قامت دار النشر ”جي يو كوكومين شا“ بالإعلان عن عام ”الكلمات الأكثر شعبية لهذا العام“. وقد تقاسمت كلمتان الجائزة الكبرى لهذا العام Dame yo. dame dame ”لا لا مستحيل“ التي اشتهرت هذا العام بفضل العروض التلفزيونية للثنائي الكوميدي النسائي Nippon Erekiteru Rengo، وShudanteki Jieiken ”حق الدفاع الذاتي الجماعي“ والتي ظهرت للعام الثاني على التوالي في قائمة الكلمات والمصطلحات المرشحة. وتعد الجائزة المشتركة تراجعا عن العام الماضي، حيث احتلت أربعة كلمات المرتبة الأعلى في الترتيب.

وقد علقت لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء والمسؤولة أيضا عن تجميع قائمة طويلة من الكلمات المرشحة على الأسباب الكامنة وراء خياراتهم. وقد أشار رئيس جامعة Seigakuin إلى أنه ”لم يكن هناك الكثير من الكلمات المرشحة الرنانة التي تخطف القلوب كما رأينا في عام ٢٠١٣“، واصفاً عام ٢٠١٤ ”صارم، خانق، حيث استطاعت كلمات مكونة من عدة مقاطع كانجي مثل حق الدفاع الذاتي الجماعي أن تجد لنفسها مكاناً ضمن أكثر الكلمات انتشاراً على ألسنة المواطنين في اليابان“. قد كرر ياناي ميتشيهيكو مبتكر الحملة الإعلانية: ”لا يمكننا انكار أنه كان لدينا محصول صغير مقارنة بما حققناه عام ٢٠١٣، ولكن في النهاية، هذا يعني أننا نحتاج أن ننظر إلى عام ٢٠١٤ ونتأمله في هذا الإطار“

كما أشار الصحفي توريغوئي شونتارو في غضون ذلك فيما يتعلق بالكلمتين اللتين تقاسمتا الجائزة ”حق الدفاع الذاتي الجماعي هو مفهوم سيشكل مستقبل اليابان بشكل كبير....لكن في هذا العام، عندما يكون أغلبية من الشعب الياباني ضد سياسات ”آبينوميكس“ وتحركات إدارة آبي لتمرير قانون حماية أسرار الدولة، إعادة تفسير الدستور للسماح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، إعادة تشغيل المفاعلات النووية، ونقل قاعدة فوتينما الأمريكية إلى منطقة هينوكو في محافظة أوكيناوا، ماذا يمكن أن يقول الناخبون غير "لا لا مستحيل“؟.

الفائزون

ダメよ～ダメダメ ــ Dame yo. Dame dame : لا لا مستحيل ـــ لقد اشتهرت هذه العبارة بفضل الثنائي الكوميدي النسائي Nippon Erekiteru Rengo. وقد صنعتا هاتان الكوميديتان اسميهما في عالم الكوميديا بتقديم استعراضات يرتديان فيها ملابس زاهية مزخرفة، وقد استخدمت ”هاشيموتو كويوكي“ التي تضع المساحيق التجميلية بشكل كبير أحيانا لصد التطور العاطفي لشريكتها ”ناكانو سوكو“، والتي تتنكر في هيئة رجل مسن.

الثنائي الكوميدي هاشيموتو كويوكي (اليسار) وناكانو سوكو (اليمين) فازتا بفضل عبارتهما الشهيرة. (الصورة من جيجي برس)

集団的自衛権 ــ Shūdanteki jieiken : حق الدفاع الذاتي الجماعي ـــ وقد تكرر أيضا من ضمن الكلمات المرشحة من قائمة العام الماضي، ويسمح حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان بالمشاركة في العمليات القتالية لدعم حلفائها في حالة تعرضهم للهجوم. إن التفسير التقليدي للمادة التاسعة من الدستور الياباني يضع حدودا لذلك، ولكن إعادة تفسير الدستور الذي قامت به حكومة آبي الثانية يمهد الطريق لتفسير جديد من شأنه السماح لليابان القيام بهذا الدور.

