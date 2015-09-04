El primer ministro Abe Shinzō conmemora el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial con una declaración, es reactivada la primera central nuclear desde el cierre total de hace dos años, y tiene lugar una de las mayores manifestaciones en mucho tiempo contra la nueva ley de seguridad del Gobierno frente al edificio de la Dieta en Tokio. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas en Japón en el mes de agosto de 2015.

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La Agencia de la Casa Imperial hace pública la grabación original del discurso del Emperador Shōwa anunciando la rendición de Japón, transmitida en la radio por primera vez el 15 de agosto de 1945. La calidad del sonido es superior a la grabación hecha pública previamente por las fuerzas de ocupación estadounidenses.

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Toyota registra unos beneficios de sus operaciones de 756.000 millones de yenes (un aumento del 9,1 %) y netos de 646.300 millones (un 10 % más) en el período de abril-junio. Ambos son récords trimestrales de la empresa de automoción.

El secretario general del gabinete Suga Yoshihide anuncia que los trabajos relacionados con la reubicación de la base aérea del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Futenma de Ginowan a Henoko serán suspendidos durante un mes desde el 10 de agosto para llevar a cabo negociaciones con los representantes de la prefectura de Okinawa que se oponen a estos planes.

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Asistentes rezan frente al cenotafio en la Ceremonia Memorial de la Paz de Hiroshima, en el Parque Memorial de la Paz el 6 de agosto de 2015. (© Jiji)

La Ceremonia Memorial de la Paz de Hiroshima se celebra en el Parque Memorial de la Paz para conmemorar el 70 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica en el mundo sobre esa ciudad. Alrededor de 55.000 supervivientes y sus familiares asisten junto al primer ministro Abe Shinzō, la subsecretaria estadounidense de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado Rose Gottemoeller, y representantes de más de 100 países. A la Ceremonia Memorial de la Paz de Nagasaki celebrada el 9 de agosto asisten representantes de 75 países.

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La Cámara de Representantes aprueba una legislación para reformar el sistema de justicia criminal por la que se introduce la grabación obligatoria de los interrogatorios y las negociaciones entre el fiscal y la defensa. Se espera que se convierta en ley después de su discusión en la Cámara alta. La grabación de los interrogatorios solo será requerida para los crímenes más serios y para investigaciones especiales llevadas a cabo solo por la acusación, es decir, un 3 % o 4 % de todos los interrogatorios.

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La Compañía Eléctrica de Kyūshū reactiva el reactor número 1 en la central nuclear Sendai. Es la primera central reactivada de Japón bajo las nuevas directrices de seguridad que se establecieron después del desastre de Fukushima Daiichi en marzo de 2011. Todas las centrales nucleares de Japón han estado inactivas desde hace alrededor de dos años, después de que la central nuclear de Ōi fuese desactivada en septiembre de 2013.

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Una ceremonia celebrada en el pueblo de Ueno, en la prefectura de Gunma, conmemora el 30 aniversario del accidente del avión de Japan Airlines en el que perdieron la vida 520 pasajeros. Se trata del peor desastre de la aviación japonesa en la historia. Daños en un mamparo de presión hicieron que la aeronave perdiese el control durante un vuelo entre Haneda y Osaka antes de estrellarse en un pico al sur del monte Osutaka en dicho pueblo. Sólo sobrevivieron cuatro personas.

Un helicóptero H-60 del ejército de los Estados Unidos se estrella cuando intentaba aterrizar en un buque durante un entrenamiento en la isla de Ikeijima en la prefectura de Okinawa. Seis personas resultan heridas y son llevadas al hospital de la armada estadounidense.

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El primer ministro Abe Shinzō pronuncia un discurso para conmemorar el septuagésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración afirma que “Japón ha expresado en repetidas ocasiones sus sentimientos de profundo arrepentimiento y sus sinceras disculpas por sus actos durante la Guerra”, y que “esta postura, manifestada por anteriores Gobiernos, se mantendrá inamovible en el futuro”. Su declaración utiliza asimismo las palabras clave “agresión” y “dominio colonial”.

Olivier Debie presenta una demanda en Bélgica para tratar de que el Comité Olímpico Internacional detenga el uso del logo oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por sospechas de plagio de su diseño del logo para el Théâtre de Liège. Sano Kenjirō, el diseñador del logo de Tokio 2020, rechaza las acusaciones de plagio, y el COI afirma que no existe ningún problema.

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En una ceremonia en Tokio para conmemorar a los fallecidos en la Guerra, el Emperador Akihito declara que: “Reflejándonos en el pasado y con los sentimientos de profundo arrepentimiento en nuestra mente por la última guerra, espero de todo corazón que las calamidades de la guerra nunca vuelvan a repetirse”. Es la primera vez que las palabras “profundo arrepentimiento” han sido utilizadas en esta ceremonia anual.

Debido al aumento en la actividad sísmica, la Agencia Meteorológica de Japón aumenta el nivel de la alerta a cuatro en su escala de cinco en el volcán Sakurajima en la prefectura de Kagoshima, señalando la “preparación para evacuar”.

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La oficina del Gabinete anuncia que la economía de Japón se hundió un 1,6 % en el segundo trimestre de 2015, el primer periodo de crecimiento negativo en los últimos tres trimestres. Esto fue provocado por la caída de las exportaciones y el estancamiento del gasto de los consumidores.

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La aeronave no tripulada y bautizada como Kōnotori, que transporta suministros a la Estación Espacial Internacional, parte del Centro Espacial Tanegashima en la prefectura de Kagoshima. El 24 de agosto alcanza la EEI, donde es capturada por el astronauta Yui Kimiya utilizando el brazo robótico de la estación.

El brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (en la parte inferior de la fotografía) captura la aeronave Kōnotori el 24 de agosto de 2015. Fotografía cortesía de NASA TV (vía Jiji).

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El instituto Sagami de la Universidad Tōkai vence al Sendai Ikuei 10-6 obteniendo la victoria en el campeonato de béisbol de institutos Kōshien de verano de 2015 por segunda vez, 45 años después de su primera victoria. Este año el torneo ha celebrado el primer centenario de su fundación en 1915.

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El primer ministro ruso Dmitry Medvedev viaja a las islas en litigio en los territorios del norte por tercera vez, realizando así su primera visita a la isla de Etorofu. El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio convoca al embajador ruso Evgeny Afanasiev al ministerio de Asuntos Exteriores para protestar por esta acción, que podría afectar a los planes para invitar al presidente Vladimir Putin a Japón para una cumbre antes de que finalice el año.

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El índice Nikkei cae hasta los 18.000 puntos después de un descenso mundial en el precio de las acciones motivado por el temor a una desaceleración de la economía china y del mundo. Las acciones en Japón continúan cayendo el 25 de agosto, y el Nikkei cierra con 17.806 enteros, su nivel más bajo en seis meses.

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El alcalde de Osaka Hashimoto Tōru y el gobernador de Osaka Matsui Ichirō anuncian que abandonan el Partido de la Innovación de Japón, dimitiendo de sus puestos como consejeros. Toman esta decisión en base a su desacuerdo con el líder del partido, Matsuno Yorihisa, cuya oposición al Gobierno de Abe cada vez es mayor. Después de que Hashimoto anunciase el 29 de agosto que formará un nuevo partido, surge una inevitable escisión en el PIJ.

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Una manifestación multitudinaria tiene lugar en Nagatachō, Tokio, en protesta contra la legislación en materia de seguridad que permitirá a Japón ejercer el derecho a la autodefensa colectiva. Decenas de miles de participantes llenan las calles alrededor de la Dieta en la mayor manifestación que se ha producido contra dicha legislación. Protestas similares tienen lugar en más de 300 puntos de todo el país.