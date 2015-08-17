日本政府8月14日召开临时内阁会议，通过了首相安倍晋三于战后70周年之际发表的“谈话”。该谈话就第二次世界大战的历史认识以及战后70年来日本走过的和平国家的道路，表明了日本政府的见解。在历史认识问题上，言及了日本对亚洲诸国的“殖民统治”和“侵略”，还提到了人们关注的焦点——“歉意”和“深刻的反省”，并且断言将“坚定不移”地维护历代内阁的立场。

日本政府在1995年8月时值战后50周年之际，由时任首相村山富一发表谈话，承认了日本的殖民统治和侵略，对此表示了“深切的反省”和“由衷的歉意”。2005年8月，小泉纯一郎时任首相也发表了战后60周年谈话，继承了村山谈话的内容。

安倍首相在谈话发表之后回答记者提问时强调：“走向那场战争的过程、战后的经历——回顾20世纪，从那些教训之中，我们面向未来，针对日本在世界上应该走怎样的道路，进行了深刻的思索和构想。”

安倍首相为发表这个战后70周年谈话而于2月下旬设立的专家委员会“21世纪构想恳谈会”（委员长：日本邮政社社长西室泰三），8月6日向首相提交了有关讨论内容的报告。围绕第二次世界大战，该报告承认，满洲事变（九一八事变——译注）以后，（日本）扩大了对大陆的“侵略”，“疯狂的战争给以亚洲为中心的诸多国家带来重大的损失。”

安倍解释说，此次谈话是在这份报告的基础上制作而成的，它既继承了历届内阁的立场，同时又“能得到更广泛的赞同”。特别是它包含了历代内阁提及的全部4个关键词——“殖民统治”、“侵略”、“反省”和“歉意”；而且，还使用了比“歉意”语气更强的表现——“悔悟”一词，在历史认识问题上更进一步地明确了日本的立场。

特别值得一提的是，首相在记者会上表示，“再也不要重演战祸。事变、侵略、战争。我们再也不应该用任何武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段”；他重复强调了和平国家日本的立场，并表明了今后仍将继续推进积极和平外交的意向。

此外，鉴于日本和中国、韩国的和解仍未取得进展，首相称，“希望中国理解接受（谈话所表达的）率直、坦诚的心情，”并对实现与中国国家主席习近平举行第三次日中首脑会谈寄予了期待。而针对日韩关系的一大障碍——从军慰安妇问题，虽然不是直接表述，但安倍在谈话中说：“我们也不能忘记，在战场背后被严重伤害名誉与尊严的女性们的存在”，同时再次表达了遗憾之意：“我国给无辜的人们带来了不可估量的损害和痛苦，历史真是无法取消的、残酷的。”

首相谈话全文如下。（转载自日本国驻华大使馆官方网站）