التفسير الجديد للدستور قد يعطي لقوات الدفاع الذاتي دوراً أكثر فعالية على المستوى الخارجي. (الصورة من جيجي برس)

الوصفاء

ありのままで ــ Ari no mama de : كما أنا ـــ وردت هذه العبارة في أغنية ”أطلقي سرك“، النسخة اليابانية من فيلم ”ملكة الثلج“ من انتاج استيديوهات والت ديزني والذي حقق شعبية هائلة على مستوى العالم، وهو يعد أكثر فيلم رسوم متحركة يحقق ربحا في التاريخ، وفاز بجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة. وقد قامت ”تاكاهاشي تشيكائي“ بترجمة كلمات الأغنية للغة اليابانية وقامت ”ماتسو تاكاكو“ بأداء الأغنية.

カープ女子 ــ Kāpu joshi : فتيات كارب ـــ هن الفتيات المشجعات لفريق هيروشيما للبيسبول. ويعد فريق هيروشيما بروفيشيونال بيسبول الفريق الوحيد في دوري بيسبول المحترفين الذي لا تمتلكه أية شركة، لهذا كان عليه أن يكون أكثر ابداعاً في عمليات التسويق والترويج حتى يستطيع البقاء من الناحية المالية. ويبدو أن هذه الطريقة من التواصل قد آتت أكلها في شكل أكثر وأكثر حماساً من الفتيات المشجعات - ليس فقط في السوق المحلية لهيروشيما، ولكن في طوكيو أيضاً.

壁ドン ــ Kabe don : الخبط على الجدار ـــ هو عادة ما تفعله عندما يشغل الجيران في المجمع السكني الذي تسكن به الموسيقى حتى وقت متأخر جدا في الليل. هناك معنى آخر لهذا المصطلح، هو ضربة لإيقاف رجل (عادة) يضع ذراعه على الجدار بجانب (عادة) إمرأة، من أجل إبقائها في مكانها بينما هو يتحدث إليها بكلام معسول. وهذا هو المجاز البصري الشائع في أعمال المانغا في السنوات الأخيرة.

危険ドラッグ ــ Kiken doraggu : المخدرات الخطرة ـــ أنواع من المخدرات القانونية التي يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت ومتاجر متخصصة في بيع التبغ والأعشاب العقاقير المخدرة القانونية وكل ما يختص بالمزاج بشكل عام. كان يطلق على مثل هذه المواد dappo doraggu ”المخدرات البديلة“ أو مخدرات الثغرة كونها لا تندرج تحت طائلة المواد المخدرة من الناحية القانونية ويمكنها التفاف على قوانين المخدرات اليابانية الصارمة، ولكن في محاولة للتأكيد على المخاطر التي يحملها استخدام هذه المواد الغير منظمة، وغير مفهومة، تم تغيير المصطلح الرسمي ليصبح ”الخطرة“ في يوليو/ تموز ٢٠١٤.

على الرغم من كونها قانونية من الناحية الفنية، فإن لهذه المواد آثارا ضارة مما يجعل من غير المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة طويلة

ごきげんよう ــ Gokigenyō : أتمنى لك كل خير ـــ قام المغني المخضرم والممثل الشهير ميوا أكيهيرو باستخدام تلك العبارة في نهاية كل حلقة من الدراما الصباحية التي بثتها إن.إتش.كي ”هاناكو وآن“. تستخدم العبارة كتحية رسمية تعبر الترحيب والوداع أيضا. وقد ظهرت العبارة في الدراما عن طريق ”آن“ التي استخدمتها على مدار الحلقات خاصة عندما بدأت برنامجها في الراديو حيث كانت تنهي البرنامج دائما بتلك العبارة.

マタハラ ــ Matahara : تحرش الأمومة ـــ أصبحت من الأخبار ضمن حملة أوسع لإعادة إحياء الاقتصاد الياباني من خلال تمكين السيدات. وقد أصبحت قضية قيام أرباب العمل بمعاقبة ومضايقة السيدات اللواتي يأخذن إجازة للولادة أو إجازة رعاية الأطفال، مثل تخطيها في الترقية أو الضغط عليها حتى تقدم استقالتها محل تدقيق. وأمرت المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول بإعادة المحاكمة في قضية تتعلق بإدعاءات تحرش الأمومة من قبل عامل مستشفى والذي سبق أن حكم فيه لصالح صاحب العمل.

