Una breve muestra de las golosinas esenciales de los konbini de Japón.

Las tiendas de 24 horas de Japón están repletas de golosinas para calmar el hambre y ayudar a pasar el día. ¿Por dónde empezar? En este artículo les presentamos cinco de las golosinas más conocidas, dulces o saladas, que están hoy entre los sabores más populares del país.

Pocky

Quizás el snack más famoso de Japón, Pocky, toma su nombre del sonido pokkin que hacen los palitos de galleta cubiertos de chocolate al partirse. Tanto ellos como su hermana de golosina salada Pretz tienen incluso un día dedicado el 11 de noviembre; los unos que se alinean en la fecha (11/11) se parecen a los sabrosos palitos.

Black Thunder

Rebosante de chocolate, galletas y personalidad, Black Thunder es una de las golosinas más baratas del konbini, a 35 yenes la tableta. La marca, que nunca se toma demasiado en serio a sí misma, enfatiza su posición cada día de San Valentín en el extremo inferior y popular del mercado, mientras que los chocolates de alta gama se disputan el protagonismo.

Jagarico

Jagarico son palitos de patata extracrujientes que vienen en un vaso con tapa. Su mascota, una jirafa, es muy famosa. Con forma de patatas a la francesa, pero crujientes como las patatas fritas, estos bocados ligeros han sido un éxito desde su lanzamiento en la década de 1990.

Garigari-kun

El distintivo personaje de enorme boca en el envoltorio ayuda a que estos polos destaquen en el congelador. El sabor más común es el de soda, pero la marca se ha forjado un nombre gracias a sus experimentos a veces excéntricos (tuvo éxito con los polos de maíz en 2012, pero fracasó con los espaguetis al estilo napolitan dos años después) y existen muchas variedades diferentes.

Kaki no Tane

Fragmentos de galleta de arroz senbei aderezados con salsa de soja y guindilla se combinan con cacahuetes en esta popular golosina, que toma su nombre del parecido de los primeros con las semillas (tane) de caqui (kaki). Una encuesta online realizada en 2019 llevó al fabricante Kameda Seika a aumentar la proporción de galletas de arroz sobre la de cacahuetes de 60:40 a 70:30.

(Traducido al español del original en inglés.)