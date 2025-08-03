Стоимость продукции рыболовства Японии в йенах в 2023 году выросла на 5%, тогда как объём сократился на 2%. Вылов тихоокеанской сайры, японского кальмара и лосося за последнее десятилетие резко сократился.

Согласно «Белой книге по рыболовству» Японии за 2024 финансовый год, в 2023 году объём производства продукции рыболовной и аквакультурной промышленности Японии составил 1,7 трлн йен, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом. Резкий рост цен на рыбную муку привёл к росту стоимости сардин до самого высокого уровня за последние 20 лет.

Стоимость продуктов морского рыболовства составила 953,4 млрд йен, увеличившись на 4%, в то время как стоимость производства морской аквакультуры выросла на 10%, до 595,6 млрд йен, чему способствовал рост цен на водоросли нори. В то же время совокупная стоимость продуктов рыболовства и аквакультуры во внутренних водоёмах снизилась на 3%, до 136,3 млрд йен. Общий объём производства сократился на 2%, до 3,8 млн тонн, что составляет около 30% от пикового значения в 12,8 млн тонн в 1984 году.

На аквакультуру пришлось 23% от общего объема (880 000 тонн), но 43% от стоимости (716,9 млрд йен).

Уровень самообеспеченности Японии съедобными морепродуктами в 2023 финансовом году составил приблизительно 54%, снизившись на два процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель демонстрирует длительную тенденцию к снижению с момента достижения пика в 113% в 1964 финансовом году. Годовое потребление морепродуктов на душу населения оценивается в 21,4 кг, снизившись на 0,1 кг. Этот показатель достиг пика в 2001 году и составил 40,2 кг; с тех пор потребители неуклонно сокращают потребление рыбы и сопутствующих продуктов.

Значительное снижение стоимости экспорта

Объём импорта морепродуктов в Японию в 2024 году остался неизменным и составил 2,2 млн тонн, а стоимость выросла на 2,2%, до 2,1 трлн йен. Ведущими поставщиками импорта в Японию были Китай, Чили и США, а тремя основными видами продукции стали лосось и форель, креветки и бонито и тунец.

Объем экспорта морепродуктов из Японии в 2024 году сократился на 5,5% до 450 000 тонн, а стоимость экспорта снизилась на 7,5% до 360,9 млрд йен. Китай сохраняет запрет на импорт японских морепродуктов с момента первого сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в 2023 году (и, наконец, частично снял его в конце июня этого года). Основными направлениями экспорта были Гонконг, США и Тайвань, а основными товарами – моллюски гребешки, бури (желтохвост) и жемчуг.

В Белой книге 2024 года был представлен специальный раздел о влиянии изменения климата, такого как повышение температуры моря и изменение течений, на рыболовную отрасль. В нём сообщается, что совокупный вылов тихоокеанской сайры, сурумэ-ика (японского кальмара) и лосося резко сократился примерно на 80% – с 548 000 тонн в 2014 году до 107 000 тонн в 2023 году.

Источники данных

Белая книга по рыболовству Японии 2024 года (на японском языке) от Министерства сельского, лесного и рыболовного хозяйства

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме