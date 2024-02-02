Une exposition célébrant cette année le trentième anniversaire du manga Détective Conan se tient au sein du bâtiment Sunshine City du quartier d’Ikebukuro, à Tokyo. L’événement sera également organisé dans d’autres parties du pays tout au long de l’année 2024.
Le manga Détective Conan, créé par Aoyama Gôshô en 1994, en est déjà à son 104e tome (édité en français chez Kana). Il met en scène un lycéen féru d’enquêtes policières qui se retrouve malgré lui dans le corps d’un enfant. Au fil des chapitres, il tentera de débusquer les responsables de sa situation (les « hommes en noir ») tout en résolvant des mystères en compagnie de ses amis.
Cette œuvre est aujourd’hui devenu un succès planétaire (plus de 270 millions d’exemplaires vendus !), notamment en France et en Italie, et son adaptation en anime est diffusée dans une quarantaine de pays.
L’exposition en question, qui se tient jusqu’au 25 février, présente des reproductions des dessins originaux et se divise en six espaces, dont les enquêtes, les histoires d’amour et les criminels les plus originaux.
Après la capitale, l’événement se déportera à Fukuoka, Sapporo, Sendai, Osaka, Hiroshima, Yokohama et Nagoya tout au long de l’année. (Voir le programme ici)
(© Gosho Aoyama/Shôgakukan)
(Reportage et photos de Nippon.com)