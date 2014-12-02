На прошлой неделе мы опубликовали список из 50 претендентов на наиболее популярные слова года. Сегодня в 17 часов издательство «Дзию кокуминся» огласило десять выражений, победивших в конкурсе. В этом году два выражения получили главный приз — «Нельзя, нет, нельзя!», принадлежащую комедийному дуэту, и «право на колективную самооборону», находившееся в центре общественного внимания в связи с его политической значимостью. Отборочный комитет, включающий семь членов, отметил некоторое снижение количества ярких выражений по сравнению с прошлым годом, когда главным призом отметили четыре выражения, и это было наибольшим количеством за всю историю конкурса. Торигоэ Сюнтаро, один из членов комитета, высказался о словах-победителях так: «Право на коллективную самооборону — это концепт, который определит будущее Японии... В этом году, когда большинство японцев протестует против абэномики и попыток администрации Абэ Синдзо принять новый закон о государственной тайне, интерпретировать Конституцию, чтобы позволить коллективную самооборону, запустить ядерные реакторы и перенести американскую военную базу Футэмма в Хэноко на Окинаве, — что ещё могут говорить японцы, кроме как «Нельзя, нет, нельзя!»?»

Слова-победители 2014 года

ダメよ～ダメダメ — Дамэ ё, дамэ-дамэ! «Нельзя, нет, нельзя!» — это ключевая фраза в скетчах женского комического дуэта «Ниппон Эрекитэру рэнго», в которых Хасимото Коюки, изображающая робота-андроида, отбивается от амурных притязаний владельца, пожилого мужчины, которого изображает Накано Соко.

Хасимото Коюки (слева) и Накано Соко (справа) побеждают со своей фирменной фразой (© Jiji)

集団的自衛権 —Сюдантэки дзиэйкэн. Второй год появляется в списке популярных слов «право на коллективную самооборону», относящееся к праву Японии принимать участие в боевых действиях с целью поддержки своих союзников, если на них нападет неприятель. Традиционное толкование Статьи 9 японской конституции запрещает такие действия, но решение кабинета Абэ, принятое 1 июля, позволит изменить интерпретацию этой статьи.

Новая интерпретация Конституции может позволить Силам самообороны Японии играть более активную роль за рубежом (© Jiji)

Ещё восемь выражений, вошедших в первую десятку по популярности:

ありのままで — Ари но мама дэ. «Такая, как есть» — это строчка из японского варианта заглавной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen); в английском варианте эта строка звучит «Let it go, let it go», в русском — «Отпусти и забудь». Перевод японской версии сделала Такахаси Тикаэ, исполнили песню для японской версии мультфильма Мацу Такако и Мэй Джей.

カープ女子 — Каапу дзёси. «Девушки-карпы» — это болельщицы профессиональной бейсбольной команды Хиросимы «Хиросима тоё каапу», «Хиросимские карпы Тоё». Название происходит от японских карпов, являющихся символом Хиросимы и Хиросимского замка, а также играют значительную роль в японской культуре, символизируя упорство и целеустремлённость. «Хиросимские карпы» — единственная профессиональная команда, не являющаяся корпоративной собственностью, и потому ей приходится быть изобретательной в маркетинге, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность. Похоже, их усилия были затрачены не впустую, и болельщицы этого клуба появились не только в Хиросиме, но и в Токио.

壁ドン — Кабэ дон. «Стук в стену» — в японских комиксах в последнее время это распространённый визуальный троп — мужчина кладёт руку на стену рядом с девушкой, чтобы удержать её на месте, пока он с ней флиртует.

危険ドラッグ — Кикэн дораггу. «Опасные наркотики» — так с июля 2014 года стали в официально называть наркотические вещества, которые можно легально приобрести онлайн, и которые раньше называли даппо дораггу — «наркотики, обходящие закон», поскольку они не подпадают под действие известных своей строгостью японских законов, ограничивающих оборот наркотических веществ. Официальное название было изменено для того, чтобы подчеркнуть опасность употребления новых наркотических веществ, о которой люди могут и не подозревать.

Юридически такие вещества пока не являются нелегальными, но могут оказывать разрушающее влияние на здоровье. (© Jiji)

ごきげんよう — Гокигэн ё. Известный певец и актёр Мива Акихиро использовал эту фразу в конце каждой серии сериала NHK «Ханако то Ан» — «Ханако и Анна», уже упоминавшегося выше. Такое вежливое пожелание здоровья может использоваться как при встрече, так и при прощании. Эта фраза встречается и в ходе сериала — строгая хозяйка учит юную девочку Хана этой фразе, чтобы она выглядела более культурно.

マタハラ — Матахара, от «Maternity harassment» — «домогательство через материнство» стало привлекать внимание общественности в связи с новой политической линией восстановления японской экономики путём расширения возможностей женщин. Работодатели ущемляли женщин-сотрудников за перерыв в работе по родам или уходу за детьми, препятствуя их продвижению или отправляя в отставку, и такие случаи стали контролироваться строже. Верховный суд Японии в октябре отправил на повторное рассмотрение дело по иску о преследованиях по беременности и родам, которое ранее было решено в пользу работодателя.

妖怪ウォッチ — Ёкай уотти. «Yōkai Watch» — это название 3DS игры компании Nintendo о хронометре, который позволяет видеть духов. После игры появились анимационные сериалы и прочие сопутствующие товары, так что этот культурный феномен ощущался весь год повсеместно.

Игрушечные хронометры «Ёкай вотч» можно увидеть на детях повсюду в Японии (© Jiji)

. «Легенда» — так назвали лыжника Касаи Нориаки, который в возрасте 41 года вошёл в японскую олимпийскую команду и стал самым старшим её членом. Несмотря на солидный для спортсмена возраст, он завоевал серебряную медаль, став вторым в соревнованиях по прыжкам с трамплина K-125, и бронзу в групповых соревнованиях. Эти Игры стали для него седьмыми, дебютировал он на Зимних играх в Альбертвилле в 1992 году. Он заявил, что собирается принять участие и в Играх 2018 и 2022 годов.