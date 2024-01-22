في قلب حي إيكيبوكورو النابض بالحياة في طوكيو، يُفتح الستار على عالم مليء بالألغاز والتشويق، حيث يأخذنا معرض خاص في رحلة داخل مغامرات ”المحقق كونان“ الشهيرة. من الأدلة الغامضة إلى لحظات كشف الجريمة المثيرة، يُسلّط المعرض الضوء على أبرز المحطات في السلسلة التي أسرت قلوب الملايين حول العالم، ليمنح الزوار فرصة فريدة للدخول إلى عقل المحقق الصغير ذي الذكاء الخارق.

تُقام فعالية خاصة احتفالية بالذكرى الثلاثين لسلسلة المحقق كونان (المعروفة أيضًا باسم قضية مغلقة) في سانشاين سيتي في حي إيكيبوكورو بطوكيو. بدأت السلسلة الشهيرة، التي تتضمن المحقق إيدوغاوا كونان، الذي يحل الألغاز الصعبة وهو عالق في جسد تلميذ في المرحلة الابتدائية، في الظهور لأول مرة في عام 1994. حققت السلسلة نجاحًا هائلًا على مدى السنوات، حيث تم بيع 270 مليون نسخة من القصص المصورة على مستوى العالم، وتم بث الأنيمي في 40 دولة حول العالم.

يتضمن المعرض نسخًا من الرسومات والنماذج الأصلية التفصيلية، مما يسمح للزوار بالانغماس في عالم كونان. يعد المعرض فرصة فريدة للمعجبين لاستكشاف والاستمتاع بالأعمال الفنية والشخصيات التي أحبوها طوال هذه الفترة الطويلة. تم افتتاح المعرض في 12 يناير / كانون الثاني وسيستمر حتى 25 فبراير/ شباط.

المعرض ليس مجرد فرصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسلسلة، بل يعتبر فرصة فريدة لعشاق المحقق كونان لاستعراض الرسومات الأصلية والتمتع بتفاصيل النماذج. يعكس هذا الحدث النجاح الهائل للسلسلة وشعبيتها العالمية.

يتكون المعرض من 6 أقسام مركزة حول مواضيع مثل حل الألغاز والرومانسية والجناة الفريدين. يقدم المعرض نظرة فريدة إلى الشخصيات الرئيسية في أيامهم الأولى، بالإضافة إلى لقطات فيديو خاصة تغطي ثلاثة عقود من تاريخ السلسلة. تحتوي هذه الأقسام المختلفة على مواد جاذبة ومثيرة للاهتمام للمعجبين، والتي قد لا تكون متاحة في أي مكان أخر.

بعد فعاليات طوكيو، سينتقل المعرض إلى عدة مدن في اليابان، بما في ذلك فوكوؤكا، سابورو، سنداي، أوساكا، هيروشيما، يوكوهاما، وناغويا. يُعتبر المعرض فرصة فريدة لمحبي المحقق كونان للاحتفال بالذكرى الثلاثين واستكشاف جوانب جديدة من السلسلة التي أحبوها على مدى السنوات.

مجموعة من العبارات الشهيرة التي تظهر في السلسلة.

منطقة مخصصة للألغاز مثل الرموز والرسائل الغامضة.

كان متبتكر السلسلة أوياما غوشو يخطط أصلاً لأن تكون السلسلة ”كوميديا رومانسية جريمة قتل“ وتضع هذه المنطقة الضوء على عنصر الحب.

الحقائق الثقافية المعروضة للمعجبين تتضمن عدد الأشخاص الذين أسقطتهم البطلة موري ران باستخدام حركتها الخاصة في الكاراتيه.

نماذج للأسلحة المستخدمة في حالات جرائم القتل.

منطقة مخصصة لمنافس كونان، اللص الساحر كايتو كيد في سلسلة محقق كونان.

رسوم توضيحية مع رسائل مكتوبة يدويًا من قبل مبدعي المانغا الرئيسيين مثل تاكاهاشي روميكو، وأودا إيتشيرو، وشيبا تيتسويا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية،الترجمة من الإنكليزية، الصور والمجتوى © Nippon. com،الصور© غوشو آوياما/شوغاكوكان)