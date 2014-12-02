На прошлой неделе мы опубликовали список из 50 претендентов на наиболее популярные слова года. Сегодня в 17 часов издательство «Дзию кокуминся» огласило десять выражений, победивших в конкурсе. В этом году два выражения получили главный приз — «Нельзя, нет, нельзя!», принадлежащую комедийному дуэту, и «право на колективную самооборону», находившееся в центре общественного внимания в связи с его политической значимостью. Отборочный комитет, включающий семь членов, отметил некоторое снижение количества ярких выражений по сравнению с прошлым годом, когда главным призом отметили четыре выражения, и это было наибольшим количеством за всю историю конкурса. Торигоэ Сюнтаро, один из членов комитета, высказался о словах-победителях так: «Право на коллективную самооборону — это концепт, который определит будущее Японии... В этом году, когда большинство японцев протестует против абэномики и попыток администрации Абэ Синдзо принять новый закон о государственной тайне, интерпретировать Конституцию, чтобы позволить коллективную самооборону, запустить ядерные реакторы и перенести американскую военную базу Футэмма в Хэноко на Окинаве, — что ещё могут говорить японцы, кроме как «Нельзя, нет, нельзя!»?»

Слова-победители 2014 года

ダメよ～ダメダメДамэ ё, дамэ-дамэ! «Нельзя, нет, нельзя!» — это ключевая фраза в скетчах женского комического дуэта «Ниппон Эрекитэру рэнго», в которых Хасимото Коюки, изображающая робота-андроида, отбивается от амурных притязаний владельца, пожилого мужчины, которого изображает Накано Соко.

Хасимото Коюки (слева) и Накано Соко (справа) побеждают со своей фирменной фразой (© Jiji)

集団的自衛権Сюдантэки дзиэйкэн. Второй год появляется в списке популярных слов «право на коллективную самооборону», относящееся к праву Японии принимать участие в боевых действиях с целью поддержки своих союзников, если на них нападет неприятель. Традиционное толкование Статьи 9 японской конституции запрещает такие действия, но решение кабинета Абэ, принятое 1 июля, позволит изменить интерпретацию этой статьи.

Новая интерпретация Конституции может позволить Силам самообороны Японии играть более активную роль за рубежом (© Jiji)

Ещё восемь выражений, вошедших в первую десятку по популярности:

ありのままでАри но мама дэ. «Такая, как есть» — это строчка из японского варианта заглавной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen); в английском варианте эта строка звучит «Let it go, let it go», в русском — «Отпусти и забудь». Перевод японской версии сделала Такахаси Тикаэ, исполнили песню для японской версии мультфильма Мацу Такако и Мэй Джей.

カープ女子Каапу дзёси. «Девушки-карпы» — это болельщицы профессиональной бейсбольной команды Хиросимы «Хиросима тоё каапу», «Хиросимские карпы Тоё». Название происходит от японских карпов, являющихся символом Хиросимы и Хиросимского замка, а также играют значительную роль в японской культуре, символизируя упорство и целеустремлённость. «Хиросимские карпы» — единственная профессиональная команда, не являющаяся корпоративной собственностью, и потому ей приходится быть изобретательной в маркетинге, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность. Похоже, их усилия были затрачены не впустую, и болельщицы этого клуба появились не только в Хиросиме, но и в Токио.

壁ドンКабэ дон. «Стук в стену» — в японских комиксах в последнее время это распространённый визуальный троп — мужчина кладёт руку на стену рядом с девушкой, чтобы удержать её на месте, пока он с ней флиртует.

危険ドラッグКикэн дораггу. «Опасные наркотики» — так с июля 2014 года стали в официально называть наркотические вещества, которые можно легально приобрести онлайн, и которые раньше называли даппо дораггу«наркотики, обходящие закон», поскольку они не подпадают под действие известных своей строгостью японских законов, ограничивающих оборот наркотических веществ. Официальное название было изменено для того, чтобы подчеркнуть опасность употребления новых наркотических веществ, о которой люди могут и не подозревать.

Юридически такие вещества пока не являются нелегальными, но могут оказывать разрушающее влияние на здоровье. (© Jiji)

ごきげんようГокигэн ё. Известный певец и актёр Мива Акихиро использовал эту фразу в конце каждой серии сериала NHK «Ханако то Ан» — «Ханако и Анна», уже упоминавшегося выше. Такое вежливое пожелание здоровья может использоваться как при встрече, так и при прощании. Эта фраза встречается и в ходе сериала — строгая хозяйка учит юную девочку Хана этой фразе, чтобы она выглядела более культурно.

マタハラМатахара, от «Maternity harassment» — «домогательство через материнство» стало привлекать внимание общественности в связи с новой политической линией восстановления японской экономики путём расширения возможностей женщин. Работодатели ущемляли женщин-сотрудников за перерыв в работе по родам или уходу за детьми, препятствуя их продвижению или отправляя в отставку, и такие случаи стали контролироваться строже. Верховный суд Японии в октябре отправил на повторное рассмотрение дело по иску о преследованиях по беременности и родам, которое ранее было решено в пользу работодателя.

妖怪ウォッチЁкай уотти. «Yōkai Watch» — это название 3DS игры компании Nintendo о хронометре, который позволяет видеть духов. После игры появились анимационные сериалы и прочие сопутствующие товары, так что этот культурный феномен ощущался весь год повсеместно.

Игрушечные хронометры «Ёкай вотч» можно увидеть на детях повсюду в Японии (© Jiji)
レジェンドРэдзэндо. «Легенда» — так назвали лыжника Касаи Нориаки, который в возрасте 41 года вошёл в японскую олимпийскую команду и стал самым старшим её членом. Несмотря на солидный для спортсмена возраст, он завоевал серебряную медаль, став вторым в соревнованиях по прыжкам с трамплина K-125, и бронзу в групповых соревнованиях. Эти Игры стали для него седьмыми, дебютировал он на Зимних играх в Альбертвилле в 1992 году. Он заявил, что собирается принять участие и в Играх 2018 и 2022 годов.