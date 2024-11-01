Llega a Tokio una exposición que combina la artesanía tradicional japonesa con las entrañables criaturas de la franquicia Pokémon. Los visitantes podrán ver originales versiones de sus personajes favoritos en esta exposición que se celebra en Azabudai Hills hasta febrero de 2025.
La exposición Pokémon x Kōgeiten– Bi to waza no daihakken (Pokémon y artesanía – un gran descubrimiento de belleza y artesanía), que ha visitado Los Ángeles y varios lugares de Japón durante dos años, con una gran acogida, llega a Tokio en noviembre de 2024. Los singulares personajes se transforman en cerámica, orfebrería, kimonos y otros objetos por medio de técnicas y materiales artesanales. La exposición reúne unas 80 obras de 20 artistas, desde jóvenes promesas hasta tesoros nacionales vivientes.
Además, el recinto de Tokio contará con una cafetería colaborativa por primera vez. El visitante podrá disfrutar de un menú especial decorado con muchos personajes, y podrá asimismo adquirir como recuerdo un salvamanteles con fotos de las exposiciones.
La exposición abre sus puertas en Azabudai Hills Gallery (Minato-ku, Tokio) entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025. Posteriormente se convertirá en exposición itinerante y viajará por las prefecturas de Aichi, Aomori y Nagasaki hasta noviembre de 2025.
Para más detalles visite la página web oficial (en japonés e inglés).
Texto e imágenes del comité editorial de nippon.com.
© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Kuwata Takuro, Tile (Baldosas), Cup (Tazas); instalación de recipientes con grabados de Pikachu.)