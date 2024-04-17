Краткий обзор основных японских закусок из комбини.

В японских магазинах есть множество разнообразных закусок-снэков, которые помогут утолить голод и помочь пережить день. С чего начать? Здесь мы представляем пять самых известных снэков, которые ассоциируются с Японией.

Покки (Pocky)

Это, наверное, самый популярный снэк в Японии. Pocky получили своё название от звука поккин, который они издают, когда ломаются покрытые шоколадом бисквитные палочки. У них, а также похожих снеков Pretz, даже есть особый день – 11 ноября (11-11). Выстроившиеся в ряд единицы напоминают вкусные палочки Pocky или другие похожие снэки.

«Чёрный гром» (Black Thunder)

«Чёрный гром», Black Thunder, наполненный шоколадом и печеньем, также является одним из самых дешёвых снэков в комбини по цене 35 йен за упаковку. Даже в день святого Валентина он остаётся незаметным на нижних полках, тогда как прочие бренды стараются выделиться.

«Дзягарико» (Jagarico)

Обратите внимание на очень хрустящие картофельные палочки «Дзягарико», которые выстраивают рядами в чашках с отрывными крышками на полках магазина и которые помечены фигурой жирафа. Эта лёгкая закуска, по форме напоминающая картофель фри, но со вкусом картофельных чипсов, стала бестселлером с момента их выпуска в 1990-х годах.

«Гаригари-кун» (Garigari-kun)

Гаригари-кун с открытым ртом на упаковке выделяет это фруктовое мороженое в вашей морозильной камере. Содовая – самый популярный вкус, но бренд заработал себе имя благодаря порой эксцентричным экспериментам: в 2012 году он удивил людей кукурузным фруктовым мороженым, но два года спустя провалился с неаполитанскими спагетти, и есть много разных других сортов.

«Каки-но танэ» (Kaki no Tane)

В этой популярной закуске, получившей своё название из-за сходства с семенами (танэ) хурмы (каки), рисовые крекеры сэмбэй, приправленные соевым соусом и острым перцем, сочетаются с арахисом. Онлайн-опрос 2019 года вдохновил производителя «Камэда сэйкa» увеличить соотношение рисовых крекеров и арахиса с 60:40 до 70:30.

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