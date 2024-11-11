Художественная выставка, объединяющая японские традиционные ремёсла с любимыми персонажами франшизы Покемон, наконец-то добралась до Токио. На этой выставке, проходящей в Azabudai Hills до начала февраля 2025 года, посетители могут увидеть монстров в совершенно новом облике.

Выставка традиционных ремёсел «Покемон × Когэй: Открытия красоты и мастерства» путешествовала по разным частям страны и за рубежом, включая Лос-Анджелес (США), в течение двух лет, получая восторженные отзывы. С 1 ноября выставка наконец открылась в столице Японии, в новом комплексе Azabudai Hills. Харизматичные персонажи предстают в совершенно новом облике, воплощённые в керамике, металле, кимоно и других традиционных ремёслах.

Выставка объединяет около 80 работ, созданных 20 мастерами, среди которых как молодые восходящие звёзды ремесленного искусства, так и признанные живые национальные сокровища.

Кацура Морихиро создал «Устрашающий» – застёжку для пояса оби в форме Блэки (Umbreon). Будучи живым национальным сокровищем с более чем полувековым опытом работы по металлу, Кацура впервые обратился к неизведанному миру Покемонов с этим произведением (© Nippon.com)

«Венузавр» Имаи Садамасы – «реалистичная фигура», созданная художником-керамистом, который обычно специализируется на морской тематике в своих работах (© Nippon.com)

Мастер по металлу Ёсида Тайитиро представил композицию из Вапореона, Иви, Джолтеона и Флареона. Каждая работа состоит из нескольких тысяч до более чем 10 000 искусно соединённых металлических деталей (© Nippon.com)

«Трансформируемое украшение Рукиди/Корвинайт» Цубосима Юки представляет собой сложную металлическую работу, отражающую концепцию «эволюции» Покемонов через возможность трансформации (© Nippon.com)

Кимоно «От острова к острову» дизайнера Сирома Эйити использует традиционные техники окрашивания Рюкю для создания красочных узоров на ткани (© Nippon.com)

Судо Рэйко в инсталляции «Приключения Пикачу в лесу» создаёт золотистое пространство, окружённое 900 игольчатыми кружевными подвесками, на каждой из которых изображены Пикачу и растения (© Nippon.com)

В токийской галерее также впервые появилось тематическое кафе с особым меню. Посетители могут не только насладиться блюдами с изображениями персонажей, но и забрать домой в качестве сувенира подставки под тарелки с фотографиями экспонатов.

В меню кафе представлен фирменный крок-месье с нанесённым изображением Покемонов на сыре, который прекрасно сочетается с разнообразными оригинальными десертами (© Nippon.com)

Выставка проходит в галерее Azabudai Hills (район Минато) с 1 ноября по 2 февраля 2025 года, затем планируются поездки в префектуры Аити, Аомори и Нагасаки до ноября того же года. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте.

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Фотография к заголовку: инсталляция Кувата Такуро – композиция из плиток и чашек с изображением Пикачу (© Nippon.com)