión japonesa de “Let it go”, el tema principal del éxito de Disney ‘Frozen’. Takahashi Chikae tradujo la letra al japonés y la canción la interpretó Matsu Takako. Ha sido difícil escapar a esta canción en un año en el que hemos visto multitud de publicaciones y productos oficiales de la película llevarse un buen trozo del pastel de las ventas en librerías y jugueterías.



カープ女子 — Kāpu joshi. Las “Chicas Carpa” son las jóvenes aficionadas del equipo profesional de béisbol de Hiroshima. Hiroshima Carp es el único equipo de la federación de béisbol profesional de Japón (Nippon Professional Baseball, NPB) que no pertenece a una empresa, y por ello tiene que ser más creativo en su estrategia de marketing y en la venta de sus productos oficiales para poder mantener sus finanzas a flote. Parece que esta desventaja ha tenido su lado positivo al atraer a un gran número de fervientes aficionadas, y no sólo en Hiroshima, sino también en Tokio. La obra del mangaka Ishida Atsuko Ballpark Lovers, publicada entre 2010 y 2011, ha recibido una renovada atención por parte del público en la reedición de este manga en el que una estudiante de instituto pasa de ser una chica sin interés por los deportes a una ferviente fan del Hiroshima Carp.

壁ドン — Kabe don. “Golpear la pared” es lo que se suele hacer cuando el vecino tiene el volumen de la música muy alto durante la noche. Esta expresión tiene otro significado en Japón, no obstante, y es la pose cuando (normalmente) un hombre pone su brazo en la pared cerca de (habitualmente) una mujer para mantenerla en el sitio cuando le quiere decir palabras dulces para conquistarla. Es un recurso que aparece con frecuencia en el manga últimamente, e incluso un grupo de “idols” da a sus fans la oportunidad de hacer kabe don a su integrante favorita del grupo en algunos eventos.

危険ドラッグ — Kiken doraggu. Las “drogas peligrosas” son algunas de las hierbas que pueden ser compradas fácilmente por Internet y en algunas tiendas del país. Estas sustancias eran conocidas anteriormente como “dappō doraggu”, o “drogas que escapan al control de la ley”. En un esfuerzo por enfatizar los riesgos que acarrea el uso de estas sustancias no reguladas y sobre las que hay escaso conocimiento, que provocaron accidentes de tráfico en los que algunos peatones fallecieron o resultaron heridos, el término oficial cambió a “drogas peligrosas” en julio de 2014.

Aunque técnicamente no son ilegales, estas sustancias tienen efectos nocivos que probablemente provocarán que su estatus actual cambie dentro de poco. (© Jiji)



ごきげんよう — Gokigenyō. El veterano cantante y actor Miwa Akihiro utilizó esta frase para finalizar cada episodio del serial matinal de la NHK Hanako to An (“Hanako y Anne”) como narrador. Es una expresión honorífica que puede utilizarse tanto para el saludo como para la despedida. Esta frase apareció también en el serial, con la joven Hana aprendiéndola a través de la estricta directora de su escuela en un intento por hacer que la joven protagonista aparentase ser más cultivada.

マタハラ — Matahara. “Acoso por maternidad” es una expresión que tuvo un lugar en las noticias en 2014 en un intento por revitalizar la economía japonesa permitiendo a las mujeres alcanzar mayores cotas de poder. Las empresas que castigan a sus empleadas por pedir la baja para dar a luz o cuidar de sus hijos, bien ignorándolas en la promoción interna o presionándolas para que renuncien a su puesto, se han situado en el punto de mira. El Tribunal Supremo de Japón ordenó en octubre que se volviese a juzgar un caso de “acoso por maternidad” hacia una trabajadora de un hospital en el que anteriormente la sentencia favorecía al empleador.

妖怪ウォッチ — Yōkai Uocchi. Yōkai Watch, un juego de Nintendo 3DS sobre un reloj especial que permite ver espíritus y seres sobrenaturales, ha alcanzado un enorme éxito, llegando a contar con su propia serie de animación y sus productos oficiales, que han podido verse por doquier a lo largo del año.

Los juguetes de Yōkai Watch son un elemento frecuente en las muñecas de los niños japoneses. ¿Darán el salto al extranjero en breve? (© Jiji)



レジェンド — Rejendo. Del inglés “Legend” (leyenda), es el sobrenombre que ha recibido el saltador de esquí Kasai Noriaki, que, a sus 41 años, se convirtió en el miembro de más edad del equipo japonés en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi celebrados en febrero. A pesar de su edad, Kasai logró la medalla de plata en salto individual y una medalla de bronce en la categoría por equipos en su séptima participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde su debut en Albertville en 1992.

(Traducido al español del original en inglés)