妖怪ウォッチ ــ Yōkai Uocchi : يوكاي ووتش ـــ هي لعبة من نينتيدو ٣ دي إس عن قصة ساعة خاصة تستطيع معها رؤية الأرواح الخارقة أو الأشباح، وأصبحت يوكاي ووتش اللعبة المفضلة لدى الكثيرين في جميع أنحاء اليابان. وقد أصبحت أنيمي نظراً لشعبيتها الجارفة.

يوكاي ووتش مألوفة على معصم الأطفال في اليابان، وقريبا في العالم؟. (الصورة من جيجي برس)

レジェンド ــ Rejendo : الأسطورة ـــ هي كنية عن لاعب القفز التزلجي ”كاساي نوريأكي“ الذي يبلغ من العمر ٤١ عاما، وكان بذلك أكبر أعضاء الفريق الياباني الذي ذهب للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت بمدينة سوتشي الروسية في فبراير/ شباط من هذا العام. وقد استطاع كاساي رغم كبر سنه الفوز بالميدالية الفضية في منافسات القفز الفردي والميدالية البرونزية في منافسات الفرق في مشاركته السابعة منذ أول ظهور له في أولمبياد ألبيرفيل بفرنسا عام ١٩٩٢.

حفل توزيع الجوائز يميل إلى أن يكون نابضاً بالحيوية، ولم يكن عام ٢٠١٤ مختلفاً. وهنا بعض الصور لوقائع الحفل:

في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ١ ديسمبر/ كانون الأول، اجتمع ممثلون عن كل من الكلمات التي وصلت للتصفيات النهائية. ( لم ترسل إدارة آبي أي ممثل عنها لاستلام الجائزة المشتركة لمصطلح ”حق الدفاع الذاتي الجماعي“

من اليسار ”فتيات كارب" فوروتا تشيساكو، أوي تشيهوكو، وأمانو ميغومي أثناء استلامهن الجائزة عن كلمة ”فتيات كارب“

يامازاكي كينتو يستلم الجائزة عن كلمة ”الخبط على الجدار“. في الفيلم المأخوذ من مانغا ”العيش معا في الحب“ يقوم البطل باستخدام هذه الحركة بوضع ذراعه على الجدار ويتحدث إلى البطلة بكلام معسول

المغني المخضرم والممثل الشهير ميوا أكيهيرو قام باستخدام عبارة ”أتمنى لك كل خير“ في نهاية كل حلقة من الدراما الصباحية التي بثتها إن.إتش.كي ”هاناكو وآن"، والتي تركز حلقاتها على حياة ”موراؤكا هاناكو“ التي قامت بترجمة كتاب ”آن في المرتفعات الخضراء"

شخصيات يوكاي ووتش الشهيرة ”جيبانيان“ على اليمين، و”كوماسان" على اليسار

الأساطير: قاذف البيسبول لفريق تشونيتشي دراغون ياماموتو ماسا، يسار، أصبح أكبر لاعب يسجل الفوز في الدوري الياباني للبيسبول للمحترفين، عندما فاز بمباراة في سبتمبر/ أيلول وكان عمره وقتها ٤٩ عاما. كما أن لاعب الغولف المحترف أوكي إيساو، البالغ من العمر ٧٢ عاما قد لعب الغولف لما يزيد عن الـ ٥٠ عاما. ولا يزال نشطا في الجولة العليا. لم يتمكن المتزحلق كاساي نوريأكي من حضور الحفل لكنه وصل إلى لقب الأسطورة بعد أن حطم الرقم القياسي الشخصي له كأكبر لاعب للقفز التزلجي من خلال مشاركته بنهائيات كأس العالم في فنلندا في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني

الثنائي الكوميدي النسائي Nippon Erekiteru Rengo الذي فاز بالمركز الأول بعد أن حققت ”لا لا مستحيل“ شعبية جارفة

ميوا أكيهيرو والكوميديانة هاشيموتو كويوكي يتشاركان الابتسام قبل التقاط صورة جماعية تضم الفائزين بجوائز هذا العام

ناكانو سوكو عضوة Nippon Erekiteru Rengo تلاكم شخصية يوكاي ووتش جيبانيان بعد التقاط الصورة الجماعية

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤، تم إضافة صور الحفل في ٣ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤)