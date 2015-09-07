廣島和長崎遭原子彈轟炸70週年、川內核電廠重新啟動、安倍首相發表戰後70週年談話……，請看2015年8月日本要聞回顧。

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在戰後70週年的「終戰日」前夕，宮內廳（掌管天皇、皇室及皇宮事務的機構——譯註）首次公開了錄有昭和天皇裕仁宣讀終戰詔書——「玉音放送」的原版唱片。此「玉音放送」是為了告知國民日本接受投降而於1945年8月14日錄音，並於15日正午正式對外廣播的。以往人們聽到的音聲，音源是盟軍最高司令官總司令部（GHQ）由原版唱片複製而來，保存原版唱片的就是宮內廳。

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豐田汽車公司公布了2015財年第一季度（4～6月）合併會計報表（美國公認會計原則）。營業利潤7,560億日圓，同比增幅9.11％，純利潤6,463億日圓，同比成長10％，均創歷史季度最高水準。

圍繞駐日美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）遷往名護市邊野古地區問題，菅義偉官房長官宣布，從8月10日至9月9日的約1個月時間裏，暫停相關搬遷工程的作業。政府將推遲原定夏季之後開始進行的填海造地工程，推進與反對遷移的沖繩縣方面的對話。

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時值原子彈空襲70週年，和平紀念活動在廣島市的平和紀念公園舉行。約55,000名國內原子彈轟炸受害者及其後人等參加了紀念大會，首相安倍晉三、美國駐日大使卡羅琳・甘迺迪、美國國務院副國務卿高特梅拉（Rose Gottemoeller）以及英國、法國、俄國等國大使也出席了大會，參加國家逾百，為以往最多。9日在另一座遭原子彈空襲的城市長崎也舉辦了和平祈願儀式，有來自75個國家和地區以及歐盟（EU）的代表出席，為史上最多。

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刑事司法改革相關法案在眾議院全體會議上獲得通過，其核心內容是規定警方和檢方有義務對調查審訊進行錄音錄影（即可視化）、引進認罪協商等司法制度。該法案經參議院審議後有望在本屆國會上得以成立。有義務審訊可視化的對象為殺人等審判員（從選民中隨機選出，與法官共同進行審判——譯註）參與的重大案件，以及檢方獨自負責搜查的案件，占所有案件的3～4％。認罪協商主要以毒品、槍支案件及貪污瀆職等經濟犯罪案件為對象。

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川內核電廠一號機組（鹿兒島縣薩摩川內市）重新啟動。這是鑑於福島第一核電廠事故，2013年7月原子能規制委員會實施了新的監管標準後首個重啟的核電廠。自2013年9月福井縣的大飯核電廠停運以來，時隔1年零11個月，日本結束了「零核電」的狀態。

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1985年日本航空123號航班墜毀，機上520人遇難，釀成國內航空史上的最大空難事件。在墜機地群馬縣上野村舉行了30週年追悼祭奠儀式。從東京羽田機場出發飛往大阪伊丹機場的這架客機，因壓力壁面板破裂導致操縱失靈，墜毀在該村的御巢鷹尾根山區。只有4名女性生還。

在沖繩縣Uruma市的伊計島近岸海域實施訓練的美國陸軍直升機H60著艦失敗，墜落在美艦甲板上。機組人員17人中6人受傷，被送往位於沖繩主島的美國海軍醫院接受治療。

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安倍首相發表戰後70週年談話，稱「我國對在那場戰爭中的行為對此表示深刻的反省和由衷的歉意」，並明確表示「這些歷代內閣的立場今後也將是堅定不移的。」此外他也言及了「侵略」和「殖民統治」。

設計師黛比（Olivier Debie）就2020年東京奧運會徽「酷似」自己設計的比利時列日劇場標誌問題，以剽竊向法院提出控訴，要求國際奧委會（IOC）中止使用此會徽。這個官方會徽的設計者佐野研二郎否認了抄襲，IOC也表示沒有問題。

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在日本武道館（東京都千代田區），天皇陛下、皇后陛下以及首相安倍、死難者家屬等約7,000人參加了由政府主辦的「全國戰歿者追悼儀式」，追悼約310萬戰歿者。天皇陛下在致辭中說，「懷著對先前大戰的深刻反省，期望今後戰爭慘禍不再重演。」這是天皇陛下在每年的該追悼儀式致辭中，首次使用「深刻反省」這一表現。

鹿兒島縣櫻島的火山型地震頻發，由5級組成的警報系統「火山噴發預警級別」中，氣象廳首次將火山噴發等級從3級「入山限制」提高至4級「避難準備」。

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內閣府發布4～6月的國內生產毛額（GDP）速報值，按年率換算下降1.6%，時隔3個季度再次陷入負成長。出口放緩和個人消費低迷導致了成長率的下降。

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向國際太空站（ISS）運送物資的無人貨運飛船「鸛」5號機搭載的H2B5號火箭，從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空。「鸛」5號於24日到達國際太空站，正在那裏工作的太空人油井龜美也操作機械臂抓取了飛船。

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今年迎來了全國高中棒球聯賽舉辦100週年。在決賽中，神奈川縣的東海大學附屬相模高中以10比6擊敗宮城縣的仙台育英高中，時隔45年第2次贏得冠軍。

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俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）訪問北方領土（俄羅斯名：南千島群島——譯註）的擇捉島。岸田文雄外相在外務省召見俄羅斯駐日大使阿法納西耶夫（Evgeny Afanasiev），向俄羅斯政府提出了強烈抗議。此次已是梅德韋傑夫總理第3次訪問北方領土，登上擇捉島則是首次。這一舉動有可能對安倍首相推進的普丁總統年內訪日產生影響。

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中國經濟減速等因素助燃了人們對世界經濟前景的擔憂，導致全球股市全線大跌。東京股市的日經平均股價遽降到18,000日圓水準。25日股價依然連鎖性地下跌不止，以17,806日圓收盤，時隔半年，跌破18,000日圓。

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維新黨最高顧問、大阪市長橋下徹和該黨顧問、大阪府知事松井一郎一同宣布退黨，原因是二人與反安倍政權姿態日強的黨魁松野賴久之間在黨內路線上產生對立。橋下29日表示，將於近期成立新黨。人們預料維新黨的分裂不可避免。

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反對安全保障相關法案的市民在東京永田町(*1)舉行抗議集會，國會周圍人山人海，主辦方稱，有12萬人參加了集會。這是迄今該法案抗議活動中規模最大的一次，全國共有300多個地點舉行了同樣的抗議活動。