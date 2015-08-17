日本政府8月14日召開臨時內閣會議，通過了首相安倍晉三於戰後70週年之際發表的「談話」。該談話就第二次世界大戰的歷史認識以及戰後70年來日本走過的和平國家道路，表明了日本政府的見解。在歷史認識問題上，言及了日本對亞洲諸國的「殖民統治」和「侵略」，還提到了人們關注的焦點——「歉意」和「深刻的反省」，並且斷言將「堅定不移」地維護歷代內閣的立場。

日本政府在1995年8月時值戰後50週年之際，由時任首相村山富一發表談話，承認了日本的殖民統治和侵略，並對此表示了「深切的反省」和「由衷的歉意」。2005年8月，小泉純一郎時任首相也發表了戰後60週年談話，繼承了村山談話的內容。

安倍首相在談話發表之後回答記者提問時強調：「走向那場戰爭的過程、戰後的經歷——回顧20世紀，從那些教訓之中，我們面向未來，針對日本在世界上應該走怎樣的道路，進行了深刻的思索和構想。」

安倍首相為發表這個戰後70週年談話而於2月下旬設立的專家委員會「21世紀構想懇談會」（委員長：日本郵政社社長西室泰三），8月6日向首相提交了有關討論內容的報告。圍繞第二次世界大戰，該報告承認，滿洲事變（九一八事變——譯註）以後，（日本）擴大了對大陸的「侵略」，「瘋狂的戰爭給以亞洲為中心的諸多國家帶來重大的損失。」

安倍解釋說，此次談話是在這份報告的基礎上制作而成的，它既繼承了歷屆內閣的立場，同時又「能得到更廣泛的贊同」。特別是它包含了歷代內閣提及的全部4個關鍵詞——「殖民統治」、「侵略」、「反省」和「歉意」；而且，還使用了比「歉意」語氣更強的表現—— 「悔悟」一詞，在歷史認識問題上更進一步地明確了日本的立場。

特別值得一提的是，首相在記者會上表示，「再也不要重演戰禍。事變、侵略、戰爭。我們再也不應該用任何武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」；他重複強調了和平國家日本的立場，並表明了今後仍將繼續推進積極和平外交的意向。

此外，鑒於日本和中國、韓國的和解仍未取得進展，首相稱，「希望中國理解接受（談話所表達的）率直、坦誠的心情」，並對實現與中國國家主席習近平舉行第3次日中首腦會談寄予了期待。而針對日韓關係的一大障礙——從軍慰安婦問題，雖然不是直接表述，但安倍在談話中說：「我們也不能忘記，在戰場背後被嚴重傷害名譽與尊嚴的女性們的存在」，同時再次表達了遺憾之意：「我國給無辜的人們帶來了不可估量的損害和痛苦，歷史真是無法取消的、殘酷的。」

首相談話全文如下。（轉載自日本國駐華大使館官方網站）