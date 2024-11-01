Llega a Tokio una exposición que combina la artesanía tradicional japonesa con las entrañables criaturas de la franquicia Pokémon. Los visitantes podrán ver originales versiones de sus personajes favoritos en esta exposición que se celebra en Azabudai Hills hasta febrero de 2025.

La exposición Pokémon x Kōgeiten– Bi to waza no daihakken (Pokémon y artesanía – un gran descubrimiento de belleza y artesanía), que ha visitado Los Ángeles y varios lugares de Japón durante dos años, con una gran acogida, llega a Tokio en noviembre de 2024. Los singulares personajes se transforman en cerámica, orfebrería, kimonos y otros objetos por medio de técnicas y materiales artesanales. La exposición reúne unas 80 obras de 20 artistas, desde jóvenes promesas hasta tesoros nacionales vivientes.

Katsura Morihito, Obidome Burakkī ‘ikaku’ (Umbreon con hebillas, “la amenaza”) – Katsura es un tesoro nacional viviente del cincelado en metal, con más de 50 años de experiencia, que aborda el tema, nuevo para él, de los Pokémon.

Imai Sadamasa, Fushigibana (Venusaur) – una “figura realista” de manos de un ceramista especializado en la vida marina.

Yoshida Taiichirō, (de izquierda a derecha) Showers (Vaporeon), Eievui (Eevee), Thunders (Jolteon), Booster (Flareon) – cada figura contiene entre un millar y 10.000 piezas metálicas.

Tsuboshima Yūki, Kahen kanamono Kokogara / Armorga (Metalistería variable Rookidee / Corviknight) - metalistería transformable que expresa la evolución de los Pokémon.

Shiroma Eiichi, Ryūkyū bingata kimono ‘shima tsunagi’ (Kimono estilo bingata de Ryūkyū, “tsunagi de la isla”) - con teñidos tradicionales de Okinawa.

Sudō Reiko, Pikachu no mori (El bosque de Pikachu) - espacio dorado rodeado de 900 hebras de encaje de aguja. Cada encaje lleva entrelazado a Pikachu con diversas plantas.

Además, el recinto de Tokio contará con una cafetería colaborativa por primera vez. El visitante podrá disfrutar de un menú especial decorado con muchos personajes, y podrá asimismo adquirir como recuerdo un salvamanteles con fotos de las exposiciones.

Croque monsieur especial (primer plano) con queso, con el logotipo de la exposición, y otros platos.

La exposición abre sus puertas en Azabudai Hills Gallery (Minato-ku, Tokio) entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025. Posteriormente se convertirá en exposición itinerante y viajará por las prefecturas de Aichi, Aomori y Nagasaki hasta noviembre de 2025.

Para más detalles visite la página web oficial (en japonés e inglés).

Texto e imágenes del comité editorial de nippon.com.

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(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Kuwata Takuro, Tile (Baldosas), Cup (Tazas); instalación de recipientes con grabados de Pikachu.)