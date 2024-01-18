El 12 de enero se inauguró en Sunshine City, en Ikebukuro (Tokio), la “Exposición del 30 aniversario de Detective Conan”, que durará hasta el 25 de febrero. Meitantei Konan (Detective Conan), publicado por entregas en la revista Weekly Shōnen Sunday de la editorial Shōgakukan desde 1994, es un manga de misterio donde el detective Edogawa Conan, cuyo cuerpo una organización misteriosa ha transformado en el de un alumno de primaria, resuelve casos difíciles. La obra, de 104 volúmenes, ha vendido 270 millones de ejemplares en todo el mundo y su popular anime se ha emitido en 40 países. Esta exposición permite a los visitantes sumergirse en el mundo de Conan a través de elaboradas reproducciones de dibujos y maquetas originales.

La zona de exposición está organizada en seis secciones centradas en los atractivos de la obra, como la resolución de los misterios, las historias de amor y los criminales singulares. Desde los escenarios iniciales de los personajes principales hasta una película especial que repasa los 30 años de la serie, hay una gran cantidad de valioso material que solo se puede ver aquí. La exposición comienza en Tokio y viaja a Fukuoka, Sapporo, Sendai, Osaka, Hiroshima, Yokohama y Nagoya.

En la exposición se exhibe una colección de frases famosas que aparecieron en la obra, tales como: “Un detective que persigue al asesino con sus deducciones y luego deja que se suicide... no es mejor que un asesino”.

Rincón dedicado a los elementos misteriosos de la serie: códigos secretos, mensajes que dejan los moribundos...

En la serie también destacan los elementos románticos, y el autor original, Aoyama Gōshō, comentó que desde el principio había pretendido que la serie fuera una “comedia romántica de asesinatos”.

También se presentan curiosidades para los fans, como el número de personas a las que la heroína Mōri Ran ha noqueado con su técnica favorita de kárate.

Exposición de las armas homicidas (reproducciones) utilizadas en algunos casos de asesinato.

Una zona especial sobre el rival de Conan, Kaitō Kiddo, también conocido como “Kid, el ladrón fantasma”. Conan y Ozaki Lisa, locutora de TV Nippon, la presentaron al público en el preestreno.

Destacan las ilustraciones con mensajes manuscritos de Takahashi Rumiko, Oda Eiichirō, Chiba Tetsuya y otros ilustres autores de manga.

©Aoyama Gōshō /Shōgakukan.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Reportaje, artículo y fotografías de la redacción de nippon.com.)